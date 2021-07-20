逆水寒游戏玩家ID含“吴亦凡”遭群嘲 官方送免费更名机会

日前，吴亦凡私生活风波持续发酵。继LV等众多品牌宣布与吴亦凡暂停合作后，网易古风端游《逆水寒》的最新操作相当的秀。

有《逆水寒》玩家反馈自己取名含有“吴亦凡”ID被亲友群嘲，但不想花钱买改名卡。为此，《逆水寒》宣布向游戏昵称含“吴亦凡”的玩家提供免费更名服务。