快手直播答题季重磅来袭 参与可抢2000万奖金

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快手直播答题季重磅来袭 参与可抢2000万奖金

2021-07-27 10:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:近日，快手宣布推出“快手状元——直播答题季”互动活动，在奥运赛程期间进行20天不间断趣味脑力全民竞猜直播。淘特App作为本次活动的总冠名，将会提供丰厚的平台补贴。

为了打造观赛新体验，近日，快手推出趣味闯关赢取好礼“快手状元——直播答题季”互动活动，在奥运赛程期间进行20天不间断趣味脑力全民竞猜直播，并通过深度结合赛事定制的互动游戏以及多重福利贯穿奥运全程，全面激发用户的参与热情。作为本次活动的总冠名，淘特App不仅会带来各种想不到的源头好货，还会提供丰厚的平台补贴，让用户们在边看边买的丰富体验中，感受东京奥运会的魅力，一起为中国加油。

淘特专属邀请码增强互动趣味性，实现品牌信息高曝光

本次活动在7月20日至8月8日每晚8点准时开始，期间会邀请众多明星、运动员助力，让用户在答题的过程中了解奥运知识，在近距离感受奥运氛围的同时，参与活动的用户还有可能获得赢取200克金牌、抢2000万奖金的机会。

值得注意的是，用户参与直播答题时，即使答错也不会被淘汰，累计答对5题的用户即可分奖金。此外，本次活动还新增了好友互动玩法，可以助力用户轻松答题。用户只需分享邀请码给未参与答题的用户，对方输入邀请码后，两人均可获得一张正确卡。

不同于以往常规数字邀请码，本次活动快手与淘特App深度共建了专属邀请码，答题前，用户只要在答题专题页上填写“taote”，即可获得该场次正确卡一张。作为本次直播答题助力官，淘特App将品牌信息巧妙地融入到互动活动中，不仅极大地提升了品牌的曝光度，也进一步推动了双平台更深层次的合作模式。

除此之外，用户还可以通过邀请好友组队擦除错误选项，提高答题正确率。如果邀请快手新用户参与活动，用户可随机获得翻倍倍数，邀请的新用户越多，获得的奖金倍数越高。

品牌多元植入精准触达目标用户，助推淘特App人设出圈

据了解，在7月20日晚的首场答题直播中，不仅有青年歌手罗一舟、段星星，与体育健将孙悦共同助阵，直播间还有快币红包雨、实物大奖等不定时掉落，用户更是在直播间获得赢取多种黄金饰品、足金金牌等“金礼大奖”，特别的幸运儿还抽中了淘特App特别提供的金桶食用油。与此同时，答题过程中，淘特App还巧妙地将源头好货品牌利益点植入到不同主题场景题目中，有效卡位用户对淘特App源头好货的品牌定位认知。

趣味的玩法设置及丰厚的奖金福利，持续点燃全民参与热情。数据显示全网曝光量10亿+，全网热搜10+，直播间三场累计观看人数2.1亿+。

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在本场直播中，淘特也取得了亮眼的品销成绩。前三场淘特定制题目的参与用户人数累计达300w+，在接下来的二十多天，淘特App也将作为官方出题官继续与用户见面，解锁更多关于源头好货的故事。从互动到内容，真正立体盘活了全民对淘特App的品牌好感度。

（淘特放福利!选3即get正确答案，赶紧mark，后面会考到哦）

综合来看，“快手x淘特App”的定向组合必然是一次全新互动模式。作为全球首个短视频官方持权转播商，快手致力打造奥运内容全新呈现与体验方式，而与淘特App的品牌合作无疑为本次直播答题活动增添更多趣味性。此外，在答题过程中提供的丰厚商品福利和补贴，不仅让用户真正享受到实惠，也收获更多的源头直供好货。这对于平台、用户和品牌来说，不仅实现了多方共赢，也为品牌在奥运会期间的品牌宣传提供了新的借鉴思路。

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