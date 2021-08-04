喜马拉雅2年会员卡买1得13超值优惠活动地址 内含爱奇艺叮咚买菜会员

随着市场的发展，各品牌之间的竞争愈发激烈。在技术的进步的同时，移动端客户群体逐渐庞大。移动端用户便成了各大企业争夺的主场，如何留住客户、提高客户粘度，就成了各大企业竞争的方式。这时以电商为代表的付费会员开始出现，并带动了各行各业的会员制兴起。如今，留住用户，为用户创造更大的价值成为了付费会员的核心目标。付费会员制在满足用户对付费会员价值期待的同时，企业也能实现它的商业价值。而在琳琅满目的付费会员中