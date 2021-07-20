2021年7月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代小知识的，问题是“人也会把女性称作女士吗?”这个问题算是较冷门的问题，很多人都不知道，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

人也会把女性称作女士吗 7月20日周二蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：古人也会把女性称作“女士”吗?

A、会，古时就有

B、不会，你穿越了

正确答案:会，古时就有

女士是在不确定对方婚姻状况时使用之女性称谓。近代对女性称谓通常视对方已婚与否而定，未婚者称“小姐”（英文:Miss），已婚者称“太太”(英式英文:Mrs/美式英文及旧英式英文 Mrs.)。但有时未必知道对方婚姻状况，或已婚者不欲从夫姓，又或根本不欲别人知道其婚姻状况，即可使用。例如年轻者称“小姐”，较年长者称“女士”;又或不论年纪一律称“女士”。

女士，具士人操行的女子，《诗经·大雅·既醉》:“其仆维何?釐尔女士。”孔颖达《毛诗正义》:“女士，谓女而有士行者。”

女史，为后宫通晓文书的女官，《周礼·天官·女官·女史》:“女史，掌王后之礼职，掌内治之贰，以诏后治内政。”郑玄注:“女史，女奴晓书者。是以掌王后礼之职事。”《红楼梦》第二回:“政老爹的长女名元春，现因贤孝才德，选入宫中作女史去了。”

后均指有才能女子的美称。《儒林外史》第四十一回:“毗陵女士沈琼枝，精工顾绣，写扇作诗”。《随园诗话》卷二:“蒋苕生太史序玉亭女史之诗”。