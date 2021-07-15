双马握手泯恩仇？腾讯阿里考虑互相开放生态系统

2021 年对互联网贷款行业意味着一个新的开端，从行业走向来看，互联网贷款机构正在从因疫情影响的贷后管理困境中走出，并着重提升精细化的风控管理能力。维信金科认为，互联网贷款企业想在激烈竞争中突出重围，打造差异化竞争优势，须发展金融科技，补足贷后管理的短板，练就强大的贷后风控能力。这也是维信金科旗下卡卡贷产品重点努力的方向。 近年来伴随互联网贷款行业的高速发展，消费贷款的不良率呈现上升态势，贷后管理的相?