腾讯收购搜狗股权获批准 搜狗、搜狐股价盘前纷纷上涨

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:今日盘前，搜狗、搜狐股价纷纷上涨，其中，搜狗盘前涨2.18%，搜狐涨13.92%。
今日早些时候，市场监管总局宣布无条件批准腾讯收购搜狐旗下子公司搜狗公司股权。
据悉，腾讯拟以每普通股或每美国存托股份（ADS）9.00美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。合并完成后，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司，搜狗美国存托股将在纽约证券交易所退市。
受上述消息影响，今日盘中，腾讯港股股价也一度上涨超5%。
站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:今日盘前，搜狗、搜狐股价纷纷上涨，其中，搜狗盘前涨2.18%，搜狐涨13.92%。
今日早些时候，市场监管总局宣布无条件批准腾讯收购搜狐旗下子公司搜狗公司股权。
据悉，腾讯拟以每普通股或每美国存托股份（ADS）9.00美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。合并完成后，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司，搜狗美国存托股将在纽约证券交易所退市。
受上述消息影响，今日盘中，腾讯港股股价也一度上涨超5%。
今日，国家市场监管总局公布了2021年7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表，其中，腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权案在列。
今日盘中，腾讯港股涨幅一度扩大超4%。截至目前，腾讯港股股价上涨3.65%，报554港元，总市值5.32万亿港元。就在不久前，市场监管总局宣布无条件批准腾讯收购搜狗公司股权。
7月13日消息，从国家市场监管总局官网获悉，国家市场监管总局发布无条件批准经营者集中案件列表，其中包括腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权案件。国家市场监管总局表示，已无条件批准腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权。据媒体报道，2020年7月27日，搜狗宣布，收到腾讯向公司发出初步非约束性收购要约。根据公告，腾讯拟收购搜狗全部已发行普通股，其中包括腾讯或其关联公司目前尚未持有的搜狗美国存托股票（ADS）所代表的普通股?
据国家市场监管总局官网，已无条件批准腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权。市场监管总局反垄断局今日公布“7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表”，腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权案就在其中。
国家市场监管总局今日发布“2021年7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表”，其中就有腾讯收购搜狗公司案件。
企查查数据显示，2021年仅过去半年，游戏行业投资高达126起，创下近年新高，数量较2019年、2020年同期分别上涨了34%、157%（受疫情影响）。这其中，腾讯、B站、字节跳动分别以37起、11起、7起的投资数量，位列前三。腾讯投资是最激进的，上半年平均每5天投资一家游戏公司，字节跳动是最肯“砸钱”的，据媒体报道，其为并购沐瞳科技一口气豪掷了40亿美元。
腾讯科技（深圳）有限公司申请“伙子团”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。“七一”来临之际，搜狗联合中国聋人协会共同推出手语数字人版公益MTV《万疆》，由全球首个手语AI合成主播“小聪”跨界演绎、用“唱支手语歌给党听”的形式对《万疆》进行二次演绎，携手广大听障手语使用者表达爱党爱国的心意，为中国共产党建党 100 周年献礼。搜狗技术实力获中国聋协手语委专业认可，七一献礼别出心裁这位特殊演绎者数字人“小聪”就是搜狗于今年 5 月推出的全球首个手语AI?
天眼查App显示，6月25日，腾讯科技（深圳）有限公司获得“自动签到系统、方法、装置、电子设备及计算机存储介质”专利授权。
今日，北京微播视界科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司不正当竞争纠纷案正式开庭，案号为（2021）粤03民初1128号，审理法院为广东省深圳市中级人民法院，承办部门为知识产权审判庭。
7月9日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“乘车支付方法、装置、电子设备及存储介质”专利，公开号CN113095842A，申请日期为2021年5月。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司获得“自动签到系统、方法、装置、电子设备及计算机存储介质”专利授权，公告号CN110910524B，申请日为2019年12月。
（海口， 2021 年 6 月 16 日）值全球电竞运动领袖峰会开幕之际，腾讯游戏与腾讯电竞正式发起“腾讯互娱数字IP酒店共创合作”邀请，将与香格里拉、凯悦、万达、雅诗阁、金茂集团、超竞集团、烨侃科技、全游电竞、欧愉科技首批联盟伙伴，共同打造全场景的电竞游戏主题酒店，构筑酒店行业新生态，使酒店更年轻、更社交、更未来。与此同时，香格里拉集团与腾讯游戏、腾讯电竞联合定制的游戏电竞主题房于 6 月 16 日正式开放预定。首批
不知大家是否还记得，在2019年至2020年间，腾讯面对字节跳动在社交领域的攻势，密集上线了包括“卡噗”、“猫呼”、“轻聊”、“有记”、“灯遇”、“轻缘”、“朋友”、“回音”、“Hood”、“去聊”10款社交类产品，并涵盖了从虚拟人物社交、短视频社交、恋爱交友社交、图片社交、匿名社交、真实信息社交等品类。
企查查APP，腾讯科技(深圳)有限公司申请注册“毛雪汪”商标，或为“毛血旺”谐音。
天眼查App显示，6月18日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“毛雪汪”“拔丝评果”“拔丝小镇”谐音商标，国际分类含广告销售、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。
腾讯科技（深圳）有限公司公开“车辆违章识别方法与装置、介质及电子设备”专利，公开号为CN112991749A。
近日，腾讯旗下社区平台腾讯朋友App宣布，由于业务发展策略调整，将于2021年6月30日关闭服务器，正式停止运营。
科幻想象自现实，亦能反过来塑造现实。大概从上世纪80年代的《回到未来》系列开始，无数经典科幻作品里就总会有“投影”的存在，它常常与“虚拟现实”“脑机接口”等技术并列，成为“未来”的标配。譬如在《回到未来》里，主角麦克弗莱在每个房间都配备了投影，并成为家庭娱乐的核心。在科幻世界，“赛博朋克运动之父”威廉·吉布森说过一句名言：“未来已经来临，只是尚未普及”。在我看来，这句话有两种诠释空间：一是从“物”的
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，由于腾讯视频存在大量有关于热播电视剧《亮剑》的疑似侵权视频，字节跳动已与6月11日在重庆市第一中级法院起诉腾讯。要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。起诉状显示，字节跳动在2019年6月10日起的五年内已经获得电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对
7月15日，以“开启AI学习新时代”为主题的科大讯飞新品发布会在北京举办。科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞副总裁章继东等出席此次发布会。与媒体、..
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今日，IBM宣布，它将收购企业软件和服务公司Bluetab Solutions Group, S.L.（以下简称Bluetab），以在欧洲和拉丁美洲扩展数据和混合云咨询服务。..
近日，一部分用户发现，街边、商场、餐饮店内的共享充电宝又双叒涨价了。 有媒体报道，杭州一些热门景区的共享充电宝租金，已经涨到10元/小时。而..
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