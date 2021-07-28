微博热搜崩了 话题无法访问显示“未找到相关结果”

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微博热搜崩了 话题无法访问显示“未找到相关结果”

2021-07-28 16:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今日下午4点左右，大量网友反馈称微博出现了宕机的情况，点进任意一个话题均显示“未找到相关结果”。

不仅如此，点击微博热搜排行榜的任意一条热搜，或使用微博搜索搜索内容也无法查询到相关信息。

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经测试，目前微博相关功能正常陆续恢复中。

而微博官方对此暂未回应。

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