搜狗讯飞输入法重新上架 提供2种模式

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:近日，下架整改一个多月的搜狗输入法和讯飞输入法已经重新商家，各大应用商店都可以搜索到APP。

值得注意的是，重新整改上架的2款输入法都发生了明显的变化。以搜狗输入法为例，用户使用新版输入法需要进行“完全体验模式”或“基础打字模式”的选择。

其中，完全体验模式需要将拼音、文字等上传至云端;基础打字模式则不收集任何数据即可使用文字、符号等基本打字服务，但会导致诸如皮肤、表情等服务的缺失。