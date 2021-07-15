双马握手泯恩仇？腾讯阿里考虑互相开放生态系统

昨日有报道称，阿里巴巴和腾讯，正在考虑相互开放生态系统。
具体为，阿里考虑将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯将允许阿里在微信分享电商信息或使用相关服务。
早在今年3月，就有消息称，阿里旗下的淘宝特价版以及闲鱼正在向微信提交小程序，同时，淘宝特价版还将接受微信支付。
当时，淘宝方面回应称，的确提交了淘宝特价版小程序的申请，期待和腾讯的合作，但申请仍在审批中。
昨日有报道称，阿里巴巴和腾讯，正在考虑相互开放生态系统。
具体为，阿里考虑将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯将允许阿里在微信分享电商信息或使用相关服务。
早在今年3月，就有消息称，阿里旗下的淘宝特价版以及闲鱼正在向微信提交小程序，同时，淘宝特价版还将接受微信支付。
当时，淘宝方面回应称，的确提交了淘宝特价版小程序的申请，期待和腾讯的合作，但申请仍在审批中。
事实上，这条报道提供的信息相当少，我们也无法判断它究竟有多可靠。不过，我认为有一点是很有可能的:双方的开放将最先体现在支付环节。也就是说，淘系电商可能会开放微信支付，以及银联商务这样的第三方支付渠道。这显然是阿里的重大让步。问题在于:
今日有消息人士称，阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯控股的微信支付引入淘宝和天猫；双方都在分别制定放松限制的计划。此消息一出，阿里巴巴美股盘前涨超3%，腾讯控股ADR盘前涨3.76%。阿里巴巴此前在腾讯旗下的微信上架了几款小程序：闲鱼、1688和盒马集市。可以看出两家正在探索如何深入合作。一直以来，阿里巴巴和腾讯在自家的生态各自为王，互不相同，对用户的体验非常不好。阿里巴巴依靠
纳指跌0.22%，报收14644.95点凤凰网科技讯 北京时间7月15日消息，投资者担忧通胀，美联储主席鲍威尔称货币政策将继续对经济提供“强有力支持”，美股今天涨跌不一。截至收盘，道指涨44.44点，涨幅为0.13%，报收34933.23点；标普500指数涨5.09点，涨幅为0.12%，报收4374.3点；纳指跌32.7点，跌幅为0.22%，报收14644.95点。美国主要科技巨头多数上涨：美国主要科技巨头中国主要科技股绝大多数下跌：中国主要科技股中概股股价上涨的其
凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的一些服务。
昨日有媒体报道称，阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统。阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。
昨日，有博主在微博质疑罗永浩赖账，对此罗永浩回应称，自己不会耍赖和金蝉脱壳，同时自己的债务是全款还的，不是协商打折抹平的。众所周知，罗永浩的6亿元债务预计在今年年底就能换完，而就在昨日早些时候，有媒体质疑罗永浩称:“大家都在吹罗永浩3年清偿6亿欠款，为什么不炊吹他的赖账能力?”
今日，市场监管总局依法对互联网领域二十二起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。市场监管总局称，经查，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。
华创证券 6 月 24 日发布对阿里健康的研报。报告给予阿里健康“推荐”评级，并分析：公司在线上医疗服务与医疗信息化领域多方布局，探索各项业务赢利模式，协同公司医药电商业务发展，蓄力建设大健康生态闭环。 2014 年 10 月成立以来，阿里健康历经了数个发展阶段，公司战略持续优化升级。华创证券认为， 2020 年以来，阿里健康进入了加速建设期，业务分工逐渐清晰，一系列的业务优化构建了“线上+线下”、“诊疗+健康”服务、“
天猫 618 收官在即，健康消费成为今年天猫 618 最大黑马。 6 月 18 日，阿里健康公布天猫医药平台 618 数据， 00 后活跃用户同比去年增长114%，健康消费支出比去年翻了一倍，线上购买专业健康服务与常备药品也成为今年天猫 618 兴起的消费新趋势。 这进一步强化了阿里健康及天猫医药的竞争优势。上个月阿里健康发布业绩公告后，多家知名外资投资机构纷纷给出正面的投资评级，瑞信的评级为“跑赢大市”，美银证券、汇丰、大和，以?
新一轮反垄断监管正式落地腾讯。7月10日，市场监管总局依法禁止了虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。这次由腾讯作为大股东牵头的“虎牙斗鱼合并案”，在集中申报环节就被否，堪称反垄断监管之下“防止资本无序扩张”方向的典型案例。值得注意的是，该案是《反垄断法》实施十余年来平台经济领域第一起禁止集中的案例。腾讯在第一时间作出了回应，表示公司将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任?
鸿蒙商用亮相，上升态势良好6 月 2 日，华为正式推出鸿蒙操作系统HarmonyOS 2. 0 版本并公布首批 18 款可升级的机型。自 2019 年 8 月，华为公布自主研发系统鸿蒙，不到两年时间，2. 0 版本的到来正式揭开了华为鸿蒙系统大范围大规模商用的序幕。此前，华为消费者业务软件部总裁王成录曾表示，16%是鸿蒙系统市场占有率的一个“生死线”，其对应的 2021 年总覆盖目标是 3 亿台，其中华为设备为 2 亿台，面向第三方品牌的IoT产品数量
【TechWeb】华为的探索还未止步，昇腾生态大楼逐渐清晰。华为5G技术已经实现领先，但随着“非市场因素”的左右，华为必须探索新的方向。对于旗下芯片的命名，华为援引《山海经》，“昇腾”亦是如此，华为曾提出六大数字技术生态，昇腾是华为全栈全场景AI解决方案的关键部分，是华为落地全面AI战略的重要支撑。四大行业解决方案 加速AI应用落地在昇腾人工智能高峰论坛上，40余家合作伙伴与华为共同发布了昇腾智造、昇腾智城、昇腾智
发展多元化业务，构建生态体系，几乎是共享经济企业翻越IPO大山时不谋而合之举。7月2日，上市不到2天时间的滴滴，收到了网络安全审查的指令，审查期间停止新用户注册。
暑期即将到来，抖音安全中心昨日也宣布启动“暑期生态治理”专项行动，并将根据有关规则坚决打击低俗侵权、博流量、虚假宣传、诱导打赏等违规行为。
昨日晚间，据微博管理员官方账号消息，为落实国家网信办2021“清朗·‘饭圈’乱象整治”系列专项行动的相关要求，微博于5月21日启动了“粉圈健康生态专项行动”。着力在非理性应援、违规集资打投、恶意营销等方面开展重点整治，已经发布4期专项公告。
企查查数据显示，2021年仅过去半年，游戏行业投资高达126起，创下近年新高，数量较2019年、2020年同期分别上涨了34%、157%（受疫情影响）。这其中，腾讯、B站、字节跳动分别以37起、11起、7起的投资数量，位列前三。腾讯投资是最激进的，上半年平均每5天投资一家游戏公司，字节跳动是最肯“砸钱”的，据媒体报道，其为并购沐瞳科技一口气豪掷了40亿美元。
2021 年 6 月 24 日，全球首个天然食物健康平台明我与中国烹饪协会名菜名吃标准化研发基地、中检集团青岛检测认证有限公司和青岛市餐饮行业协会三家行业机构/协会达成战略合作，中国烹饪协会名菜名吃标准化研发基地授予“明我健康平台”指定天然生态产品合作平台、授予“明我U品”指定天然生态产品合作品牌，中检集团青岛检测认证有限公司授予“明我健康平台”生态产品认证机构指定交易平台，青岛市餐饮行业协会授予“明我U品”指?
2021 年对互联网贷款行业意味着一个新的开端，从行业走向来看，互联网贷款机构正在从因疫情影响的贷后管理困境中走出，并着重提升精细化的风控管理能力。维信金科认为，互联网贷款企业想在激烈竞争中突出重围，打造差异化竞争优势，须发展金融科技，补足贷后管理的短板，练就强大的贷后风控能力。这也是维信金科旗下卡卡贷产品重点努力的方向。 近年来伴随互联网贷款行业的高速发展，消费贷款的不良率呈现上升态势，贷后管理的相?
在区块链行业，如果要选出“跳票职业选手TOP10”，波卡一定榜上有名，甚至有望拔得头筹。波卡(Polkadot) 常被以“跳票”调侃，一方面是因为频繁推迟地主网上线时间，一方面也是由于大众对于这个“新互联网基石”分外期待。随着测试网Kusama插槽拍卖的开启，由于进度拖延一度降温的“波卡热”再次被点燃。哪些项目在参与波场的拍卖，哪些还在众筹阶段？这些项目的竞拍策略是什么？Kusama上项目的实时拍卖状态能查到吗？很多对波卡感
6月6日，由商务部、生态环境部、中国国际贸易促进委员会、青海省人民政府共同主办的首届中国(青海)国际生态博览会(以下简称“生态博览会”)如期召开。大会以“共建生态文明，共享发展成果”为主题，“一带一路”沿线、RECP成员国家和地区驻华使节，国际生态行业组织、商协会驻华代表及国内外知名企业齐聚西宁，就生态产业融合发展、生态价值转化合作，绿色低碳产业转型升级等多项议题进行高端对话。有孚网络受邀亮相生态博览会绿色
Beta频道（这是Insider计划的次稳定频道）上的Windows Insiders将很快得到他们对微软下一个主要的Windows 11更新的第一次体验。正如你可能知道的那..
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近日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单。具体来看，小米CEO雷军位居榜单第一，海康威视CEO胡扬忠排名第二，而比亚..
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉电动汽车销量的不断攀升，他们也就需要建设更多的超级充电站和目的地充电站，以满足车主不断..
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数据显示，目前全国电竞企业近1.8万家，今年上半年我国共注册电竞相关企业2千家，同比增长10%，热度不减，产业迅速发展的同时，电竞人才的培养也在..
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共享衣橱，这个仿佛已经被人们遗忘的赛道，最近重新获得关注。原因是明星公司的黯然离场。7月9日，共享衣橱衣二三发布公告，称2021年8月15日将关闭..
从某种意义上讲，这也是阿里MMC近场社区电商模式的一次新“试验”。今年3月，阿里巴巴成立MMC事业群，成为继盒马鲜生之后又一“新零售物种”。阿里..
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最近看到的融资消息中，有很多是拉面的融资，均为头部投资机构。这些顶级投资机构怎么盯完"社区团购买菜"之后，又盯上拉面了?..