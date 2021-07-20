英雄联盟手游7月测试资格获取攻略 LOL手游测试资格抽奖地址

英雄联盟手游马上就要开启超燃测试了，很多玩家还不清楚LOL手游的测试资格要怎么获得，下面就来为大家分享一下LOL手游测试资格抽奖地址。

LOL手游测试资格抽奖地址:

https://lolm.qq.com/act/a20210607poro/index.html（手机端打开）

亲爱的召唤师:

《英雄联盟手游》超燃测试即将开启!召唤师们是时候表演真正的技术了。

即刻扫码参与超燃测试官方活动，即有机会获得测试资格!

本次测试为基于安卓平台的删档测试，将采用最新版本，包含了更多新英雄、皮肤和新功能，并且针对先锋测试过程中发现的问题进行了第一阶段的优化。我们会在即将公布的新一期开发者日志中，详细介绍本次测试的体验内容及测试开服时间。

关注《英雄联盟手游》官网、掌上英雄联盟APP等官方渠道，可以获得更多关于超燃测试以及产品的信息，或前往官方微博、官方公众号、掌上英雄联盟APP与我们互动反馈，帮助我们更好地优化产品内容与体验。

感谢每一位召唤师对《英雄联盟手游》的热爱，这个夏天让我们在掌上峡谷一起燃!

关于《英雄联盟手游》超燃测试资格获取及奖励发放规则，敬请留意以下温馨提示:

1. 本轮测试资格仅能通过安卓系统抽取，每个帐号上限为3次;

2. 我们非常理解iOS召唤师的殷切期待，正在全力以赴进行各项筹备工作。超燃测试期间，iOS设备同样可以通过官方活动获取其他丰厚奖励。

3. 召唤师通过官方活动页面参与资格抽取，获取到资格后即可在活动页面直接下载客户端。

4. 请召唤师们注意识别，不要安装来源不明的App客户端，保护好自身隐私和财产安全。

活动规则:

参与时间

自2021年7月16日14时00分起至2021年7月29日23时59分

参与规则：

前述期间内，用户在活动页面使用QQ微信账号登录后即可观看《英推联盟手游》宣传视频并进行预约，预约后每位用户在前述期间内总共获得3次尝试随机抽取《英雄联盟手游》“超燃测试资格”（下称测试资格）的机会，每天上限1次，次日0点再次登录活动页面可以再次刷新，直至3次机会均消耗完毕为止。

用户每次消耗抽取机会后将即时显示是否获得测试资格。如用户已获得测试资格，则在前述期间内不会再次重复获得测试资格若用户每消耗1次尝试机会但并未获取测试资格，则系统会自动为用户随机抽取1份奖励，该等奖励的具体结果即时示，奖品包含游戏道具礼包、实物周边中的任意一种。抽奖规则及道具详细说明如下：

①游戏道具礼包共有3种类型，分别为:队伍加成卡*2、3胜双倍晶石卡*2、3胜双倍经验卡*2，每种类型道具的获取概率分别为33.3%（当下文第②项的所有实物周边全部抽取完毕后，3胜双倍经验卡*2的获取概率自动变为33.4%）

②实物周边共有6种类型，包括:九尾妖狐阿狸塑*1;戏命师烬雕*1;金猎人厄运小姐雕*1:充电宝礼盒*1G分亚索、提莫、金克丝三种型号;台计为3个类型），每种类型周边的获取概率分别为0016%，每种类型实物周边各12个，抽完即止。

注:若用户为未成年人，需取得监护人的同意后参与活动同一个账号不可获得重复的奖励

测试资格及其他奖励的发放

超燃测试资格发放:若用产通过抽取获得了测试资格，则系统本次不会为用户抽取游戏道具礼包或实物周边奖励。测试资格领取后自动开通，获得测试资格的用户可在活动页面内进行客户端下载游戏道具礼包发放:游戏道具礼包奖励会以卡券形式发放到用户参与时使用的QQ/微信账号的QQ微信卡包内，待《英推联盟手游》游戏不删档上线后用户可自行前往卡包内进行兑换。兑换后将发放到用户该账号绑走的《英推联盟手游》游戏账号中国时请主意查收;所获道具与用户账号绑定，无法赠送、交换和实物周边发放实物周边奖励将于活动结束后60个工作日内以快递的形式发货，收货地址为中奖人员页面预留信息（首次提交后无法修改，请慎重填写），请主意查收。

资格取消

若用户取任何不正当手段、违反规则或法律法规的行为活讯有权单方面取消您的参与资格、测试资格、抽奖资格等