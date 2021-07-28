爱奇艺申请青春有你3团名“IXFORM”商标

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爱奇艺申请青春有你3团名“IXFORM”商标

2021-07-28 11:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:企查查APP显示，近日，北京奇艺世纪科技有限公司新增“IXFORM”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。

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据悉，近日，《青春有你3》官宣成团，团名为“IXFORM”

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