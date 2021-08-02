AppleMusic下架吴亦凡歌曲 此前全平台封禁吴亦凡账号

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AppleMusic下架吴亦凡歌曲 此前全平台封禁吴亦凡账号

2021-08-02 17:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:今天下午，Apple Music盘他已搜索不到任何关于吴亦凡的歌曲、MV 等内容，此前吴亦凡的歌曲已经被国内各大平台下架。

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从昨天至今，国内主要的音乐平台，如QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐等音乐平台均已下架吴亦凡的歌手信息和音乐作品。同时多家社交平台也封禁了吴亦凡及其工作室的账号，目前在今日头条、百度百家号、贴吧、爱奇艺泡泡圈、腾讯视频、央视影音、豆瓣、微博、抖音等社交媒体账号都无法搜索到吴亦凡及其工作室的账号信息。

不过在海外平台，吴亦凡的Facebook和推特账号仍然正常显示，且国外另一家知名的流媒体音乐平台Spotify还可以找到吴亦凡的歌曲。

今天，中国演出行业协会就吴亦凡事件发文，文章中表示，吴亦凡案暴露出的诸多问题，不仅对全社会有教育和警示意义，更给整个演艺行业敲响警钟。演艺明星背后如若欠缺专业、职业、有社会责任感的演艺经纪公司，潜藏以“割韭菜”为目的的短视资本，不能正确引导艺人行为，也无健康长远的成长规划，甚至为他们“遮丑”“护丑”，公开“助恶”。对于这类直接败坏社会风气、拉低道德和良知底线的行为，演艺行业必坚决抵制，违法失德艺人也将进入行业“黑名单”，根据相关自律办法严厉惩戒。

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