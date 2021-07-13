字体优选丨储桂琼新品大标题字体 字体超市会员免费商用

字体超市会员模式上线至今已经有两个月了，储桂琼字体作为字体超市第一批加入会员模式的字体品牌商家，一直致力于为广大字体爱好者创作更优质的字体作品而努力。

为了更好的迎合字体超市会员对于粗标题字体的需求，近期，储桂琼老师为大家上线了一款粗标题手写艺术字体「那年手写体」，让我们一起来品鉴一下这款字体的独特之处吧!

「那年手写体」是设计师以自己手写毛笔书法为原型，后期经过电脑处理制作出的一款粗体艺术字。这款字体保留了字体原有的毛笔书法气息，字体线条粗细不一，强劲有力，略显一丝敦厚，整体效果展示效果不错。

「那年手写体」这款字体的命名由来是设计师为了纪念自己走进字体行业，回忆那些年初创字体作品的日子而创作的，也是设计师为了告诉自己创作字体一定要不忘初心砥砺前行。

因为这款字体自带书法毛笔气息，使得其本身适用的领域也是非常的广泛，不仅可以作为大标题，还一款作为文案用字。看看这款传统美食海报，只需要采用了4种不同字号，无需字体色彩的变化，就可以把海报标题和文案展示清晰。

【那年手写体】

此外，储桂琼设计师还根据这款那年手写体衍生三款同系列命名字体:那年米字格、那年米字格拼音体、那年空心体。对于喜欢米字格、拼音体或者空心体的会员用户有着更多的选择。

不仅那年手写体可以单独创作应用于各种领域，那年手写体与这三款衍生系列字体结合使用时，也会有意想不到的惊喜收获，让我们一起来看看字体超市给大家带来的海报效果案例展示吧!

【那年手写 x 那年米字格】

【那年手写 x 那年米字格拼音体】

【那年手写 x那年空心体】

目前，储桂琼整个「那年系列字体」在字体超市上均是以会员免费商用的模式进行授权的。这样就意味着您只要成为字体超市的会员，就可以免费选择这个系列字体作为您的商业字体。

字体超市会员分为个人会员和企业会员，个人会员商用授权低至99元/一年，企业会员低至599元/一年。您只要登录字体超市官网，选择对应的会员类型，即可成为字体超市的会员。

截止目前为止，储桂琼老师已经在字体超市发布了280+款免费商用字体，而字体超市的整个会员免费商用字库也已经累计1200+款。

不仅如此，为了让用户更好地体验字体超市平台的字体，用户只需要下载字体超市客户端，就可以一键使用您已下载的会员免费商用字体，实现办公便捷操作。您心动了吗，心动的话加入字体超市会员模式吧!

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