ofo公司未履行总金额超5亿 目前已无可供执行财产

“开车出发就潜意识里提醒自己要做个好司机”、“我现在已经习惯了，每天上车第一个动作是系安全带，第二个动作是打开百姓车联”、“每次上车的时候，潜意识就有个声音提醒我们，要好好开车”……在百姓车联社群的反馈中，满是用户的认可。 百姓车联研发的“危险驾驶AI智能识别系统”能够实时识别出车主的开车行为，并在行为结束后，及时反馈诸如危险驾驶次数、在何时何地发生了何种的危险驾驶行为。通过具体可量化的数据反馈，?