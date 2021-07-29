乐视1000万成立新公司乐嗨 此前乐嗨视频在苹果商店上架

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:7月26日，乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司成立，注册资本1000万人民币，最终受益人为贾跃亭。
据悉，本月中旬，乐视在App Store上线了“乐嗨视频”APP，开发者为乐视网信息技术（北京）股份有限公司，slogan为“独播热播，精彩大剧实时看”。
经过浏览，乐嗨视频主要以电视剧、电影、动画、综艺等品类的经典作品为主。
站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:7月26日，乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司成立，注册资本1000万人民币，最终受益人为贾跃亭。
据悉，本月中旬，乐视在App Store上线了“乐嗨视频”APP，开发者为乐视网信息技术（北京）股份有限公司，slogan为“独播热播，精彩大剧实时看”。
经过浏览，乐嗨视频主要以电视剧、电影、动画、综艺等品类的经典作品为主。
乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为孟宇。股东信息显示，该公司由乐视网信息技术（北京）股份有限公司间接全资控股，最终受益人为贾跃亭。
迪丽热巴重现“惊雷”现场、郑恺连麦遇到鹿晗粉丝、秦昊边剥小龙虾、吃烧烤，边聊天……这些粉丝以往难看见的真实互动，却成了快手直播里的常态。近日，快手娱乐推出的首个精品化、系列化长线直播IP“嗨嗨星朋友”收官，从 4 月到 6 月， 66 场“星朋友”直播让粉丝收获真实、信任与温暖的同时，也为明星直播2. 0 拉开大幕。本次“嗨嗨星朋友”直播季， 66 场直播共获得2. 86 亿直播总观看量，5. 43 亿总互动，同时斩获全网600+热?
绯乐 6 月 25 日发布品牌升级消息，诠释了绯乐这个品牌的由来，意为绯同寻常，乐在耳中。即是对音乐耳机美妙声音的享受，也是对睡眠耳塞所带来的耳朵宁静的享受…更是向大众分享了绯乐十多年来的历程故事! 绯乐，忠实传声者。 十年国际主流硬件设备品牌资深代工商，为多家提供高品质解决方案。但是——绯乐，从不甘心一直做幕后英雄。 世界越吵杂，越要有自己的表达，绯乐大胆从幕后走到台前，携睡眠耳塞/耳机耳帽 /音乐耳机三大?
7 月 12 日，京东家电联手海信举办“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”，各路游戏大咖与素人玩家会战北京。能与玩家大咖同台竞技的机会绝不多见，何况还能体验新一代游戏电视，让每一位来参赛的选手都期待值满满。 本次嗨玩趴以“U戏视界，打开及现场”为主题，让玩家通过海信E7G-Pro京品游戏电视体验《舞力全开 Just Dance》、《马力欧网球 ACE》和《超级马力欧派对》三款游戏。除了让大家自由体验这三
当前，国内的租车市场中，神州租车和一嗨租车，为名副其实的一哥品牌。依靠完善的门店市场布局，二者占据了国内租车市场绝大部分的市场份额。近日，一嗨出行研究院发布了2021半年报。数据显示，2021年上半年，租车自驾出游订单数远超疫情前，广州和海南成为大家最爱出游地，90后成为租车主力，80后最爱亲子游，大家越来越喜欢共享租车、自驾低碳出行。数据显示，90后人群贡献了超过50%的订单，一嗨在2021上半年推出多款豪华性能车?
在科技水平高速发展的今天，游戏行业同样发展迅速，普通电视已经难以满足主机玩家需求。为了让游戏玩家们感受到超凡的游戏体验， 7 月 12 日，京东家电联手海信举办了“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”，邀请众多玩家畅玩游戏世界。 在这场嗨玩趴中，玩家可以尽情体验《舞力全开 Just Dance》、《马力欧网球 ACE》和《超级马力欧派对》三款任天堂Switch游戏机上的热门游戏。而为了让玩家们的游戏过程?
现在正处于电子产品飞速发展的时代，市面上的游戏设备越来越多，玩家对设备性能的需求也越来越复杂。有的需要画质高清，有的需要操作流畅，如果参加过 7 月 12 日，京东家电与海信联手举办的“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”活动就会发现，只要拥有海信E7G-Pro京品游戏电视，所有的问题都能迎刃而解。 电视行业近年来发展迅速，超薄、4K、8K、OLED等词条占据了市场主流，满足了消费者对观影体验的需?
对于游戏玩家来说，还有什么能比得过在大屏游戏电视上体验丝滑操作，挑战游戏大神来得更痛快呢。 7 月 12 日，京东家电联手海信，为游戏迷们打造了“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”活动。众多玩家与媒体共同参与游戏活动，挑战各路游戏达人，感受京东与海信共同打造的新品京品家电——海信E7G-Pro京品游戏电视带来的超凡游戏体验。 京品家电是京东家电联合家电品牌，根据不同人群个性化使用需求而打?
在 80 后 90 后的记忆中，他们手握一台Game Boy就能玩上一天。到现在主机游戏已经不再小众神秘，游戏玩家们对于游戏体验的要求随之水涨船高。大屏只是玩家们的基本要求，稳定的画质表现、饱满的色彩呈现等这些进阶性能才能满足玩家们追求的完美游戏体验。 一台适合玩主机游戏的电视究竟应该有哪些优势？ 7 月 12 日，京东家电联手海信举办的“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”在北京举行，现场设置《马
对于游戏玩家而言，顺畅的操作手感和精致清晰的画面，是选择游戏设备时的必备需求，如果你不知如何选一款好的游戏电视，海信就是你的完美首选。 7 月 12 日，京东家电联合海信携手众多游戏大咖，共同举办了一场属于玩家的“ 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”。这场游戏趴准备了三款高人气任天堂Switch游戏机游戏——《舞力全开 Just Dance》、《马力欧网球 ACE》和《超级马力欧派对》，并邀请到了全能电竞选手沈荣杰、美女主播?
颇具人口规模与消费潜力的年轻一代，正在引领国内新一轮的消费大潮。作为消费市场的主力大军， 90 后和 95 后有着更为个性化的消费偏好，他们崇尚把家务交给机器，洗地机、炒菜机、洗碗机等已逐渐成为他们的日常生活必用品。 近日，真快乐执行副总裁曹成智在接受央视采访时表示，“ 95 后”更加看重产品的颜值与功能，尤其是科技感强的产品对年轻人更具吸引力。 近些年，国美一直致力于深挖年轻人的消费需求，不断突破创新，迭代?
极富韵律的舞步、热血沸腾的网球双打、模式多样的派对小游戏，游戏魅力尽情展现；竞技挑战、惊喜大奖、视听享受超凡的游戏体验，让玩家恋恋不舍。 7 月 12 日，京东联手海信举行的“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”如约而至，紧张而又刺激的挑战赛吹响了战斗的号角。 挑战赛由全能电竞经理人沈荣杰、超甜解说林梦鸽、舞力达人junko作为关主守擂，玩家需在《超级马力欧派对》、《马力欧网球 ACE》及《?
相信很多爱K歌的小伙伴都发现了，以前不收费的软件，现在要收费了，手机端很好用的app，电视端的体验就不行。这款伴奏多，那款能看MV，另一款视频画质好......真的不知道电视K歌用哪个软件好.....今天，笔者就给大家深度测评下市面上最火，用的人最多的 10 款K歌软件，看看哪款是坑，哪款又是真正的好用。我从伴奏、MV、榜单、更新速度、是否支持原/伴奏、是否免费、点歌台设计、是否支持调音、操作便捷否、有无广告等方面进行了单
在红白游戏机已经成为历史的当下，除却手游，主机游戏成为了满足社交及休闲的新宠儿。想必主机玩家们都遇到过这样的千古难题：到底应该选择大屏电视还是电脑显示器？如果体验过 7 月 12 日，京东家电联手海信举行的这场“U戏视界，打开即现场—— 2021 京品家电海信游戏电视嗨玩趴”就会知道，一台好的游戏电视能让主机玩家收获多么愉悦的游戏体验。 电影都在朝着 120 帧、3D的规格发展，主机游戏显示屏更要朝着动作流畅、画质清?
三伏天热辣，不少小伙伴宅在家里靠空调续命，可乐奶茶冰西瓜不可辜负，当然，为了身体健康，运动也必不可少。这不！十米葫芦《憨憨健身跑》体感游戏来啦！十米葫芦新游戏上线，《憨憨健身跑》操纵主角“憨憨”来完成体感游戏里的闯关挑战，在完成任务和击败对手的同时，可以达到趣味运动健身的效果。没有枯燥的健身，只有快乐运动，一起来看看吧~一、《憨憨健身跑》是什么《憨憨健身跑》是一款以健身为主题，通过精准做出各种动作?
6月17日，神舟十二号在酒泉卫星发射中心发射成功，三名航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波也顺利进入了太空!随后，中国航天员空间站的生活日常成为每天的热门话题，他们在太空的房间有多大?晚上睡觉吵吗?太空食品是如何保鲜的?一日三餐能吃到些啥?太空中能洗澡吗?网友们对航天员的太空生活充满了好奇。据了解，三位航天员将在太空驻留约三个月。进入太空之后，航天员有110立方米的生活空间，里面配备了3个独立卧室和1个卫生间，保证航天
近日，Ninebot Space公布了下一站的巡展计划—— 7 月 30 日- 8 月 8 日，活动将登陆天津大悦城。早在 7 月 15 日- 7 月 22 日，爆红的人气巡展Ninebot Space，来到合肥知名人气商场之心城。融合了热血二次元、高燃科技感等元素，使其迅速成为社交网络里热议的合肥新晋网红打卡地。领略了合肥的快乐风采，如果你也想加入这样一场年轻狂欢大派对，时候依旧不晚。人间快乐星球就在Ninebot Space顾名思义，Ninebot Space里的“Space”
7月以来，工信部正式开启了App专项整治活动，专门针对App开屏弹窗等各种骚扰用户的行为进行治理。这段时间中，各大互联网平台均已纷纷跟进政策，将各种弹窗广告、关闭按钮小如蝼蚁、页面伪装瞒天过海、诱导点击暗度陈仓等问题最大限度整改掉，大家的手机中也获得了难得的干净、整洁。但是，还是有部分App并未及时跟进整改，或者整改不彻底等问题，工信部今日也对这些企业再度进行了通报。工信部表示，前期我部针对用户反映强烈投诉
近日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司等仲裁执行裁定书公开。审理经过显示，乐视网商标拍卖成交价1603万元及银行存款已被划拨，此外，乐视网已暂无其他财产可供执行，法院已依法对乐视网采取限制消费措施。
近日，有用户反馈称，人人视频大量内容视频被下架，页面显示“抱歉、没有相关内容”。对此，人人视频官方回应称，因技术升级导致部分内容下架，如有会员问题可以联系站内客服人员，还麻烦小可爱们再耐心等待下。
伴随黄牛大哥一声低沉又干脆的“冲”，张清岚跟随着一群年纪20岁左右的年轻人，猛地往黑色帘子背后的演播厅涌入。42岁的张清岚，第一次追星、第一..
昨日，B 站知名 UP 主 @老弟一号 分享了一张高端 Z690 主板的谍照，可见英特尔为 Alder Lake CPU 换用的 LGA 1700 插槽、双 8-pin 辅助供电，以及..
外媒报道称，被网络安全研究人员称作 TA456 的黑客团队，正在发起针对国防承包商员工的攻击。其试图通过社工手段，用恶意软件感染受害者的计算机。..
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社交媒体巨头 Twitter，刚刚发起了一个新的漏洞赏金项目。不过这次竞赛并非面向安全研究人员，而是鼓励大家找出该平台图像裁剪算法中存在的偏差。..
淡出 GPU 市场将近 20 年的 3dfx Interactive 公司，刚刚在 Twitter 上放出了它们即将卷土重来的预告。了解独显市场发展史的朋友，一定对该公司打..
受 COVID-19 大流行导致的供应链短缺的影响，苹果去年只得被迫将 iPhone 12 系列智能机的发布推迟了一个月。2020 年 7 月，这家库比蒂诺科技巨头就..
【TechWeb】7月31日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我..
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7月30日，2021ChinaJoy盛大开启。作为本届展会的官方合作伙伴，中国移动咪咕公司在1134㎡的超大展台上，充分融合云游戏、奥运、街舞、汉服、台球、..
综述2021年是国家“十四五”规划的开局之年。十四五”期间，以在线智能新经济为代表的人工智能新兴产业，将成为经济社会持续发展的重要新动能。人..
6 月 29 日，宝尊电商宣布以全现金的交易方式收购奕尚100%股权，并购后奕尚会作为宝尊电商的一个子品牌。预计本次交易将于 2021 年三季度完成。据..
7月30日，UDE2021国际消费电子及未来生活博览会在上海新国际博览中心开幕。中国电子视像行业协会激光电视产业分会的核心成员企业海信、长虹等，以..
港股或再成中概股新的“登陆”地。近期有消息称，国内出行龙头企业之一一嗨租车拟赴港IPO，最快可能在今年底上市，且估值可能攀升至50亿美元，形成..
“线上线下新零售”已然开启，展网融合的新态势下，传统的照明展会吸纳了新鲜血液，并尝试互联网新经济的模式与渠道。灯饰独特的体验需求也让线上..
7月23号，她从浙江杭州前往山西西南端的芮城县，参加他们与芮城县电子商务公共服务中心合作的素人主播培训项目，两地距离1200多公里。..
2020东京奥运会乒乓球混双决赛中，中国组合许昕/刘诗雯以3-4负于日本组合水谷隼/伊藤美诚，获得银牌引发网友唏嘘。无独有偶，中国射击运动员王璐瑶..