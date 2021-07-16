2021年7月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于比萨斜塔的，问题是“意大利著名景点比萨斜塔为什么是斜的?”这个著名的景点大家在小时候都学习过，那么为什么是斜的呢?下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园最新答案。

意大利著名景点比萨斜塔为什么是斜的 7月16日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：意大利著名景点比萨斜塔，为什么是斜的?

A、地基土层松软

B、为了突出设计美感

正确答案:地基土层松软

比萨斜塔（意大利语:Torre pendente di Pisa或Torre di Pisa）是一座位于意大利托斯卡纳大区比萨省比萨市城区北面国家建筑群的高塔，与它相邻的大教堂、洗礼堂、墓园均对11世纪至14世纪意大利建筑艺术有非常大的影响，故被联合国教育科学文化组织评选为世界遗产。

比萨斜塔是比萨城大教堂的独立式钟楼，位于比萨大教堂的后面，是奇迹广场三大建筑之一，始建于1173年，设计为垂直建造，但是在工程开始后不久便由于地基不均匀和土层松软而倾斜，1372年完工，塔身倾斜向东南。

比萨斜塔位于意大利托斯卡纳省比萨城北面的奇迹广场上，广场的大片草坪上散布着一组宗教建筑，它们是大教堂（即比萨主教座堂，建于1063年-13世纪）、洗礼堂（即圣若望洗礼堂，建于1153年-14世纪）、钟楼（即比萨斜塔，建于1173-1350年)和洗礼堂墓园（建于1278年-15世纪），它们的外墙面均为乳白色大理石砌成，各自相对独立但又形成统一罗马式建筑风格。

过去人们曾一度认为钟楼是故意被设计成倾斜的，但是现在人们清楚地知道事实并非如此。作为比萨大教堂的钟楼，1173年8月9日开始建造时的设计是垂直竖立的，原设计为8层，高54.8米，它独特的白色闪光的中世纪风格建筑物，即使后来没有倾斜，也将会是欧洲最值得注意的钟楼之一。

但是1185年，当钟楼兴建到第4层时发现由于地基不均匀和土层松软，导致钟楼已经倾斜偏向东南方，工程因此暂停。期间的1198年，记载了钟楼内撞钟的存在，这标志着钟楼虽然倾斜，但至少悬挂了一个撞钟，实现了它作为钟楼的初衷。