除讯飞输入法外 QQ和搜狗输入法被多家应用商店下架

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除讯飞输入法外 QQ和搜狗输入法被多家应用商店下架

2021-06-11 14:45 · 稿源：站长之家

今日，除“讯飞输入法”外，“QQ输入法”、“搜狗输入法”也被多家应用商店下架，此前，科大讯飞曾回应称，正在按照要求更新，预计1到2周重新上架。腾讯、搜狗方面暂未回应。

科大讯飞 (2)

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