乐视1000万成立新公司乐嗨 此前乐嗨视频在苹果商店上架

相信很多爱K歌的小伙伴都发现了，以前不收费的软件，现在要收费了，手机端很好用的app，电视端的体验就不行。这款伴奏多，那款能看MV，另一款视频画质好......真的不知道电视K歌用哪个软件好.....今天，笔者就给大家深度测评下市面上最火，用的人最多的 10 款K歌软件，看看哪款是坑，哪款又是真正的好用。我从伴奏、MV、榜单、更新速度、是否支持原/伴奏、是否免费、点歌台设计、是否支持调音、操作便捷否、有无广告等方面进行了单