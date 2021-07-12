启动秒开！阿里等互联网大厂APP取消开屏广告

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启动秒开！阿里等互联网大厂APP取消开屏广告

2021-07-12 11:57 · 稿源：站长之家

app开屏广告给很多用户造成极大的骚扰，在工信部集中整治这一问题后，已经有很多app已经没有开屏广告。

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据悉，百度、阿里、腾讯、字节跳动、新浪微博等互联网大厂APP都进行了整改。

有很多网友反馈，淘宝、京东、微博等应用已经取消开屏广告，APP开启速度加快，点击即可秒开。

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不得不说，工信部这波弹窗治理效果很明显，很多APP启动带来了前所未有的清爽体验，收获很多人的好评。

当然，也有网友表示，并非所有App都取消了开屏广告，怕是要“顶风作案”。大家日常使用的APP是否还会出现开屏广告呢?

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