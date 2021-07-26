阿里申请虾米音乐娱乐商标，或重启虾米音乐？

凤凰网科技讯 7月2日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一?