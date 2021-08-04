喜马拉雅2年会员卡买1得13超值优惠活动地址 内含爱奇艺叮咚买菜会员

2021年的8月18日电商节马上就要到了，喜马拉雅的天猫商城最近开启了喜马拉雅2年卡买1得13的超值优惠活动，其中包含很多热门的年卡，就有爱奇艺、Keep以及叮咚买菜等，仅需213元就可以拿下，可以说是非常超值了，下面就来为大家分享一下活动的地址。
喜马拉雅2年会员卡买1得13超值优惠活动地址
目前权益包含以下:
一共8家年卡会员:
喜马拉雅巅峰会员2年卡、爱奇艺黄金VIP年卡、keep会员年卡、喜马拉雅儿童会员年卡、百度文库会员年卡、网易严选pro会员年卡、快看漫画会员年卡、叮咚买菜会员年卡。
一共四家季卡&月卡会员:
肯德基大神卡季卡、优酷视频VIP月卡、猫眼会员月卡、百度网盘超级会员月卡。
另外还送海底捞火锅菜品券。
到账及权益领取形式:
1.付款成功后，购买的对应喜点在3-5分钟内系统自动到账，充值时请仔细核对手机客户端（安卓/苹果）
2.仅限于活动期:8月6日-8月19日内，在活动页领取权益，过期视为您自动放弃权益，过期作废
3.购买成功后，点击手机短信链接，跳转到H5页面，点击“立即购买”，点击“立即领取会您也可以联系店铺客服获取H5兑换链接，按以上路径进行喜点权益兑换
4.选择您要领取的会员权益，确定权益到账的账号，并领取对应权益;