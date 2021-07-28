微博热搜崩了 话题无法访问显示“未找到相关结果”

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今日下午4点左右，大量网友反馈称微博出现了宕机的情况，点进任意一个话题均显示“未找到相关结果”。
不仅如此，点击微博热搜排行榜的任意一条热搜，或使用微博搜索搜索内容也无法查询到相关信息。
经测试，目前微博相关功能正常陆续恢复中。
而微博官方对此暂未回应。
站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今日下午4点左右，大量网友反馈称微博出现了宕机的情况，点进任意一个话题均显示“未找到相关结果”。
不仅如此，点击微博热搜排行榜的任意一条热搜，或使用微博搜索搜索内容也无法查询到相关信息。
经测试，目前微博相关功能正常陆续恢复中。
而微博官方对此暂未回应。
7月13日晚间，微博话题B站崩了”登上热搜榜。随后B站官方紧急回应，表示B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。值得注意的是，在B站宕机之后A站（AcFun）也出现了宕机情况，相关话题A站也崩了”登上热搜榜。AcFun弹幕视频网官方微博今天凌晨作出回应，表示工程师已经紧急修复完毕，给点面子朋友们，我们是一个和谐友爱的弹幕视频网站，不想在热搜看见。资料显?
7月13日晚间，微博话题B站崩了”登上热搜榜，引发了广大网友的激烈讨论，这也侧面反映了B站现在的地位，俨然已经成为一款国民级应用。B站访问异常后，有消息称是因为B站大楼起火了。不过，B站官方也凌晨两点发文辟谣表示：昨晚，B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。”同时，官微也致歉表示耽误大家看视频了，对不起！”。值得一提的是，作为个国民级平台，B
2020年9月28日23时59分，坐拥3亿用户的腾讯微博宣布关停，同时，也宣告着腾讯微博与新浪微博的竞争落下帷幕。不过，腾讯微博与新浪微博的对抗”或将重启。从企查查网站获悉，近日，腾讯科技（深圳）有限公司再次申请注册微博”商标，国际分类涉38类通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标。据了解，腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月，开始开放用户邀请注册。2011年2月30日，腾
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉及通讯服务，目前商标状态为注册申请中。天眼查显示，目前腾讯公司已注册多项“微博”商标，或将重启腾讯微博。
昨天深夜，B 站出现访问故障，无法打开，页面提示加载失败。除了网站和移动端显示加载错误之外，B 站出品的轻视频、剪辑软件必剪等均无法打开，显示页面加载出错。
今天，微博话题郭采洁抽中自己签名照”引网友热议。据悉，前段时间腾讯音乐浪潮榜官方微博举行了一次抽奖活动，活动奖品是郭采洁亲笔签名照”。今天腾讯音乐浪潮榜公布了微博抽奖结果，幸运儿是郭采洁。对于这样的抽奖结果，网友纷纷留言：郭采洁：拿来吧你”、恭喜郭采洁获得郭采洁签名照一张”。也有网友对微博抽奖平台的操作感到疑惑。值得注意的是，这不是郭采洁第一次中奖。之前郭采洁也曾参与过微博抽奖活动，而且成为了那次
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉38类 通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标，据悉，腾讯曾于2020年9月宣布关停腾讯微博。
在线教育“崩了”之后，在抖音、快手上教课的机构和老师们受到了波及吗?毕竟，抖快也曾是K12教育机构的线上流量阵地——新东方、学而思早在2018年就注册了抖音账号，作业帮曾以9.9包邮的教辅资料为工具，通过高额佣金、铺带货渠道来收集线索……
7月5日，腾讯游戏上线了“零点巡航”功能，该功能对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。
今日12点前后，大量网友在微博反馈称，饿了么出现了宕机的情况，页面无法加载，显示“系统繁忙，请稍后再试”。就在刚刚，饿了么回应称，上述情况由服务器异常导致，产品小哥哥已经在12:26分的时候抢修好了。
今日午间，大量用户在微博反馈称，美团外卖APP出现了宕机的情况，在支付页面显示“访问出错啦，稍后再试吧~”。
7月13日晚间，B站因无法访问登上热搜榜。今天凌晨，B站官方微博表示，昨晚B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。耽误大家看视频了，对不起。值得注意的是，相关话题B站崩了”在微博阅读量达到了6.9亿，讨论量达到了27.4万。朱海舟发文表示，B站崩了”火爆成这样，可见B站股票值得长期持有。伴随一代人（B站恐怕不止一代人）成长的产品几乎都是时间的好朋友。?
7月8日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉38类 通讯服务，目前商标状态为注册申请中。据悉，目前腾讯已注册多个微博商标，有网友猜测，腾讯或将重启腾讯微博业务。
最近，手机APP上的弹窗广告问题引发了社会各界的关注。很多广告不仅仅是弹窗，还霸屏”想看的网页被遮挡、想买的商品被隐藏，甚至很多广告页面都是低俗色情的内容，让人不堪其扰。
特斯拉CEO埃隆·马斯克在个人微博发文：“中国取得的经济繁荣确实令人赞叹，尤其是在基础设施方面！我鼓励大家都亲自去看看。”
今天下午，有网友发现京东到家app无法正常登陆，界面长期处于加载状态，一直无法打开。
今年315晚会上，人脸识别滥用被广泛关注，甚至许多人对此表示十分反感、抗拒，在未经得同意情况下被窃取了人脸信息，也让这一技术备受质疑。对此，今天（7月28日）最高人民法院发布司法解释，对人脸识别进行规范。其中提到处理未成年人人脸信息 须征得监护人的单独同意”，微博CEO@来去之间 在第一时间转发并@腾讯成长守护平台，似乎在点名腾讯方面因遵守这项制度。对此，腾讯成长守护平台官微也在第一时间进行了回应，官方表示其?
近日，企业认证蓝V账号“何同学工作室”最近进驻了新浪微博。根据微博认证信息来看，该账号隶属于杭州何同学文化传媒有限公司，新浪微博企业认证审核时间为2021 年7 月21 日。
最近在B站和抖音上火起来一位油头粉面的男人，还带火了一个“人类高质量男性”的梗，这个人就是徐勤根，很多朋友还不清楚徐勤根到底有没抖音和微博的账号，下面就来为大家详细的介绍一下徐勤根个人资料简介。
今天下午，Share微博客户端开发者“我是一只小小小鸡仔”发文表示，因为一些不可抗拒因素，Share从今天开始将不再维护和支持使用，应用市场也做了下线处理。
7 月 30 日，一加在第十九届中国国际数码互动娱乐展览会（2021 ChinaJoy）上正式亮相。“一加光速旗舰”奥特曼主题馆入驻骁龙主题馆E4- 05 展位。..
7 月 20 日以来，河南出现持续性强降水天气，全省大部分地区出现暴雨、大暴雨，郑州、焦作等 10 地市出现特大暴雨，当地市民非常关注灾后的防疫消..
【摘要】 7 月 29 日，“万象新生”华为旗舰新品发布会上，与华为P50 系列、华为智慧屏等旗舰新品一同亮相的华为智选德施曼智能门锁现已正式在华为..
说起电脑机箱，很多人的第一反应就是“不是黑就是灰”“工业风机械风”“装电脑的箱子而已”。这些比较刻板的印象要是放到现在可就不合适了，随着..
视频号助手的上线无疑提高了运营者的工作效率。除了可以发布视频、查看数据，现在大家还可以通过视频号助手直接回复用户评论了。..
7 月 30 日， 2021 年第十九届ChinaJoy正式在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为在游戏、电竞领域拥有完善发展生态的参展商，京东电器以潮流、竞技..
零售的外在形式纷繁复杂：从上万平方米的大卖场到几十平方米的便利店，从传统的实体门店到网上电子商场，从线上线下融合到如今的全渠道销售........
LG Magna e-Powertrain 在今年4月份曾于苹果公司展开一系列接触，双方针对苹果的电动汽车项目双方展开系列谈判。据彭博社报道，苹果公司除了与该公..
今日，交通运输新业态协同监管部际联席会议召开2021年第二次全体会议。会议指出，当前网约车、网络货运等交通运输新业态快速发展，在满足群众多元..
7月29日消息，刘德华在抖音开启个人直播，主题是这平常的一天”，这一天也是刘德华出道40周年的日子。这场直播开播不到10分钟，观看人次已经突破了..
“双减政策”一锤定音，一只靴子落地。很多在线教育从业者，在等待另一只靴子，即全国范围内真正落实政策。根据教育部的文件，“双减”首批试点的..
手机AI功能的提升，不像摄像头数量增加那么来的明显。AI更像是站在暗处的那个守卫者，悄无声息地为提升着智能手机的使用体验。当每次看到高通推出..
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今日，淘宝官方宣布推出“售后保”服务，延长售后维权期限。即日起，淘宝将向三类问题延长售后入口的保留期限，分别如下:..
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在人工智能驱动下，觉醒的智能经济正经历着从人机交互模式、基础设施建设到产业的智能化变革，大大促进技术与产业深度融合，向更丰富多元的产业应..
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东京奥运已经进行了快一半了，中国队也已经将18块金牌收入囊中，每一次的中国队胜利，都会让无数屏幕前的国人心潮澎湃，这几天的大家有没有热泪盈..
7月30日消息，一加手机软件产品经理朱海舟发文表示，一加Buds Pro降噪耳机是一款集大成之作，把能给你的都给你了，更何况只要这个价格，相当牛。据..