M1MacBook陷裂屏门 官方称不保修

无心插柳的缘由本人算是个新烧吧，在各大论坛潜水学习了大半年，逮住 5 月份成都耳机展的机会，在耳机展泡了两天，耳机展的听感不在此赘述，结果是购入了Silent Angel三件套：解码耳放数播一体机M1+hifi音频交换机N8+线性电源F1，搭配了当时他们展台上的HD800S，这样的一个套餐对我来说真的很满足了。月初，朋友的惠威M5A 要出掉换血，开始折腾无源了。朋友说不如就让我接手，想着一直听耳机有时候也不方便，加之他平时也把这对箱?