罗永浩回应捐款100万元；网易向河南捐赠5000万元；小米为河南用户提供手机进水5折维修服务

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罗永浩回应捐款100万元；网易向河南捐赠5000万元；小米为河南用户提供手机进水5折维修服务

2021-07-22 08:29 · 稿源：站长之家
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罗永浩回应捐款100万元

昨日，有媒体报道称，罗永浩向郑州慈善总会捐赠100万元，紧急驰援郑州暴雨灾害，此笔款项将会全部用于紧急采购救灾物资，及灾后重建工作。

针对上述报道，罗永浩回应称，不是自己捐的，自己还有债务在身，客观上不便捐款（会被债权人质疑），是公司和老板李钧捐的。

据了解，此前因锤子科技破产，罗永浩欠下了6个亿的债务。

目前，罗永浩已经偿还4亿，预计剩下的债务会在年底还完。

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网易向河南捐赠5000万元

昨日晚间，网易宣布向河南捐赠5000万元驰援灾区，用于紧急物资采购、群众安全保障及灾后重建。

同时，网易还推出了多项举措，全力支持救灾。具体包括:

1、网易新闻客户端已紧急上线互助信息通道，灾民可在“个人中心”或“附近”频道中发布#河南暴雨互助#t信息，互帮互助，并搜索“暴雨自救指南”获取自助/互助知识。

2、网易有道将联合公益伙伴提供10~15所学校和幼儿园的灾后重建与教师支持，预计至少涵盖10000名灾区学生。

3、网易公开课将针对灾区民众上线心理知识普及内容，免费协助开展灾后心理重建。

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小米为河南用户提供进水5折维修服务

昨日晚间，小米宣布将在2021年7月22日-7月31日 期间为河南全省的小米 / Redmi 手机用户提供进水设备5折维修服务。

小米称，如用户的设备因雨水导致损坏，小米将提供物料费5折，人工费全免的维修服务。

同时，小米手机产品三包期顺延，截止时间在2021年7月22日-8月5日之间的手机产品，三包期将统一顺延至2021年8月5日。

此外，小米还宣布提供免费充电、免费 WiFi、免费通信服务。

据悉，昨日早些时候，小米官方曾表示，如河南用户遇到因暴雨导致的电子设备故障失联等问题，可随时前往您附近的小米之家寻求帮助。

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