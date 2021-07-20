搜狗讯飞输入法重新上架 提供2种模式

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:近日，下架整改一个多月的搜狗输入法和讯飞输入法已经重新商家，各大应用商店都可以搜索到APP。
值得注意的是，重新整改上架的2款输入法都发生了明显的变化。以搜狗输入法为例，用户使用新版输入法需要进行“完全体验模式”或“基础打字模式”的选择。
其中，完全体验模式需要将拼音、文字等上传至云端;基础打字模式则不收集任何数据即可使用文字、符号等基本打字服务，但会导致诸如皮肤、表情等服务的缺失。
站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:近日，下架整改一个多月的搜狗输入法和讯飞输入法已经重新商家，各大应用商店都可以搜索到APP。
值得注意的是，重新整改上架的2款输入法都发生了明显的变化。以搜狗输入法为例，用户使用新版输入法需要进行“完全体验模式”或“基础打字模式”的选择。
其中，完全体验模式需要将拼音、文字等上传至云端;基础打字模式则不收集任何数据即可使用文字、符号等基本打字服务，但会导致诸如皮肤、表情等服务的缺失。
随着人工智能和互联网等新兴领域的快速发展，拥有强大技术积累的AI输入法已开启B端旅程。近日，百度输入法与民生银行合作上线“民生键盘银行”，在输入法上为用户提供智能、贴心、便捷、高效的银行服务，成功打造业界首创的智慧营销方案，再次将产业场景合作延伸至金融行业，通过提供完善的解决方案，助推行业转型升级。在此次合作推出的民生键盘银行中，百度输入法为民生银行设计开发品牌皮肤，创新研发民生银行服务及营销模块，?
根据讯飞官方消息，7月16日讯飞输入法新版本正式上线，版本号为V10.0.21，该版本最大的亮点就是新增了一套离线输入功能。据介绍，全新的离线输入功能可以支持不联网状态下的完美使用，包括完全离线的拼音、语音以及手写输入，进一步强化数据安全。官方表示，本次升级的离线语音输入，在不联网的环境下，无云端数据传输，通过手机本地解码就能为用户提供更准确的语音输入功能。除此之外，讯飞输入法的手写和拼音输入也同样实现离线?
7月16日，讯飞输入法新版在小米应用商店首发上线，推出了一套离线输入方式，包括完全离线的拼音、语音以及手写输入，无疑能够更好地保护好用户数据安全。据了解，《信息安全技术移动互联网应用（App）收集个人信息基本规范》中规定，输入法类应用程序是为用户提供键盘、手写、语音等方式输入字符功能的服务，该服务类型必须遵循知情同意和最小必要原则，明确无须个人信息即可使用基本服务功能。基本规范的实施只是一场历史性变革的
7 月 16 日，讯飞输入法新版在小米应用商店首发上线，推出了一套离线输入方式，包括完全离线的拼音、语音以及手写输入，无疑能够更好地保护好用户数据安全。据了解，《信息安全技术移动互联网应用（App）收集个人信息基本规范》中规定，输入法类应用程序是为用户提供键盘、手写、语音等方式输入字符功能的服务，该服务类型必须遵循知情同意和最小必要原则，明确无须个人信息即可使用基本服务功能。基本规范的实施只是一场历史性变?
天风证券是成立于 2000 年的是一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司，自成立以来公司就一直紧跟国家各项政策，积极响应政府的各项号召，将自己的企业发展目标与国家的发展理念进行融合，扩大自己的企业格局。在党的十九大报告当中提出了乡村振兴战略，利用农村特色产业来解决积重已久的三农问题。要想使农民钱袋子鼓起来，首先要做的就是通过发展农村特有产业，进一步的解决农民就业问题，打造乡村经济发展的支柱。可是对于中国许
搭乘“5G+人工智能”的发展快车,输入法产品早已超出“输入文字”的范畴,不断向更多应用领域延伸。而作为AI技术应用领先者,百度输入法已达到AI技术全面落地、功能使用率行业领先、语音输入用户满意度最高的产品能力,并积累了庞大的用户群体。以此为依托,百度输入法不断进行技术沉淀,向企业服务市场渗透和赋能,全新推出“百度智慧输入”系列硬核黑科技,持续拓展智慧输入的内涵与边界,向多元化应用领域进阶。极速语音高效又智能,超强?
6 月 10 日，《中华人民共和国数据安全法》(以下简称“数据安全法”)由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议表决通过，自 2021 年 9 月 1 日起施行。这是我国第一部有关数据安全的专门法律。生效之后，将与《网络安全法》以及正在立法进程中的《个人信息保护法》一起，全面构筑中国信息及数据安全领域的法律框架。《数据安全法》出台利好数字化战略这次《数据安全法》出台，企业和政府机构无疑是受影响
今日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。意见指出，非法获取、出售、提供具有信息发布、即时通讯、支付结算等功能的互联网账号密码、个人生物识别信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。同时，在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户
凤凰网科技讯 7月3日消息，今日，数码博主@长安数码君 在社交平台爆料称：人脸识别时采集到的区域不仅仅是屏幕显示头部，而是摄像头覆盖的整个范围都会上传到后台。上传后会有审核人员看到。如果是第三方App，有可能会发生信息泄露的情况。该博主也表示，有从事后台审核的朋友对他说在审核工作时：“经常会看到很多人在洗澡的时候、在和“另一半抱在一起的时候”、在没穿衣服的时候、在进行各种奇奇怪怪动作的时候进行人脸识别。”
“三棵树2020年营业收入82亿元，同比增长37.31%;实现归属于母公司净利润5.018亿元，同比增长23.55%。”、“2020年《中国500最具价值品牌》分析报告。三棵树入选该榜单，并以292.36亿元的品牌价值位居榜单第232位，排名较往年上升了14位，成为品牌价值增长最快的涂料品牌”、“2020年三棵树品牌价值突破290亿元，较去年增长52.51亿元，增幅达17.96%，居中国涂料行业第1位。”……一系列惊人战绩的爆出，不禁让我们心生疑问:为什么三
今天，国家市场监管总局发布对腾讯申报的虎牙与斗鱼合并案的审查决定公告，决定依法禁止此项经营者集中。公告指出，审查表明本案相关市场为中国境内网络游戏运营服务市场和游戏直播市场。腾讯在上游网络游戏运营服务市场份额超过40%，排名第一；虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第二，合计超过70%。目前，腾讯已具有对虎牙的单独控制权和对斗鱼的共同控制权。如虎牙与斗鱼合并，将使腾讯单独控制合并
“（老板）你有病啊！有病就吃药去！”在被问及如何看待老板要求员工两年内不得怀孕的要求时，壹心娱乐创始人杨天真心直口快地回应，这让不少观众大呼过瘾。以上这一幕发生在快手近日上线的“曰法三章”法律主题直播栏目里。除了“老板两年不允许员工怀孕是否违法”这一法律问题，类似“上班时间逛淘宝被约谈”、“老板要求手机二十四小时开机”、“面对职场霸陵应该怎么办”等这些常见的与职场人士切身相关的问题，也通过“曰法三
2021年7月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于中医的，问题是“我国传统医学望闻问切四诊法中切是指什么?”这个望闻问切是很多人知道的，医生在给病人看病之前都会这样做，那么这是叫什么专业术语呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。我国传统医学望闻问切四诊法中切是指什么 7月13日蚂蚁庄园今日答案今天问题：我国传统医学“望、闻、问、切"四诊法中，“切"是指什么?A、摸脉象B、切开患处查看正确答案:摸脉象望闻?
7月15日，以“开启AI学习新时代”为主题的科大讯飞新品发布会在北京举办。科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞副总裁章继东等出席此次发布会。与媒体、用户一起共同探讨AI+智慧教育事业的发展和未来。发布会现场，正式宣布将“讯飞扫描词典笔”更名为“讯飞翻译笔”，并发布新型号S11。AI智慧教育，赋能产品创新在此次发布会上，科大讯飞董事长刘庆峰介绍了科大讯飞在智慧教育领域的实力所在，以及取得的骄人成绩。历经17载，已在全国3
随着科技的不断进步发展，远程异地办公、线上办公模式开始盛行，打破了固有的空间局限性，大大节约了时间成本与空间成本。然而，目前传统的办公软件未能完全适应当下创新型办公模式的节奏，日常工作环节中经常会遇到诸如沟通不畅、信息同步不及时等问题，工作文档反复上传下载、文件过期遗失更是屡见不鲜。 科大讯飞利用多年深耕AI技术领域优势，上线了一款支持多人多端在线编辑的协作软件——“讯飞文档”，该软件可以在电脑端（
今日，除“讯飞输入法”外，“QQ输入法”、“搜狗输入法”也被多家应用商店下架，此前，科大讯飞曾回应称，正在按照要求更新，预计 1 到 2 周重新上架
又是一年毕业季，每个从象牙塔走进社会的毕业生，都会遇到这些迫在眉睫的未知与挑战：焦虑的求职、陌生的工作、未知的将来……讯飞特别准备了这些超高性价比的“毕业大礼包”，用AI助毕业生完成从校服到西装、从校园到职场的蜕变，在职场大显身手。录音笔AI加持 纪要秒出纵横职场初入职场的新人难免要面对大大小小的会议，但一提到会议纪要不少新人要开始“瑟瑟发抖”，万一再遇到项目脑暴会，参会人数多、会议时间长、讨论内容杂?
今日盘前，搜狗、搜狐股价纷纷上涨，其中，搜狗盘前涨2.18%，搜狐涨13.92%。今日早些时候，市场监管总局宣布无条件批准腾讯收购搜狐旗下子公司搜狗公司股权。
股价一度在低位徘徊的搜狐，近一年时间里迎来了两次暴涨。第一次在去年7月27日，搜狗发布公告宣布收到腾讯发出的初步非约束性收购要约，搜狗、搜狐股价应声上涨，到8月6日时搜狐股价已直线拉升64%。
今日，国家市场监管总局公布了2021年7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表，其中，腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权案在列。
无论是开源还是闭源，没有绝对安全的操作系统。一夕间，多款操作系统被爆存在安全漏洞，其中包括开发者最为常用的 Windows 和 Linux 操作系统也未..
搜索流量模式有一些很经典的营销模式，种草在线下+“收割”在线上。比如我今天在大街上走，看见一个人穿的衣服很好看，于是产生了购买需求，到网上..
战争类网络游戏《坦克世界》运营团队发布公告称，昵称含吴亦凡将获一次免费改名机会。..
2021 年 7 月30- 8 月 2 日在将在上海举办ChinaJoy简称“CJ”展会，作为中国最大的游戏展会，吸引着众多游戏厂商和硬件厂商参与，游戏与硬件的关系..
贾跃亭要重出江湖了，而这次是相当风光的，因为法拉第未来要在纽约上市了。针对法拉第未来上市@贾跃亭 回应称 FF91 将在未来一年左右开始交付，自..
吉比特今天发布公告，公司于2021年7月21日召开第四届董事会第二十四会议，审议通过了《关于对外捐赠用于支持防汛救灾的议案》。公司拟向厦门市慈善..
河南多地暴雨致灾牵动人心。7月22日起，河南全体居民以及前往河南救灾的志愿者们，均可在支付宝里领取一份专属意外医疗险。在未来一个月里，若不幸..
总是可以看到很多在备孕期、怀孕初期、怀孕中期、临产期，甚至是生产之后，有不少朋友(尤其是女性人群)，会在网上发问:有什么专业的比较靠谱的平台..
据韩媒报道，韩国首尔拘留所已向韩国司法部提交了一份包括李在镕在内的有资格获得假释的人名单。该部的假释审查委员会将于8月初召开会议，对有资格..
今天市场研究机构Canalys发布了印度市场第二季度智能手机报告，整体出货量为3240万部，小米手机仍稳居第一。数据显示，印度智能手机市场第二季度环..
饿了么今日宣布面向郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、安阳等6个城市所有外卖商家提供首期1个月的佣金免除，并将增加平台补贴资源投入。..
今日下午，@索尼中国 宣布其在华企业决定启动公益应急金预算，捐助100万元人民币用于抗灾救灾。..
据国外媒体报道，美国电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future，简称FF）将于美国东部时间7月22日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。..
4 月 27 日，《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，加快打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉，成为..
当前市场上对于手机和电脑软件下载的工具箱非常多，比如360、腾讯、金山都有自己的软件工具箱，只需要下载一个工具箱就可以完成很多软件的下载和安..
全球知名差价合约经纪商ATFX又双叒叕获奖啦！继4 月份在FxDailyInfo.com举办的Forex Brokers Award2021（2021 外汇经纪商大奖）和Global Forex Aw..
2021 年夏天，打开艺术之门暑期音乐节再一次如期而至，带来多场精彩演出。不一样的精彩2021——琵琶名家章红艳弹拨乐音乐会上，章红艳教授携手中央..
针对法拉第未来上市@贾跃亭 回应称“FF91将在未来一年左右开始交付，自己将全力准备交付事宜。”..
地处我国西南的西藏，是无数人心神向往的净土，同时也是一个神奇的存在，因为在这里卖车跟内地又不相同，更不能照搬常规去完全复制。易车旗下经销..
7 月 21 日，法国巴黎银行发布报告称，通过研究中手游新推出的游戏及未来产品线后，该行认为中手游具备高确定性的可持续盈利增长，并将目标价从4...