贾跃亭：将尽快达成全球塔尖用户市场行业第一的目标

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贾跃亭：将尽快达成全球塔尖用户市场行业第一的目标

2021-07-23 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:昨日晚间，法拉第未来（Faraday Future）正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。截至收盘，FF股价上涨1.45%，报13.980美元，总市值45.11亿美元。

就在刚刚，贾跃亭在微博表示，FF91Futurist和FF91是目前世界上唯一在产品和技术定位上高出特斯拉Model X 及S Plaid 一个档次的智能电车领域的塔尖产品。

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贾跃亭称，拥有无敌产品力的FF91Futurist和FF91不仅是一台高性能EV，也是全能车， 超级汽车机器人，以及第三互联网生活空间。FF不仅是电动车公司，还是一家互联网高科技公司，AI产品公司，软件公司和用户生态公司，这准确表达了FF的定位和真实价值。

贾跃亭还公布目标称，FF第一阶段目标是要在12个月内把FF91Futurist Alliance Edition按时，高品质，高产品力地交付到全球塔尖用户手中，实现对S迈巴赫，法拉利，宾利等传统超奢华汽车品牌的颠覆，尽快达成全球塔尖用户市场行业第一的目标。第二阶段目标是并随着后续车型的推出，用户生态系统的逐渐形成，智能终端收入爆发式增长，同时生态收入快速增长，同时成为主流高价值用户市场领军企业之一，这是所有Futurist Alliance的共同使命。

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