顺丰小哥要加薪了！年内投入专项资金不低于2亿元

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今日，顺丰控股宣布公司年内将投入不低于2亿元专项资金提升收派员收入。
据了解，此次增收行动从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，顺丰将新增投入2亿元以上，用于员工收入提升。
今年春节，顺丰拿出总计高达6.5亿的激励资金以奖励值守员工，主要有2.5亿的加班工资、3.7亿元春节特殊激励。顺丰总裁王卫再次自掏腰包，准备了2500万元的暖心红包。
站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今日，顺丰控股宣布公司年内将投入不低于2亿元专项资金提升收派员收入。
据了解，此次增收行动从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，顺丰将新增投入2亿元以上，用于员工收入提升。
今年春节，顺丰拿出总计高达6.5亿的激励资金以奖励值守员工，主要有2.5亿的加班工资、3.7亿元春节特殊激励。顺丰总裁王卫再次自掏腰包，准备了2500万元的暖心红包。
6月24日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己交给顺丰运送的快递被运至垃圾场搅碎。王先生对记者表示，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。王先生称这12箱物品除了私人物品，还有自己十几年来的日记本、绘画手稿、收藏的艺术品、设计图纸，过去十多年在北京生活积累的一切都在这12个箱子里了，而这些重要的东西基本都已找不到，仅有一些衣物和部分书本。经过?
对于经常收寄快递的网友来说，除了希望自己的快递能早日到货外，对于运输过程中快递的安全问题也格外关注。部分从事快递业务的工作人员为了追求速度，存在在分拣、装车等过程中，出现随手抛、扔、甩等暴力分拣的情况。今日，从企查查网站获悉，日前，顺丰科技有限公司公开了一项物品违规抛扔检测方法、装置、服务器及存储介质”发明专利。专利摘要显示，该发明实施例的物品违规抛扔检测方法通过对监控视频中的帧监控图像进行语义分
近期，数箱快递被顺丰送至垃圾站搅碎”事件受到关注。6月25日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。经过询问，顺丰才告诉王先生包裹被误送到了垃圾场”。在王先生看来，顺丰不仅把自己的东西运到了垃圾站，还耽误了抢救时机，而且在后续投诉和理赔也充满困难。该事件曝光后，顺丰配送站负责人对记者称目前已经联系当事人，正在?
昨日晚间，法拉第未来（Faraday Future）正式登录纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。开盘价较13.78美元的发行价上涨22%，报16.8美元，总市值达54亿美元。
7月22日，有顺丰快递员爆料称，公司将拿出2亿元为快递员增收。随后，新京报贝壳财经记者从顺丰内部获悉，此次加薪情况属实，将从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，投入2亿元以上，用于快递员收入提升。之前，京东集团宣布，自2021年7月1日开始至2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。7月13日晚，顺丰控股发布业绩预告，上半年公司盈利6.
今日，顺丰控股发布公告称，收到公司控股子公司杭州顺丰 同城实业股份有限公司通知，同城实业已于2021年6月30日向香港联合交易所有限公司递交了首次 公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板上市的申请资料。
昨日，顺丰控股发布公告称，公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外首次公开发行股份申请材料获中国证监会受理。同时，顺丰控股还表示，同城实业境外上市事项尚需取得中国证监会、香港联交所及相关部门的核准。公司将按照相关法律法规的规定，根据同城实业境外上市事项的进展情况， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。<br/> <br/>
6月30日晚间，顺丰控股表示子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司向香港联合交易所有限公司递交了香港联交所主板上市的申请资料。招股书显示，2018-2020年，顺丰同城营收为9.93亿元、21.1亿元、48.4亿元，年内亏损及综合亏损总额为3.3亿元、4.7亿元、7.6亿元。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，顺丰科技有限公司公开“物品违规抛扔检测方法、装置、服务器及存储介质”专利，公开号为CN113065378A。企查查专利摘要显示，本发明通过对监控视频中的帧监控图像进行语义分割处理，能够准确的得到包含有物品和人的抛扔图像，以确定物品的抛扔方向和抛扔区域。能够更加准确的检测出物品是否被违规抛扔，提高了物品违规抛扔检测方法的准确度。
今日，微信宣布，只要在微信聊天中打出地址电话姓名，就能直接使用搜一搜搜索寄快递。快递寄出后，后续可在微信对话框长按快递单号，或输入“#查快递”，随时了解快递行程信息。
今天，中国消费者协会发布的“618”消费维权舆情分析报告显示，6月1日至6月20日监测期内共收集“消费维权”负面信息 576804 条，仅占“消费维权”信息总量的3.57%，同比显著下降。
近日，天天快递有限公司被奉化市人民法院列为被执行人，执行标的47729元，案号(2021)浙0213执1479号，关联案件为合同纠纷。
7月9日，中通快递集团宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”。该基金将用来资助中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭。
7月3日，河北沧州。某快递站一快递盒突然爆炸，坐在一旁的男子吓得跳了起来。男子打开一看原来是邮寄的百香果，因天气太热而释放”。网友：百香果是个暴脾气！据了解，百香果是酸性的，很容易发酵出气体，尤其是夏季高温，导致气体释放加速，很容易冲破果壳爆炸。不但百香果，就是瓶装的百香果酱也会爆炸”。有许多网友都在网上分享过自己的悲惨遭遇，百香果爆炸后，果酱甚至能直接冲到天花板上，溅的到处都是，打扫起来十分困难。
6月25日，中消协发布618”消费维权舆情分析报告，监测期内，共收集快递、外卖配送类负面信息63043条，负面信息在6月2日出现峰值。消费者吐槽较多的配送类问题主要有：不送货上门、乡村取件加收快递费等问题。监测显示，乡村快递取件加收费用，这种现象并不是个例。外卖配送超时还态度恶劣事件网络舆情关注度较高。6月7日，广西贺州。有网友曝出到快递点取件时，要额外加收2元5元费用。张贴的海报显示，自6月1日起，多家快递取消乡?
酷暑炎炎，热浪滚滚，但在城市的大街小巷仍能看到众多骑士的身影，他们奔走在烈日之下，完成顾客所托。高温天气对坚守岗位的劳动者是极大考验。为了预防和减轻高温天气对骑士的影响，顺丰同城急送近期在全国启动了“清凉一夏”主题关怀活动，推出多项“防暑降温送清凉”的高温应对措施。不同城市根据各自情况，都发放了相应的关怀物资，比如有矿泉水、冰饮、冰西瓜等清凉食品，还有冰贴、冰袖、冰巾、风扇等防暑装备，更有藿香正气
据外媒报道，国际快递巨头联邦快递（FedEx）的子公司FedEx Express正在向印度初创公司Delhivery投资1亿美元，因为这家全球公司希望扩大其在南亚国家的业务。周五的投资是在这家总部位于古尔冈的初创公司（估值30亿美元）在未来几个季度的首次公开募股前获得2.77亿美元后不到两个月进行的。作为交易的一部分，这两家公司将达成一项长期商业协议。FedEx Express将专注于进出印度的国际进出口服务，而Delhivery将在联邦快递之外，在印
申通快递发布2021年半年度业绩预告，预计上半年净亏损1.4亿至1.6亿元，上年同期为盈利7067.78万元。
今日起，中国邮政正式启动全面提速，覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。 据了解，中国邮政此次寄递全面提速，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的极速体验，6成以上特快专递实现次晨达;中国邮政已优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。
昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。约谈指出，近日德邦快递发生违法收寄危险违禁物品、危及社会公共安全问题影响恶劣。
近期，稳定扩大居民消费被视为抗击疫情、提振经济活力的重要手段之一，大力发展数字经济新业态，既有利于促进中国经济提质升级，也有助于更好地满..
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