逆水寒游戏玩家ID含“吴亦凡”遭群嘲 官方送免费更名机会

日前，吴亦凡私生活风波持续发酵。继LV等众多品牌宣布与吴亦凡暂停合作后，网易古风端游《逆水寒》的最新操作相当的秀。
有《逆水寒》玩家反馈自己取名含有“吴亦凡”ID被亲友群嘲，但不想花钱买改名卡。为此，《逆水寒》宣布向游戏昵称含“吴亦凡”的玩家提供免费更名服务。
日前，吴亦凡私生活风波持续发酵。继LV等众多品牌宣布与吴亦凡暂停合作后，网易古风端游《逆水寒》的最新操作相当的秀。
有《逆水寒》玩家反馈自己取名含有“吴亦凡”ID被亲友群嘲，但不想花钱买改名卡。为此，《逆水寒》宣布向游戏昵称含“吴亦凡”的玩家提供免费更名服务。
吴亦凡与都美竹之间的“最后一战”从7月18日晚间打响。周一清晨的困顿没有阻止网友吃瓜与“主持正义”的激情，相关热搜轮番登上微博榜单，在互联网上形成了对吴亦凡的讨伐之势。
7月19日下午，腾讯视频官方微博宣布终止与吴亦凡的合作。腾讯视频表示，我们向吴亦凡方进行了品牌代言人合作撤销告知，已与吴亦凡方终止了一切品牌层面的相关合作。公开报道显示，从7月18日开始，陆续有品牌宣布与吴亦凡解约、终止合作。就在7月18日，国货美妆品牌率先单方面宣布和吴亦凡解除合作关系。稍晚，云听APP称已终止与吴亦凡的一切合作，其不再担任声音推荐官”，并对吴亦凡参与录制的全部内容做下架处理。韩束、云听APP?
创立19年的国货护肤品牌韩束一夜爆红。7月18日都美竹连发微博爆锤顶流明星吴亦凡，事件持续升级，一开始这场突如其来的风波，让吴亦凡代言品牌韩束牵连其中，直播间被大量网友涌入怒批。
吴亦凡被都美竹爆料后，韩束声明称，已向吴亦凡方发出《解约告知函》，已终止一切品牌合作关系。与此同时，韩束在淘宝和抖音的店铺直播间也涌进大量观众来购买商品表示支持。
逆水寒在29日的时候开启了最新的三周年的活动，很多玩家还不清楚逆水寒三周年有哪些活动奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。
时隔12天，吴亦凡终于发声，但是一切似乎为时已晚。从昨晚至今，一天时间里刷屏式的微博热搜、被玩坏的网络热梗，全面侵袭，他所引起为傲的商业版图更是彻底崩塌。
这几天娱乐圈的风暴已经开始影响商业合作了，从昨天到现在已经有多家品牌宣布与明星吴亦凡解约，最早的是服装品牌韩束，现在华帝、立白、腾讯视频、王者荣耀、保时捷、兰蔻、LV等品牌也宣布解约或者合同到期，与吴亦凡撇开关系。对于这些代言品牌的解约，还涉及一个重要问题，那就是违约金赔偿的问题，其中吴亦凡方面可能向品牌提出赔偿，也有品牌合作方向吴亦凡提出赔偿的可能，两种情况都有可能存在。明星出现丑闻的时候违约金应
今日，知名游戏厂商育碧宣布，决定从《舞力全开》国行游戏本体和舞力无限曲库中下架吴亦凡的《大碗宽面》及相关版本，并将为玩家提供其它中文歌曲作为补偿。
刚刚，腾讯视频宣布撤销吴亦凡的代言，一切品牌层面的相关合作全部终止。王者荣耀也在评论区表示，与吴亦凡的品牌合作关系已经于2021年上半年结束，未续约。
吴亦凡上热搜了，不是一次两次，也不是数天数十天;而是在短短一两天内持续“霸榜”，热搜五十条排名里，超过十个都和吴亦凡有关。
7月18日，《王者荣耀》全国大赛总冠军诞生。武汉斗鱼NBW成为第三届王者荣耀全国大赛总冠军，成功捍卫主场荣耀，将冠军奖杯留在了英雄之城”武汉。《王者荣耀》官微称，在第三届王者荣耀全国大赛#总决赛的赛场上，武汉斗鱼NBW凭借出色的BP、优秀的运营和配合，力压合肥EHOME战队，以4：1的比分夺得本届全国大赛总冠军的殊荣。随着吴亦凡风波发酵，《王者荣耀》官方在上述微博评论里表示，《王者荣耀》与吴亦凡先生的品牌合作关系已?
不出名的打工人普通小主播，一夜之间直播间人数暴涨几十万倍是什么感受?估计是在梦里发生的事情?
“根本不敢放下手机，十分钟就看一眼，生怕一晃眼又错过一个瓜。”7月18日，@都美竹发布“战斗檄文”，向吴亦凡“宣战”，为一个多月以来的“未成年罗生门”打响最后的冲锋。
继韩束、云听APP宣布与吴亦凡解约之后，腾讯视频今日下午发布微博称，“腾讯视频向吴亦凡方进行了品牌代言人合作撤销告知，已与吴亦凡方终止了一切品牌层面的相关合作。”
今日腾讯视频官博发文称，向吴亦凡方进行了品牌代言人合作撤销告知，已与吴亦凡方终止了一切品牌层面的相关合作。
今天下午，腾讯视频官方通过微博发文称，已与吴亦凡方终止了一切品牌层面的相关合作。此前腾讯旗下的《王者荣耀》、《英雄联盟》也删除了与吴亦凡相关发微博和宣传内容。
7月18日晚，国货美妆品牌韩束在其官方微博宣布，韩束已与吴亦凡解约，双方终止一切合作关系。随后不少品牌纷纷宣布与吴亦凡解约，终止合作。值得注意的是，在韩束宣布与吴亦凡解决后，微博话题韩束与吴亦凡解约”登上热搜，韩束直播间也被观众挤爆。据媒体报道，韩束7月18日在淘宝和抖音的店铺直播间涌进大量观众，淘宝直播间更是一度被挤爆。直播数据分析平台胖球数据显示，7月18日晚截至23：11，韩束的淘宝店铺直播间单场直播销?
明星吴亦凡的爆炸性新闻里，这个品牌成了最大赢家。7月18日，吴亦凡与都美竹引发的风暴持续发酵。都美竹接受采访时表示，吴亦凡以各种方式物色和诱骗年轻女性发生关系，受害者超过8人，其中甚至包括未成年人。
吴亦凡这两天是热搜的常客，对于他的不检点行为，跟他合作的广告商都已经表态。19日晚发布消息，路易威登（LOUIS VUITTON）高度重视此次针对吴亦凡先生的指控，并已暂停与吴亦凡之合作关系，直至司法调查结果公布。此前，@保时捷 7月19日晚间发布消息，保时捷中国决定从即日起终止与吴亦凡先生保时捷中国赛车运动代言人”的合作关系。保时捷将一如既往地在中国推广赛车运动和跑车文化，为广大跑车爱好者和保时捷车主及车手提供高品
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