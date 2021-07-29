ofo公司未履行总金额超5亿 目前已无可供执行财产

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:天眼查App显示，近日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增多则终本案件，目前该公司多次因未履行给付义务被限制高消费，未履行总金额超5亿。
此前，据法院公布的裁定书显示，ofo目前已无可供执行财产。
7月27日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司等执行裁定书公开。裁定书显示，法院通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，本院已对被执行人进行高消费限制等。
站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:天眼查App显示，近日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增多则终本案件，目前该公司多次因未履行给付义务被限制高消费，未履行总金额超5亿。
此前，据法院公布的裁定书显示，ofo目前已无可供执行财产。
7月27日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司等执行裁定书公开。裁定书显示，法院通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，本院已对被执行人进行高消费限制等。
裁定书显示，法院通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，本院已对被执行人进行高消费限制等。裁判结果为终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。
天眼查App显示，7月2日，ofo关联公司青岛拜克洛克科技有限公司新增注销备案信息，注销原因为决议解散，清算组负责人为北京拜克洛克科技有限公司。该公司成立于2017年5月，法定代表人为ofo创始人兼CEO戴威。
天眼查App显示，7月26日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司与日日顺供应链科技股份有限公司合同执行裁定书公开。裁定书显示，通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，法院已对被执行人进行高消费限制等。目前该公司已存在多条限制消费令及终本案件。值得注意的是，天眼查App显示，7月2日，ofo关联公司青岛拜克洛克科技有限公司新增一则注销备案信息?
近日，北京市交通委员会与东峡大通（北京）管理咨询有限公司交通运输行政管理(交通)的案件公开。审理经过显示，ofo公司被约谈责令改正后，仍未及时退还承租人押金，经约谈拒不改正，处以5万元罚款。因ofo公司未履行缴纳罚款的义务，北京市交通委员会申请强制执行ofo公司。
我是一名滴滴司机，为了跑滴滴我去租了一台比亚迪e5 租金每个月 3000 左右，结果注册下来滴滴竟然是轻快司机，大家都知道轻快司机只能接特惠订单，特惠订单的价格比快车的价格偏差太多，轻快车型的每公里单价约为1. 8 元，快车的票价约为2. 8 元。何将轻快车司机升级为快车？许多驾驶员起初并不了解快速驾驶员的功能。滴滴车主审核通过第二天过后，它会自动成为轻快的滴滴车主。想退出已经显示无法退出轻快了。。目前不同更换车辆?
7月7日，小鹏汽车在港交所挂牌上市，成为继2018年8月百济神州在港交所+纳斯达克双重上市以来，近三年规模最大的双重主要上市公司。
7 月 17 日- 18 日，正值懂车帝玩车频道(原“懂车帝体验频道”)一周年之际，其在北京懂车帝金港汽车公园成功举办了“我想当车手”的玩车生日趴，吸引了来自全国各地的数百名汽车、卡丁车爱好者前来参加。同时，九号公司携旗下明星产品九号卡丁车Pro亮相，为懂车帝的用户带来了不一样的产品体验。本次活动共设置了 8 大玩车方式，包括保时捷 718 金卡纳计时挑战、金港赛道公开圈速挑战、以及卡丁车F3 赛道挑战等。据了解，北京金港?
企查查APP显示，近日，北京市交通委员会与东峡大通（北京）管理咨询有限公司交通运输行政管理(交通)的案件公开。
ofo关联公司青岛拜克洛克科技有限公司新增一则注销备案信息，注销原因为决议解散，清算组负责人为北京拜克洛克科技有限公司，公告期2021年07月02日至2021年08月16日。
7月13日，华米科技将在合肥召开“华米科技Next Beat大会”，主题是“The Future of Health”。
近年来，随着我国汽车行业从增量市场向存量市场转化，二手车市场迎来巨大发展机遇的同时，车况不透明、缺乏完善的配套服务支持等因素也制约着行业的发展。为了精准赋能用户与车商，提升二手车行业流通率，人人车与 58 同城达成深度合作，进一步优化平台二手车生态体系，实现用户体验的优化。从 2014 年成立到今天，人人车已走过 7 个年头。 7 年的时间里，人人车见证了二手车电商的兴起、洗牌以及成熟，也实现了从亏转盈到迈入更大
7 月 23 日，奈雪的茶上新霸气金玉黄皮 ，带来继霸气玉油柑之后又一地道广东家乡味。记者了解到，奈雪的兄弟品牌台盖在 6 月 24 日已经推出黄皮新品，行业也已经刮起了“老盐黄皮”风，然而此次奈雪霸气金玉黄皮 并未沿用行业流行的“老盐”配方，而是找到了黄皮的更优解——黄皮+陈皮，也令消费者称其“一瓶有二宝 ”。 果中之宝黄皮搭配九制陈皮 找到黄皮的更优解 与早前的霸气玉油柑一脉相承，奈雪的霸气金玉黄皮取材另一岭南代
近日，微博用户@白胖子雪碧，发布视频称，提车3个月的特斯拉Model Y 因为空调冷凝管装配严重失误，导致其车整个底盘泡水。对于车辆泡水的原因，特斯拉方面承认，是自己的原因所导致。据车辆维修工程师介绍，车辆的空调出水管，装配严重失误，导致本应流出车外的水，被流到了车内。对此，车主认为，因为车内底盘的水留存过多，整车已经变成了泡水车。自己今后驾车的安全性得不到保证，因而希望特斯拉能够退车。但是，特斯拉并不这么
近日，ofo公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增被限制高消费信息，申请人为海滨聚英科技（天津）有限公司等，关联案件涉及ofo公司的修理合同纠纷等案件。
法院通过最高法院查控系统对ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，决定终结本次执行程序。
自从毅力号火星车登陆火星以来，它一直由一名在地球上工作的司机驾驶着绕行火星表面。这些司机戴着特殊的3D眼镜，以便在漫游车在红色星球表面巡游时，能够更好地看到漫游车需要避开的障碍。然而，美国宇航局设计的毅力号比过去的漫游车更加自主。毅力号漫游车有一个集成的自动导航系统，称为AutoNav。该系统制作前方地形的三维地图，识别危险，并规划绕过任何障碍物的路线，而不需要地球上的控制人员提供数据。美国宇航局高级工程?
ofo经约谈后仍不退押金。7月6日，北京市交通委员会与东峡大通（北京）管理咨询有限公司执行裁定书公开。该裁定书显示，东峡大通(北京)管理咨询有限公司因不退还ofo平台承租人押金被北京市交通委员会约谈，经约谈拒不改正，处以5万元罚款。该公司未在限定的期限内履行缴纳罚款的义务，被北京市交通委员会向法院申请执行。
百姓车联与全球知名涂料品牌巴斯夫近日签署战略合作协议，巴斯夫向百姓车联开放油漆直供和技术支持，平台维修厂将陆续为共享修车计划成员提供高品质、价格实惠的巴斯夫油漆钣喷服务。 百姓车联通过优化汽车后市场供应链，力求打破水性漆因推广难的困境，以实际行动助力环保，实现企业经济效益、社会效益和生态效益的统一。 碧水蓝天下的车漆 据了解，传统车漆在色漆修复环节会带来80%的挥发性有机化合物污染，其中苯、甲苯、二甲
牙刷作为个护品，很多人会忽视它的重要性，随便买来用用。车鹏作为一名牙医，觉得很有必要告诉大家，有数据显示，国人80%以上人群都有蛀牙，90%以上人群都有不同程度的牙周病!如果挑选的时候不谨慎，购买了过度清洁的产品，会导致牙龈萎缩出血、牙齿松动等问题。因此对于我们来说，挑选务必要慎重，尤其要考量护龈护牙，针对“如何挑选电动牙刷”这个问题，今天车鹏就给大家整理一份电动牙刷挑选指南!上面这些款式，都是车鹏亲自测
“开车出发就潜意识里提醒自己要做个好司机”、“我现在已经习惯了，每天上车第一个动作是系安全带，第二个动作是打开百姓车联”、“每次上车的时候，潜意识就有个声音提醒我们，要好好开车”……在百姓车联社群的反馈中，满是用户的认可。 百姓车联研发的“危险驾驶AI智能识别系统”能够实时识别出车主的开车行为，并在行为结束后，及时反馈诸如危险驾驶次数、在何时何地发生了何种的危险驾驶行为。通过具体可量化的数据反馈，?
20 多年前，Lindows 登场。它是一个注重易用性的 Linux 发行版，深度整合 Wine 并提供诸多主流应用程序。不过随后在和微软的诉讼后更名为 Linspir..
继日前亮相 FCC 之后，新款 QuietComfort 45 耳机近日现身 Bose 的官方应用中。正如外媒 CNET 读者所发现的，当试图通过蓝牙将产品与应用程序配对..
早在今年 5 月，夏普（Sharp）就已经在日本推出了一款名叫 Aquos R5 的新款智能机，其特点是搭载了德味十足的、由徕卡（Leica）开发的 1 英寸 CMO..
Common Voice 是一项旨在通过众包的方式，来教授机器人如何像真人般讲话的项目。Mozilla 基金会在几年前发起的该项目，现已迎来与芯片巨头英伟达的..
日前，摩托罗拉面向全球推出edge 20系列新机，包括edge 20、edge 20 Pro以及edge 20 Lite。其中，edge 20 Lite的镜头模组的设计，引起了网友热议。..
作为全球电商巨头，亚马逊又遇上麻烦了。据外媒报道，周五，亚马逊的一份证券文件显示，公司被一家欧洲隐私监察机构处以7.46亿欧元（约合人民币57..
今年2月份，HP电脑宣布以4.35亿美元（约合27.4亿）的价格收购了金士顿旗下的HyperX外设业务。现在新品牌到手之后，HP发布了HyperX的全新中文名称极..
一项新研究称，谷歌量子计算机已被用于打造所谓的“时间晶体”，但这项突破并不意味着谷歌有能力打造一台“时间机器”。作为一种颠覆传统热力学定..
【TechWeb】7月31日消息，曾被百度寄予厚望的教育赛道企业作业帮在国家“双减”政策下面临艰难转型。不过在医疗赛道上，百度传来好消息。由百度创..
前不久，华为举行旗舰新品发布会，正式带来华为P50、P50 Pro两款新机，全系支持66W有线充电，不过两款手机均未标配快充充电器。目前，华为66W超级..
本周，外媒曝光了麦当劳与索尼在澳大利亚市场达成的一项新合作，以在 50 周年庆祝活动期间送出一批 PS5 联名游戏手柄。Press Start 报道称，这款具..
安卓是Google发起的，但现在安卓的一些行径，连Google也看不下去了。近日，安卓发起了一项针对安卓的调查Google认为很多OEM安卓机厂商，其推行的安..
今年极端天气增多，甚至连塔克拉玛干沙漠都遭遇了洪水，导致中石化三万套设备被淹，损失惨重。有人解释说是全球气候变暖，北冰洋的冰都在融化，不..
随着 2021 ChinaJoy 的开幕，各路媒体也从硬件厂商那里打探到了许多有趣的消息。比如 @硬件学堂 小编就在现场摸到了英特尔新发布的体积仅为 8 升、..
今日，格力电器发布了《关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告》称，截至7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回..
今天，微软宣布 Windows 10 Version 2004 及更高版本，均可以通过“wsl.exe --install”命令来安装 WSL 所需内容。微软表示，之前设置 WSL 的过程..
在日前的ChinaJoy展会上，高通介绍了骁龙的游戏技术，其中一项就是支持PC端游级别的VRS可变帧率，小米刚刚宣布小米11系列已经支持《天谕》VRS技术..
近期有传闻称，AMD 与英伟达的下一代 RDNA 3 和 Ada Lovelace 显卡，功耗将再次变得夸张。具体说来是，AMD Navi 31 和 英伟达 AD102 GPU 或将功耗..
面向学生和教育工作者，Kubuntu Focus 团队近日推出了 14 英寸的 Kubuntu Focus XE。顾名思义，该笔记本预装了基于 Ubuntu 的 Kubuntu 20.04 操作..
【TechWeb】7月31日消息，格力电器发布公告称，截至7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约1.9亿股..