阿里巴巴2022年Q1财报发布：净利润达434.4亿元

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阿里巴巴2022年Q1财报发布：净利润达434.4亿元

2021-08-03 21:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:8月3日晚，阿里巴巴集团公布2022财年第一季度财报。截至2021年6月30日，阿里巴巴生态体系全球年度活跃消费者达到了11.8亿，较上一季度增加4500万，其中有9.12亿消费者来自中国市场。本季度，阿里巴巴集团收入同比增长34%。若不考虑合并高鑫零售的影响，收入同比增长22%。

非公认会计准则自由现金流为人民币206.83亿元（32.03亿美元），较2020年同期减少43%，主要是由于91.14亿元人民币用于缴纳部分反垄断罚款，以及对关键策略领域，及增长业务的投入导致盈利下降。

阿里巴巴

报告显示，本季度阿里云服务的客户在产业端趋向多元化。阿里云本季度收入同比增长至160.51亿元人民币，并连续第三个季度实现盈利，经调整EBITA为3.4亿元人民币。菜鸟网络收入实现50%的稳健增长，菜鸟裹裹订单量同比增长63%。饿了么订单量同比增长超过50%。社区商业平台业务的商品交易额环比增长约200%。

“伴随着一个良好的季度业绩，我们开始了新的财年。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，“经过20余年的发展，我们已经成长为一家横跨消费互联网和产业互联网，依靠多个引擎驱动长期增长的公司。对于中国经济将持续增长，以及阿里巴巴坚持创造长期价值，我们始终充满信心。我们将不断增强技术优势，来提升消费者体验，以及帮助我们的企业客户成功实现数字化转型。”

此外，阿里巴巴还宣布将一项“股份回购计划”从100亿美元扩大至150亿美元，这也是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划。这项回购计划将持续到2022年底。

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