喜马拉雅2年会员卡买1得13超值优惠活动地址 内含爱奇艺叮咚买菜会员

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喜马拉雅2年会员卡买1得13超值优惠活动地址 内含爱奇艺叮咚买菜会员

2021-08-04 09:58 · 稿源：站长之家

2021年的8月18日电商节马上就要到了，喜马拉雅的天猫商城最近开启了喜马拉雅2年卡买1得13的超值优惠活动，其中包含很多热门的年卡，就有爱奇艺、Keep以及叮咚买菜等，仅需213元就可以拿下，可以说是非常超值了，下面就来为大家分享一下活动的地址。

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喜马拉雅2年会员卡买1得13超值优惠活动地址

>>>>>点击进入

目前权益包含以下:

一共8家年卡会员:

喜马拉雅巅峰会员2年卡、爱奇艺黄金VIP年卡、keep会员年卡、喜马拉雅儿童会员年卡、百度文库会员年卡、网易严选pro会员年卡、快看漫画会员年卡、叮咚买菜会员年卡。

一共四家季卡&月卡会员:

肯德基大神卡季卡、优酷视频VIP月卡、猫眼会员月卡、百度网盘超级会员月卡。

另外还送海底捞火锅菜品券。

到账及权益领取形式:

1.付款成功后，购买的对应喜点在3-5分钟内系统自动到账，充值时请仔细核对手机客户端（安卓/苹果）

2.仅限于活动期:8月6日-8月19日内，在活动页领取权益，过期视为您自动放弃权益，过期作废

3.购买成功后，点击手机短信链接，跳转到H5页面，点击“立即购买”，点击“立即领取会您也可以联系店铺客服获取H5兑换链接，按以上路径进行喜点权益兑换

4.选择您要领取的会员权益，确定权益到账的账号，并领取对应权益;

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