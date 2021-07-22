顺丰小哥要加薪了！年内投入专项资金不低于2亿元

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顺丰小哥要加薪了！年内投入专项资金不低于2亿元

2021-07-22 22:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今日，顺丰控股宣布公司年内将投入不低于2亿元专项资金提升收派员收入。

据了解，此次增收行动从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，顺丰将新增投入2亿元以上，用于员工收入提升。

顺丰快递 (1)

今年春节，顺丰拿出总计高达6.5亿的激励资金以奖励值守员工，主要有2.5亿的加班工资、3.7亿元春节特殊激励。顺丰总裁王卫再次自掏腰包，准备了2500万元的暖心红包。

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