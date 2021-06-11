除讯飞输入法外 QQ和搜狗输入法被多家应用商店下架

微软意外地泄露了其下一个操作系统的名称 -- 它可能不是Windows 11。6月24日，微软将举办一个大型活动，届时公司将公布其Windows操作系统的未来。尽管我们知道操作系统的外观和功能将发生变化，但我们不知道的是这个新改进的Windows版本将被称为什么。在此之前已经有很多猜想，包括Windows 365、WindowsOS或简单的 "Windows"，但到目前为止，大多数线索都指向它是Windows 11。从某种程度上说，Windows 11这个名字很有意义，它帮助?