字体优选丨储桂琼新品大标题字体 字体超市会员免费商用

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字体优选丨储桂琼新品大标题字体 字体超市会员免费商用

2021-07-13 16:43 · 稿源：站长之家

字体超市会员模式上线至今已经有两个月了，储桂琼字体作为字体超市第一批加入会员模式的字体品牌商家，一直致力于为广大字体爱好者创作更优质的字体作品而努力。

为了更好的迎合字体超市会员对于粗标题字体的需求，近期，储桂琼老师为大家上线了一款粗标题手写艺术字体那年手写体」，让我们一起来品鉴一下这款字体的独特之处吧!

那年手写体是设计师以自己手写毛笔书法为原型，后期经过电脑处理制作出的一款粗体艺术字。这款字体保留了字体原有的毛笔书法气息，字体线条粗细不一，强劲有力，略显一丝敦厚，整体效果展示效果不错。

储桂琼那年系列字体1.jpg

那年手写体这款字体的命名由来是设计师为了纪念自己走进字体行业，回忆那些年初创字体作品的日子而创作的，也是设计师为了告诉自己创作字体一定要不忘初心砥砺前行。

因为这款字体自带书法毛笔气息，使得其本身适用的领域也是非常的广泛，不仅可以作为大标题，还一款作为文案用字。看看这款传统美食海报，只需要采用了4种不同字号，无需字体色彩的变化，就可以把海报标题和文案展示清晰。

储桂琼那年系列字体2.jpg

【那年手写体】

此外，储桂琼设计师还根据这款那年手写体衍生三款同系列命名字体:那年米字格、那年米字格拼音体、那年空心体。对于喜欢米字格、拼音体或者空心体的会员用户有着更多的选择。

储桂琼那年系列字体3.jpg

不仅那年手写体可以单独创作应用于各种领域，那年手写体与这三款衍生系列字体结合使用时，也会有意想不到的惊喜收获，让我们一起来看看字体超市给大家带来的海报效果案例展示吧!

储桂琼那年系列字体4.jpg

【那年手写 x 那年米字格】

储桂琼那年系列字体5.jpg

【那年手写 x 那年米字格拼音体】

储桂琼那年系列字体6.jpg

那年手写 x那年空心体

目前，储桂琼整个那年系列字体在字体超市上均是以会员免费商用的模式进行授权的。这样就意味着您只要成为字体超市的会员，就可以免费选择这个系列字体作为您的商业字体。

字体超市会员分为个人会员和企业会员，个人会员商用授权低至99元/一年，企业会员低至599元/一年。您只要登录字体超市官网，选择对应的会员类型，即可成为字体超市的会员。

截止目前为止，储桂琼老师已经在字体超市发布了280+款免费商用字体，而字体超市的整个会员免费商用字库也已经累计1200+款

不仅如此，为了让用户更好地体验字体超市平台的字体，用户只需要下载字体超市客户端，就可以一键使用您已下载的会员免费商用字体，实现办公便捷操作。您心动了吗，心动的话加入字体超市会员模式吧!

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字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商业字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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