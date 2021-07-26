阿里申请虾米音乐娱乐商标，或重启虾米音乐？

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:企查查APP 显示，近日，阿里巴巴通过旗下阿里巴巴新加坡控股有限公司申请了多个“虾米音乐娱乐”商标，国际分类涉及38类 通讯服务、35类 广告销售等，目前商标状态均为注册申请中。
据悉，虾米音乐此前发布公告称，由于业务调整，其音乐播放器业务于2021年2月5日正式停止服务。
站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:企查查APP 显示，近日，阿里巴巴通过旗下阿里巴巴新加坡控股有限公司申请了多个“虾米音乐娱乐”商标，国际分类涉及38类 通讯服务、35类 广告销售等，目前商标状态均为注册申请中。
据悉，虾米音乐此前发布公告称，由于业务调整，其音乐播放器业务于2021年2月5日正式停止服务。
7月6日，阿里旗下阿里巴巴新加坡控股有限公司，申请多个虾米音乐娱乐商标，目前商标状态为注册申请中。有网友猜测，阿里或将重启虾米音乐业务。今年2月，虾米音乐正式关停，虾米中的所有歌曲试听、下载、评论等所有音乐内容消费场景已关闭，同时用户的个人资料导出和下载服务也被暂停。
据外媒报道，知情人称阿里巴巴集团控股有限公司和几家中国国有企业正在探讨竞购云计算基础设施公司紫光股份有限公司股份的事宜，涉资可能高达77亿美元。
阿里巴巴公益今天凌晨发布消息，已采取多项活动援助河南，包括阿里旗下的高德、阿里云、菜鸟等已采取各种方式援助河南。
借用一句经典台词：21世纪什么最贵？人才”众所周知，人才”对于科技公司来说，是核心竞争力之一，如何利用公司的资源吸引人才、留住人才，是目前各大公司企业考虑的重点问题。据媒体报道，今日，阿里巴巴正式启动2022届应届生校园招聘，针对高校应届毕业生首次开放45种岗位和大量非技术类岗位。值得一提的是，这是阿里巴巴史上最大规模的校招。据了解，本次校招的非技术类岗位占全部岗位半数以上，包括广告营销策划、空间设计师、
凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的一些服务。
凤凰网科技讯 7月2日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一?
阿里巴巴宣布启动2022届应届生校园招聘，针对应届高校毕业生开放113种岗位，其中45种岗位首次招聘应届生。据了解，这是阿里巴巴史上最大规模的校招。阿里表示，从7月19日上午9时起，毕业生即可登录“阿里巴巴集团招聘”官网，进入“校园招聘”页面投递简历。
紫光集团，最近有点烦。7月9日，紫光集团确认收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，相关债权人以紫光集团不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，具备重整价值和重整可行性为由，向法院申请对其进行破产重整。紫光集团强调，被债权人申请重整未对紫光国微等集团下属公司日常生产经营造成直接影响，各项生产经营活动均正常开展。旗下的紫光国微、紫光展锐也纷纷公开表态，未对生产经营活动产生直接影
7月2日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定。据悉，阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一模式
阿里巴巴发言人表示，关于马云和蔡崇信向金融机构质押阿里巴巴股票进行贷款一事，早已经被广泛报道过。对于那些对公司未来增长潜力抱有巨大信心的公司创始人和高管来说，股份融资是非常普遍的做法，如美国科技同业高管亦曾做过股票质押，可在不用出售股票的情况下提供流动性。
今天上午，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出一封题为《让组织更敏捷，让我们行动起来!》的全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块。
阿里巴巴近期内测了家庭服务平台“蜗窝酱”。平台页面显示，该平台提供衣物洗护、家政保洁、家电清洗、手机维修等服务。
阿里巴巴宣布成立人工智能治理与可持续发展实验室（Alibaba Artificial Intelligence Governance Laboratory，简称AAIG）。阿里介绍，该实验室将着力于可持续发展、可靠、可信、可用的人工智能技术和应用，通过构建数字经济的信任机制，惩治危害商家和用户利益的行为，保护和激励创新，促进平台经济的持续健康发展。
阿里巴巴宣布，将于美国东部时间2021年8月3日美国股市开盘前（北京时间8月3日晚）发布2022财年第一季度财报(第一季度从上一年4月1日开始，截至6月30日)。财报发布后，阿里巴巴管理团队将于美国东部时间8月3日上午7点30分(北京时间8月3日晚7点30分)召开财报电话会议。
据市场研究机构Gartner本周公布的2020年全球基础设施即服务（Infrastructure as a Service，IaaS）的市场调查报告显示，去年该领域的市场规模比2019年成长了40.7%，达到643亿美元，前五大服务供应商依序是亚马逊、微软、阿里巴巴、Google及华为，而且这前5大厂商在IaaS市场的占有率便高达80%。
Gartner的最新统计结果显示，2020年全球基础设施即服务（IaaS）市场达到643亿美元，相比2019年的457亿美元增长40.7%。2020年亚马逊仍在IaaS市场排名第一，其次分别是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。
据阿里巴巴官方发布的消息，阿里巴巴公益基金会将追加捐助人民币1亿元，马云公益基金会将捐助人民币5000万元，配合河南省政府指挥，用于救灾紧急举措和灾后恢复工作。
两名知情人士透露，中国反垄断监管机构正准备要求腾讯旗下的音乐流媒体部门放弃独家版权。之前，国家市场监督管理总局（SAMR）曾对腾讯音乐集团展开调查。作为调查的结果，该监管机构拟对腾讯音乐进行处罚，并罚款50万元人民币，原因为腾讯音乐对两个应用的收购存在误报行为。今年四月份，媒体曾报道，市场监督管理总局正加大力度全面整治中国互联网巨头的反垄断行为。作为整治的一部分，该监管机构正准备处罚腾讯控股。据两名知情
有知情人士称，市场监管总局正准备要求腾讯旗下的音乐流媒体部门放弃独家版权，同时腾讯音乐不再需要出售酷我和酷狗音乐。此前，腾讯音乐因未正确申报收购酷我音乐、酷狗音乐被市场监管总局罚款50万元，市场还曝出监管要求其出售这两家音乐平台的消息。
知情人士称，国家市场监管总局准备命令腾讯音乐娱乐集团放弃唱片公司的独家版权。除了放弃独家音乐版权外，腾讯音乐不再需要出售酷我和酷狗音乐。
Intel早已明确，会在今年下半年发布Alder Lake 12代酷睿处理器，但具体什么时间一直没说。最新说法称，Intel会在早则10月25日、迟则11月19日，正式..
近日，河南遭遇特大暴雨，不少小区的地下车库成为重灾区。刚让一些车主生气的是，小区地下车库的唯一出口，被一辆奔驰车挡在前面，导致车库里的车..
今年4月，联想推出了搭载AMD标压版锐龙7 5800H处理器的笔记本Yoga 14s系列，搭载AMD R7 5800H标压处理器，无独显，辅以16G双通道内存和512G PCIe固..
华为将于明天推出P50系列产品，据说其中还包括一款Pro变型。该公司还没有透露太多关于P50系列中的智能手机，但p50pro4g（JAD-AL50）的规格今天浮出..
在LG宣布退出手机市场后，没想到最终与苹果勾搭”在一起了。据外媒报道，LG发言人在今日证实，LG电子（LG Electronics）将从下个月开始，在韩国的..
Realme MagDart是首个类似于苹果MagSafe的Android磁性无线充电技术，经该公司确认，新机将于印度时间8月3日下午5:30揭开面纱，这意味着Realme将首..
索尼现在已经售出超过1000万台PS5游戏机，这比索尼之前在4月份披露的780万台的销量增加了200多万台，这意味着PS5的同期销量继续超过PS4，成为索尼..
亚马逊日前宣布，将于今年晚些时候在埃及推出Amazon.eg。亚马逊在2017年以5.8亿美元收购Souq.com后，于2019年5月在阿联酋推出amazon.ae，并于去年..
我们已经知道8月11日三星会举办Galaxy Unpacked发布会活动，Galaxy Z Fold3和Z Flip3届时会在会上出现。在宣布之前，三星发布了一个预告视频，向公..
7月28日，小米MIUI宣布，MIUI+新功能来袭！新功能一：支持自定义镜像窗口大小，可以将窗口调整到符合你需求的大小。新功能二：支持自定义快捷键。..
微软已经在上个月宣布了Windows 11，新的操作系统已经在测试阶段提供给加入Windows Insider计划的用户。Windows 11是微软桌面操作系统的一次大规模..
凤凰网科技讯 7月28日晚间消息，在短视频应用TikTok上，奥运健儿们随手拍摄参赛的台前幕后，通过短视频弥补了体育迷们未能到场的遗憾。目前，TikT..
天文学家们开发了他们认为是迄今为止最现实的双星系统中行星形成的模型。参与该项目的研究人员来自剑桥大学和马克斯·普朗克地外物理研究所。这项..
地铁是城市出行最便捷的交通工具之一，不过乘客少的时候，地铁温度较低，很多网友在地面上穿短袖短裤，进入地铁车厢简直冻死个人”。由于车厢温度..
一名来自土耳其的父亲突然在国内火了，因为他在一年内生育了超过20个孩子，现在已经是31个孩子的父亲。据外媒报道，这位名为加利普奥兹特克Galip ..
据晚点LatePost报道，拼多多联合创始人、前法人孙沁（花名:达达）已被调任至社区团购业务一线，担任 “省长”，负责甘肃省和青海省。转岗之前，孙..
不得不说，现在社会对于职场女性要求相当的高，既要出得厅堂又要入得厨房，许多职场女性工作忙碌了一天，回到家还要进厨房为一家人准备晚餐，真是..
7月15日，“2021年第二届中国石油石化网络安全应用研讨会暨北斗导航能源安全应用技术交流会”在西安举行。领导、专家、企业汇聚一堂，以研讨交流的..
如何恢复iPhone手机通讯录联系人?虽然现在大家都习惯了使用微信、QQ等新的社交联系方式，手机通讯录逐渐淡出我们的生活，但是不可否认在一些重要..
7月28日，作为ISC互联网安全大会每年一度的重点特色活动，ISC2021创新独角兽沙盒大赛巅峰对决圆满落下帷幕。在经历了最后一轮激烈角逐后，由360集..