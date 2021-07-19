三星仍未最终确定在美投资的第二座芯片工厂地点

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:尽管三星电子于2020年10月在美国德克萨斯州奥斯汀购买了土地，并于今年5月决定向新的芯片代工厂投资170亿美元，但该公司尚未确定在美国的第二家半导体工厂的建设地点。

目前，三星电子正在比较至少五个候选地点。其中包括德克萨斯州泰勒和奥斯汀，三星已经在这两地拥有工厂，并且合作伙伴公司已经在开展业务。奥斯汀和三星电子之间的谈判主要是激励措施和供电保障。今年年初，由于停电和停水，三星电子不得不在奥斯汀减少大约两个月的产量，这导致大约4000亿韩元（22.5亿人民币）的业务损失。泰勒距离奥斯汀约60公里，其他候选人包括靠近英特尔制造工厂的亚利桑那州固特异和皇后溪，以及纽约州杰纳西县，后者提出了9亿美元的激励措施。

今年3月宣布重新进军代工市场的英特尔，正考虑收购GlobalFoundries。根据市场研究公司 TrendForce 的数据，GlobalFoundries 是芯片代工行业第四大公司，今年第一季度的市场份额为5%，而三星电子以17% 位居第二。三星电子未能赶上台积电，目前台积电市场份额达到55%。

一位业内人士表示:“即使英特尔收购格罗方德，英特尔至少需要数年时间才能建立生产线并完善其芯片代工技术”他补充说，“目前格Global正专注于12nm和14nm工艺技术，短期内英特尔无法赶上AMD，只有台积电和三星电子具备7纳米和更先进的工艺，这意味着台积电和三星电子将相互竞争，英特尔在一段时间内只能保持第三的位置。”