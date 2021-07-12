启动秒开！阿里等互联网大厂APP取消开屏广告

app开屏广告给很多用户造成极大的骚扰，在工信部集中整治这一问题后，已经有很多app已经没有开屏广告。
据悉，百度、阿里、腾讯、字节跳动、新浪微博等互联网大厂APP都进行了整改。
有很多网友反馈，淘宝、京东、微博等应用已经取消开屏广告，APP开启速度加快，点击即可秒开。
不得不说，工信部这波弹窗治理效果很明显，很多APP启动带来了前所未有的清爽体验，收获很多人的好评。
当然，也有网友表示，并非所有App都取消了开屏广告，怕是要“顶风作案”。大家日常使用的APP是否还会出现开屏广告呢?
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有很多网友反馈，淘宝、京东、微博等应用已经取消开屏广告，APP开启速度加快，点击即可秒开。
不得不说，工信部这波弹窗治理效果很明显，很多APP启动带来了前所未有的清爽体验，收获很多人的好评。
当然，也有网友表示，并非所有App都取消了开屏广告，怕是要“顶风作案”。大家日常使用的APP是否还会出现开屏广告呢?
就在刚刚，工信部宣布将大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户问题整治。工信部称，近期对用户反映强烈投诉较多的“弹窗信息标识近于无形、关闭按钮小如蝼蚁、页面伪装瞒天过海、诱导点击暗度陈仓”等违规行为进行了集中整治，督促企业重视用户诉求，解决好在开屏信息页面中存在利用文字、图片、视屏等方式欺骗误导用户跳转等问题。
作为一款国民级APP，支付宝给我们的日常生活带来了极大便利，但使用中也会有一些累”。当你使用某个服务时，经常会有弹窗广告，离开时，也经常会收到是否残忍离开”的弹窗提醒，用起来很不舒服。此番操作引发网友集体吐槽，甚至有超过九成网友认为，应当取消APP广告弹窗。对此，蚂蚁集团回应，过去2个月已大力整治支付宝的营销弹窗，特别是杜绝无意义的挽留弹窗，这也是消费者权益保护专项行动蚂蚁315”的又一举措。截至目前治理初
APP用户权益保护关乎人民群众获得感、幸福感和安全感，工业和信息化部一直以来高度重视个人信息保护工作，持续开展APP专项整治。
好消息!烦人的开屏广告终于消失了。根据许多网友反馈，从昨晚开始，淘宝、支付宝、闲鱼、饿了么等一众阿里系APP已经取消了开屏广告，应用点击即可秒开，带来了史无前例的清爽体验，受到广大用户的一致好评。据悉，此次开屏广告消失的主要功劳是前几天工信部发布的治理公告，工信部郑重宣布将大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户的问题整治。工信部表示，APP用户权益保护关乎人民群众获得感、幸福感和安全感，工业和信息化部一直以来高
什么是UC头条广告UC头条是UC浏览器旗下的新闻资讯推荐分发平台，拥有大量的新闻数据源，并通过大数据推荐和机器学习算法，为广大用户提供优质个性化的文章。UC用户 5 亿的移动客户端，其信息流广告可以大数据分析后推送给 5 亿UC浏览器用户.UC头条广告平台主打基于大数据分析用户兴趣标签的信息流广告投放，一方面由UC提供海量流量资源，另一方面则由阿里妈妈提供广告后台和服务支持。UC头条广告平台帮助广告主将服务、产品信息更?
近年来，小米电视以及其出色的性价比，将各种大尺寸电视的售价大幅拉低，让大屏电视在更多人的家里普及。
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【TechWeb】7月4日消息，日前，京东物流对外发布公告称，公司与京东科技订立京东科技共享服务框架协议。据悉，京东科技将向公司提供若干技术支持相关服务，包括但不限于IDC相关服务、云计算服务、云存储服务、智能客服、电子签约云平台、信息技术支持服务以及商事服务。公告指出，京东科技共享服务框架协议将使集团能够继续利用京东科技已建立的成熟基础设施及业务范围（如上文所述重组前京东集团先前已建立或拥有的技术设施），同
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