爱奇艺申请青春有你3团名“IXFORM”商标

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:企查查APP显示，近日，北京奇艺世纪科技有限公司新增“IXFORM”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
据悉，近日，《青春有你3》官宣成团，团名为“IXFORM”
站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:企查查APP显示，近日，北京奇艺世纪科技有限公司新增“IXFORM”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
据悉，近日，《青春有你3》官宣成团，团名为“IXFORM”
昨日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局二审行政判决书公开。判决书显示，小米科技有限责任公司因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初1872号判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
天眼查App显示，7月8日，北京爱奇艺科技有限公司与大同数字电视有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书公开，案号（2020）京0491民初25721号，审理法院为北京互联网法院。
今天，爱奇艺新版本APP上架各大应用商店。新版爱奇艺APP上线了帧绮映画”，可以下载4K+HDR超清晰画面。目前爱奇艺电视端已经支持帧绮映画”模式，这是爱奇艺针对旗舰级电视产品打造的家庭影院级音画标准，它主打的非凡四效提升能够充分发挥目前智能电视超高清流畅解码、画面动态补偿、大音腔扬声器等方面的优势，带给用户更沉浸的光影体验。爱奇艺介绍，帧绮映画”作为面向终端的高品质家庭影院级音画标准，在新的应用场景下能够根
在即将于 8 月召开的 Galaxy Unpacked 发布会上，三星电子有望推出 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 两款折叠屏新机。与此同时，三星显示器（Samsung Display）公司也于近日向韩国知识产权局（KIPO）提交了“S Flex”、“Flex”和“Flex B”的商标申请。（来自：LetsGoDigital）近年来，三星一直有在为自家折叠屏设备采用“Infinity Flex”柔性折叠屏，即将于下月发布的 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 也不例外。2021 年
今日凌晨，爱奇艺和英超联盟均对外公布，爱奇艺体育与英超联盟正式达成合作，成为英格兰足球超级联赛中国大陆及澳门地区独家新媒体转播平台，将全程直播2021/22—2024/ 25 四个赛季英超联赛的全部赛事。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉38类 通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标，据悉，腾讯曾于2020年9月宣布关停腾讯微博。
腾讯科技（深圳）有限公司申请“伙子团”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增“微户贷”商标申请信息，国际分类为科学仪器，当前商标状态为“注册申请中”。
近日，北京金山软件有限公司申请注册多个“雷军”商标，国际分类涉39类 运输贮藏、40类 材料加工等。
拼多多主体公司：上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为食品、饲料种籽等，商标状态为“商标申请中”。此前2018年、2020年，拼多多均申请过拼夕夕商标。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“雷军超大杯”商标，国际分类涉25类 服装鞋帽、16类 办公用品等，目前商标状态为注册申请中。据悉，雷军曾发起投票：小米11超大杯建议叫什么？
近日，小米科技有限责任公司申请注册“雷军超大杯”商标，国际分类涉25类 服装鞋帽、16类 办公用品等，目前商标状态为注册申请中。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“王者荣耀星会员”商标，国际分类涉科学仪器、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。公开资料显示，《王者荣耀》是由腾讯游戏天美工作室群开发并运营的一款MOBA类移动端网游，正式公测于2015年11月26日。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“字节大脑”、“ByteBrain”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、科学仪器、通讯服务，目前商标状态均为“注册申请中”。
2020年9月28日23时59分，坐拥3亿用户的腾讯微博宣布关停，同时，也宣告着腾讯微博与新浪微博的竞争落下帷幕。不过，腾讯微博与新浪微博的对抗”或将重启。从企查查网站获悉，近日，腾讯科技（深圳）有限公司再次申请注册微博”商标，国际分类涉38类通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标。据了解，腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月，开始开放用户邀请注册。2011年2月30日，腾
近日，小米科技有限责任公司新增“小米音频实验室”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、科学仪器，当前商标状态为“注册申请中”。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“小荷门诊 XIAOHE CLINIC”商标申请信息，国际分类涉及医药、金融物管、医疗器械等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，农夫山泉（09633.HK）新增“农夫三拳”商标申请信息，国际分类涉及食品、方便食品，当前商标状态均为“注册申请中”。
近日，北京交个朋友数码科技有限公司新增多项“交个朋友严选”商标申请信息，国际分类涉及乐器、运输工具、医药等，目前商标状态均为“注册申请中”。
7月16日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司申请注册“饿运会”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐，目前商标状态为申请中。
近日，有消息称小红书正在内测“达人带货”功能，邀请各垂类赛道的头部达人参与。活动名称为“好品味官选拔赛”，参与的博主在种草笔记里添加“我..
7月30日消息，华为消费者业务CEO余承东发文指出，华为智慧屏V75 Super不仅仅是台电视，它搭载HarmonyOS 2，从画质、音质、智慧体验等方面给大家带..
继此前宣布将关闭带货笔记中的外链权限之后，小红书宣布将于8月2日正式推行“号店一体”机制，带来包括“0门槛开店”、“BC直连”、“月销万元以下..
2021 年，RPA赛道依旧保持强劲增势。就在几天前，国内RPA第一梯队厂商实在智能迎来了旗下产品5.8. 0 大版本更新，此番更新后，其Z-Factory机器人工..
近日，由全联房地产商会和广联达科技股份有限公司联合主办的中国数字建筑峰会造价论坛在河北、黑龙江、陕西等地率先启动，并将在全国 20 余个城市..
每个人都有追求幸福的权利和愿望，但情感教育缺失，成为了达成愿望的绊脚石。近年来，无处不在的互联网自媒体帮助教育了心理咨询市场，也加速了个..
据7 月24 日消息，国内电子烟头部品牌MOTI魔笛的重磅新品MOTI·MEGA PRO，已开启面向全球各大门店的售卖，视各门店实际情况，将于近日陆续到店。M..
这也将是苹果连续第二年举办 iPhone 的线上发布会。据供应链最新消息，苹果已经计划将新机命名为 「iPhone13」。近期，iPhone 在国内最重要的代工..
7月30日，@特斯拉官微宣布：即日起，特斯拉Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。..
大家都知道，百度文库是写论文、做文档时的好帮手，其中存在着各种各样的文件可供参考，但是百度文库需要付费下载令许多人很苦恼，因此也想出了一..
内容社区小红书加速电商化，宣布将于8月2日正式推行“号店一体”机制，带来包括“0门槛开店”、“BC直连”、“月销万元以下商家免收佣金”等新举措..
在国内知名数码博主@i冰宇宙上周发布的推文中表示，三星 Galaxy Z Flip 3 将会和初代 Galaxy Z Flip 一样，最高支持 15W 的快充。不过根据最新 3C..
近日，北京百度网讯科技有限公司与苏州梦西游网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院认为，梦西游公司存在利用涉案插件提供百度..
从《集合啦！动物森友会》、《原神》到《摩尔庄园》，随着各类游戏“霸榜”热搜的现象轮番上演，不难发现，近年来，在满足玩家娱乐需求的基础之上..
从素人成为网红，需要多久?三个月、三年甚至更久……但是现在，参加三十天左右的节目就有机会涨粉十几万甚至百万。甚至连参加过选秀的练习生和..
Forza Motorsport 官方 Twitter 账号刚刚宣布，《极限竞速7》这款游戏即将抵达生命末期（EoL）。2021年9月15日起，新玩家将无法通过微软商店（Mic..
就在刚刚，特斯拉宣布，即日起，特斯拉Model3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。特斯拉..
8月5日，摩托罗拉将举行主题亿起惊艳”新品发布会，届时摩托罗拉edge 20系列新机将正式发布。随着发布会临近，官方加紧了对新机的预热。今日上午，..
昨晚，华为在P50发布会上带来了全新版本的MatePad Pro平板，目前华为已经凭借着该系列机型成为了安卓阵营的首选平板，拥有出色的配置和系统体验，..
2020年第三季度，小米重回全球第三。仅仅过了两个季度，小米又向上攀登了一位。近日，四大全面市调机构Canalys、IDC、Strategy Analytics、Counte..