M1MacBook陷裂屏门 官方称不保修

近日，有国外网友反馈新购买的搭载苹果M1处理器MacBook Air/Pro等笔记本的屏幕发生了裂缝。
有网友表示，其实是因为苹果做工太精致，关机前应该仔细清理键盘，有细小杂物就可能爆屏。
而对于已经出现“裂屏”问题的M1MacBook，苹果仅为部分用户提供免费维修或更换机器服务，大多数则需要自费维修。
目前，苹果尚未正式回应或者发出官方维修计划。
近日，有国外网友反馈新购买的搭载苹果M1处理器MacBook Air/Pro等笔记本的屏幕发生了裂缝。
有网友表示，其实是因为苹果做工太精致，关机前应该仔细清理键盘，有细小杂物就可能爆屏。
而对于已经出现“裂屏”问题的M1MacBook，苹果仅为部分用户提供免费维修或更换机器服务，大多数则需要自费维修。
目前，苹果尚未正式回应或者发出官方维修计划。
也许是因为关注度太高，也许是因为本身质量的确有可挑剔的地方，苹果的产品并不总是让人放心。一些网友在网上反馈称，入手不久的苹果M1处理器MacBook Air/Pro等笔记本出现了屏幕裂缝的情况。以Ian Probert为例，他介绍我有一台今年3月购买的M1处理器MacBook Pro。昨天早上打开使用，发现屏幕上有裂缝。联系到苹果，对方让预付570英镑，如果维修人员判定系人为损坏，那么这笔钱不会退”。然而，类似的情况看起来并非个案，在苹果支?
德国苹果公司对目前16英寸MacBook Pro的在线描述是它内置Apple Silicon M1处理器。在非常特殊的情况下，现在我们可以在德国苹果官网看到16英寸MacBook Pro的M1版本。它描述的是目前可用的基于英特尔的型号，所以这更像是是一个标签错误，而不是一个新产品的披露。据Flos Weblog报道，德国的一位读者使用Apple Store应用寻找16英寸MacBook Pro。找到后，他选择了一个配置，然后使用应用程序的共享扩展，将链接作为信息发送给朋友，?
在 macOS Monterey Beta 4 更新中，此前由 M1 Mac 独占的功能扩展到了 Intel Mac 设备上。根据苹果官方发布的更新日志，Live Text 功能现在可以在“所有支持 macOS Monterey 的 Mac 设备上运行”。在社交媒体上，有用户表示已经成功在 2008 年的 Mac Pro 上运行该功能。Live Text 将照片中的文字数字化，实现了一些智能功能，如让电话号码和地址等信息在苹果照片和相机应用中可以搜索和互动。该功能此前仅限于搭载 M1 芯片的 MacBo
苹果M1处理器的性能和电源效率与其他竞争笔记本芯片所能提供的任何东西都不一样，内置了这款产品的M1 MacBook Air和M1 MacBook Pro带来了扎扎实实的两位数电池续航时间，得到了评论家的一致好评。甚至在测试阶段阶段，超长的电池续航使该公司的营销主管感到困惑，以至于他认为这是一个bug。苹果营销副总裁认为电池指示器坏了平台架构副总裁蒂姆·米莱（Tim Millet）在接受Toms Guide采访时说，苹果自研处理器的主要目标是制造一种?
消息人士称，苹果不会在 2021 年发布更大型号的 Apple Silicon iMac 。至于为何将更大尺寸的 Apple Silicon iMac 推迟到 2022 年推出，猜测可能是为了推升 M1X MacBook Pro 笔记本电脑的销量。如果同时发布新款 Apple Silicon iMac 和 MacBook Pro，苹果或面临两条产品线左右互搏的尴尬情况。此外有传闻称，更大尺寸的 Apple Silicon iMac 将配备与即将推出的 MacBook Pro 系列机型相同的硬件。庆幸的是，对于那些需要大屏幕来扩展
苹果在去年在正式发布了首款自研的桌面级M1芯片，该芯片已不俗的性能和碾压竞品的续航能力饱受好评，在搭配上能运行iOS应用的操作系统，一战封神。此前消息称，苹果会在全新的14英寸、16英寸版MacBook Pro上搭载新款自研芯片，该芯片将会基于M1的规格上进一步优化，将被命名为M1X”芯片。根据海外最新消息显示，苹果将会在今年秋季的9月-11月发布这款全新产品，其实原本该系列早就应该发布，但是有关于全新屏幕技术的引入被一再推?
预计苹果将在今年夏天晚些时候推出其最新款MacBook Pro机型。传闻苹果的新款MacBook Pro配备升级版M1处理器，并采用全新设计，取消了Touch Bar功能。现在，DSSC分析师认为该品牌可能会从2021年新款MacBook Pro中移除 Touch Bar。
据此前多方传闻，苹果将会在下半年大规模量产新一代MacBook Pro机型，并且会择机发布新机，可能会在9月-11月正式发布。近日，素有苹果爆料一哥”之称的郭明錤带来了最新分析报告，他在报告中透露，精元剪刀脚键盘导光板已通过苹果品质验证，预计将在2021年下半年开始大量生产与出货。同时，爆料中还透露，预计精元将自2021年下半年开始大量生产MacBook键盘用的导光板，用于两款2021年下半年新MacBook Pro与现有MacBook机型。这就意
传了多年的苹果自研处理器取代Intel x86已经在去年成为现实，苹果自己开发的M1芯片不仅性能强大，而且续航也很出色，多款MacBook及现在的iPad Pro系列都已经升级M1处理器。M1到底有多好呢？报道称，苹果公司产品营销副总裁Bob Borchers在测试期间一度认为，是电脑OS系统的电池显示出了Bug。然而，苹果平台架构副总裁Tim Millet告诉他电池信息没错，这就是M1芯片该有的表现。Tim Millet日前在采访中表示，苹果（开发自己的芯片）的?
Adobe 日前宣布，旗下流行的视频编辑应用程序 Premiere Pro 已正式支持 M1芯片，对采用M1芯片的Macs提供原生支持，包括基本的13英寸MacBook Pro、MacBook Air、24英寸iMac和Mac mini，与英特尔 Mac 相比，性能提升80%。
近端时间，有不少爆料信息都表示，新一代MacBook Pro笔记本将会在9月份正式登场，而该机将会首发苹果自研的M1x芯片，这也是该公司的第二款桌面端处理器产品。鉴于MacBook Pro系列一直以来都主打生产力，拥有强悍的性能体验，许多用户一直在期待M1x加持下的MacBook Pro能带来更加强劲的表现，此前还有消息称该机将最高配备64GB内存，但现在看来可能事与愿违了。根据海外最新消息显示，苹果似乎将M1x芯片版本的新MacBook Pro内存容量
初代采用 Apple M1 定制芯片的 Mac 机型，运存（RAM）容量都限制在了统一的 16GB 。尽管对大多数人已经够用，还是有不少用户希望进一步增强多任务处理性能。最近有消息称，即将推出的 M1X 版 MacBook Pro 产品线，有望化解 Apple M1 用户的这个痛点，并引入最高 64GB RAM 。参考该公司的历史发布节奏，我们有望于今年 4 季度迎来重新设计的 MacBook Pro 和升级版 Mac mini 产品线。然而 Luke Miani 援引新爆料称，苹果似乎还是将 M
据9to5mac报道，来自TrendForce的最新数据显示，苹果公司受益于全球笔记本出货量的增长，其MacBook Pro和MacBook Air帮助该公司继续享受高增长水平，而Chromebook的需求将放缓。
在将SD读卡器从2016年的MacBook Pro系列中移除后，据报道，苹果已经多次在即将推出的重新设计的版本中带回了这个插槽，预计将在今年晚些时候推出。新型号读卡器的最大变化之一是开始支持UHS-II标准。这只意味着数据传输速度的大幅提高。UHS-II SD卡读卡器的新数据传输速度可能达到标准SD卡插槽速度的三倍以上。据流行的YouTuber的Luke Miani说，苹果将在M1X MacBook Pro产品线中引入UHS-II SD读卡器。新标准可以使14英寸和16英寸版
苹果在去年在正式发布了首款自研的桌面级M1芯片，该芯片已不俗的性能和碾压竞品的续航能力饱受好评，在搭配上能运行iOS应用的操作系统，一战封神。据此前消息，苹果将会在今年下半年推出升级版的M1芯片，但并不是换代产品，因此将被命名为M1x”，有爆料称全新的14英寸、16英寸版MacBook Pro将会是这款芯片的首发机型，并在9月份正式亮相。有分析机构透露，苹果正计划投资2亿美元在东莞的TSMT工厂搭建全新的装配线，以便于MacBook P
据国外媒体报道，苹果公司可能会在今秋发布配备mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。各种各样的预测表明，苹果公司将在今年年底前后推出14英寸和16英寸的MacBook Pro。据外媒报道，将于今年晚些时候发布的新款MacBook Pro将配备苹果的M1X芯片组。
凤凰网科技讯 北京时间7月19日消息，过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注航天：贝佐斯飞天在即：正接受14小时训练 天气状况有利当地时间周日，亚马逊创始人杰夫贝佐斯(Jeff Bezos)和另外三名成员正在参加一个训练速成班，为7月20日执行蓝色起源首次载人飞行任务作准备。蓝色起源称，贝佐斯和其他成员在周日开始了14个小时的训练计划，包括安全简介、飞行模拟、对火箭及其操作进行回顾、在飞船摆脱地球
苹果现任首席执行官Tim Cook（Tim Cook）近日表示，如果评估结果认为自己量产可以“做得更好”，那么就不会采购第三方部件。在被问及如何确定自己量产零部件是可行的这个问题的时候，库克如是说。库克回答道：“在决定是否自己量产的时候，我们就会自问：我们是否能够做的更好？如果我们能够提供更好的产品，那么我们就会选择自己量产。如果我们在市场上能够采购到一些优秀的零件，并能达到和我们自己做的一样好，那么我们就会选择
无心插柳的缘由本人算是个新烧吧，在各大论坛潜水学习了大半年，逮住 5 月份成都耳机展的机会，在耳机展泡了两天，耳机展的听感不在此赘述，结果是购入了Silent Angel三件套：解码耳放数播一体机M1+hifi音频交换机N8+线性电源F1，搭配了当时他们展台上的HD800S，这样的一个套餐对我来说真的很满足了。月初，朋友的惠威M5A 要出掉换血，开始折腾无源了。朋友说不如就让我接手，想着一直听耳机有时候也不方便，加之他平时也把这对箱?
“开会一小时，整理三小时”成为每个职场人都经历过的痛。远程通话噪音大、通话质量不佳、文本转写耗时等痛点制约着职场人的办公效率。针对上述会议痛点，思必驰自主研发出“会记录”的便携式智能全向麦克风-会议魔方M1，助力职场人提高工作效率，准点下班躺平。会议魔方M1 亮相IFC2021作为思必驰自主研发的首款能够录音转文字的智能麦克风，会议魔方M1 于 7 月21- 23 日亮相由“全球专业视听与集成体验行业协会AVIXA?”及其亚洲分
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