百度李彦宏：八项关键技术是 AI 时代决胜未来的关键

站长之家（ChinaZ.com）7月29日消息:在今天的智能经济高峰论坛上，百度创始人李彦宏指出，目前全球正在迎来新一轮的智能化产业创新发展机会，在经过长期的技术投入后，人工智能正快速地融入产业深处，进入创新融合的爆发阶段。

李彦宏指出，在未来十年，人工智能领域将有八项关键技术，会实现从量变到质变，全面深刻地改变我们的社会，分别是自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI 芯片和个人智能助手。这八项技术是 AI 时代决胜未来的关键，要提前布局，并长期、持续地投入。

「做技术就是要耐得住寂寞，熬得过万丈孤独，藏得下星辰大海。百度将继续躬身做实事，与业界百舸争流、千帆竞发。」李彦宏表示。

以下为李彦宏智能经济高峰论坛致辞全文:

非常高兴大家能够来参加智能经济高峰论坛。当前，全球正迎来新一轮的创新红利，以人工智能为核心驱动力的智能经济，成为经济发展的新引擎。随着产业和社会越来越认识到AI真正的价值，AI技术在经历了长期的投入和积累后也进入到快速应用期。

重大技术的进化和普及之快，有时候是超乎想象的。我曾经看到过两张相隔13年的照片，从1900年到1913年，同一条大街上，从只有一辆汽车到只剩一辆马车，这中间仅仅花了13年的时间，就从“马车路”变成了“汽车路”。

今天我们讲智能经济，讲产业云化，其实大家对于云计算的看法，在过去这些年中也发生了很大的变化。网上有人提到，十年前我说云计算是“新瓶装旧酒”，没有新东西。当时这么讲的原因是因为百度从第一天起就是一个云上的公司，我们主要的技术都是云的技术，所以当时我说云计算并不是“新东西”。而今天，我认为百度智能云在做的事情，是“新瓶装新酒”，是用AI时代的技术来服务AI时代的千行百业。

很多技术发展的过程都是这样，前面是漫长的投入，甚至伴随着内外部的悲观情绪和摇摆不定。而一旦技术跑通，进入落地应用，它发展的速度可能会非常快。

对技术从业者来讲，既是生逢其时，又充满了紧迫感和责任感。我们认为，在未来十年，人工智能领域将有八项关键技术实现“从量变到质变”，从而深刻地改变我们的社会。它们分别是自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、个人智能助手、生物计算、AI芯片、深度学习框架和知识管理。

八年前，当我们决定投资自动驾驶技术的时候，我们认为它是人工智能最顶级的工程，将彻底改变人类的出行和生活。这一领域的竞争在当下变得空前激烈，技术也在快速演进。得益于我们长周期的技术研发投入和运营积累，在专业研究机构排行中，百度的自动驾驶处于全球技术领导者阵营。不久前百度推出了新一代共享无人车，目标是让出行比现在的网约车更便宜;在未来2-3年内，我们计划将共享无人车服务全面开放至国内的30个城市，同时集度自己研发的智能汽车也将面世。

今天几乎所有的大城市都被拥堵困扰。据统计，全球每年约135万人在交通事故中失去生命，这意味着全球平均每20几秒就有一人丧生。数字城市运营商模式，会是一种很好的解决方案。随着这一模式的铺开落地，不仅城市交通将不再拥堵，还可以降低交通事故死亡率、减少碳排放、提高城市运行效率、取消限购限行，最终惠及每一个人的生活。

机器翻译正在帮助人类跨越语言和文化的障碍，大家在电影《流浪地球》中看到的跨语言实时交流的场景，正在变成现实。百度于2015年在全球率先实现了神经网络机器翻译的大规模产业级应用，目前已经实现203种语言间的互译，每天翻译过千亿字符服务数亿用户，帮助人们更好地沟通交流。

作为对话式人工智能系统的一个载体，在很多人眼里，像小度智能屏这样的智能助手已经被当作一个家庭成员看待。在一些养老社区，智能助手正在帮助老年人获取信息、线上购物、实现健康管理。未来，智能助手将会成为每一个人身边聪明而又忠诚的“智能管家”，帮助人们打理包括衣食住行在内的许多生活场景。

在人工智能的加持下，生物计算也将大显身手。由于AI技术的赋能，以及单细胞测序技术的普及，大量生命信息被数字化，新药研发的速度将大大加快，过去十年磨一药，未来可能两三年就能完成。利用 AI 技术可以让药物研发从“大海捞针”变成“按图索骥”，为每一个生命争取更多的可能性，让更多人可以安享百岁人生。

AI芯片是突破“卡脖子”技术的重要领域，同时又是一个高技术门槛和高风险投入的领域。芯片层面的竞争，归根到底是核心技术的竞争， AI芯片底层技术自主可控非常重要。昆仑芯片是百度自主研发的云端 AI 通用芯片，在智能搜索和智能云生态伙伴等场景广泛部署，今年下半年即将量产的昆仑II还将应用到更多生产和生活场景中。

AI 时代的芯片，是要根据深度学习框架来设计和优化的。深度学习框架是人工智能时代的操作系统，是芯片的上游，所以它将长期处在一个非常核心的位置。百度飞桨是中国自主研发的第一个深度学习框架，从2016年正式开源到今天，飞桨已服务360万开发者、13万家企业，创建了40万个模型，我们希望未来更多的企业可以在飞桨上获得AI时代的技术能力和服务。

最后，知识管理是我个人非常看重的、属于智能时代的新机遇。在工业时代，因为流水线的出现，使得生产效率大幅度地提升。知识管理，就是 AI 时代的创新“流水线”。把企业和组织的知识、经验等信息线上化，通过智能分发算法，将相关的知识经验推送给可能需要的人，实现知识在企业和组织内部的高效流动，可以让创新的速度大幅度提升。

在我看来，这八项技术是AI时代决胜未来的关键，要提前布局，并长期、持续地投入。

我曾对同事们说过，做技术就是要耐得住寂寞，“熬得过万丈孤独，藏得下星辰大海”。在智能经济的时代浪潮中，百度将继续“躬身做实事”，与各位百舸争流、千帆竞发，共赴创新征程。

谢谢!