微博热搜崩了 话题无法访问显示“未找到相关结果”

今年315晚会上，人脸识别滥用被广泛关注，甚至许多人对此表示十分反感、抗拒，在未经得同意情况下被窃取了人脸信息，也让这一技术备受质疑。对此，今天（7月28日）最高人民法院发布司法解释，对人脸识别进行规范。其中提到处理未成年人人脸信息 须征得监护人的单独同意”，微博CEO@来去之间 在第一时间转发并@腾讯成长守护平台，似乎在点名腾讯方面因遵守这项制度。对此，腾讯成长守护平台官微也在第一时间进行了回应，官方表示其?