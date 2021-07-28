爱奇艺申请青春有你3团名“IXFORM”商标

在即将于 8 月召开的 Galaxy Unpacked 发布会上，三星电子有望推出 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 两款折叠屏新机。与此同时，三星显示器（Samsung Display）公司也于近日向韩国知识产权局（KIPO）提交了“S Flex”、“Flex”和“Flex B”的商标申请。（来自：LetsGoDigital）近年来，三星一直有在为自家折叠屏设备采用“Infinity Flex”柔性折叠屏，即将于下月发布的 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 也不例外。2021 年