阿里申请虾米音乐娱乐商标，或重启虾米音乐？

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 虾米音乐最新资讯 > 正文

阿里申请虾米音乐娱乐商标，或重启虾米音乐？

2021-07-26 17:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:企查查APP 显示，近日，阿里巴巴通过旗下阿里巴巴新加坡控股有限公司申请了多个“虾米音乐娱乐”商标，国际分类涉及38类 通讯服务、35类 广告销售等，目前商标状态均为注册申请中。

据悉，虾米音乐此前发布公告称，由于业务调整，其音乐播放器业务于2021年2月5日正式停止服务。

image.png

image.png

image.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM