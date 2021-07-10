国家网信办：用户信息超百万公司国外上市拟需审查

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:就在刚刚，国家互联网信息办公室发布了关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知，意见反馈截止日期为2021年7月25日。

征求意见稿提出，运营者采购网络产品和服务的，应当预判该产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险。影响或者可能影响国家安全的，应当向网络安全审查办公室申报网络安全审查。掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

同时，对于申报网络安全审查的采购活动，运营者应通过采购文件、协议等要求产品和服务提供者配合网络安全审查，包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

运营者申报网络安全审查，应当提交以下材料:

（一）申报书; （二）关于影响或可能影响国家安全的分析报告; （三）采购文件、协议、拟签订的合同或拟提交的IPO材料等; （四）网络安全审查工作需要的其他材料。

此外，网络安全审查办公室应当自收到审查申报材料起，10个工作日内确定是否需要审查并书面通知运营者。

网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险，主要考虑以下因素:

据悉，在此之前，BOSS直聘、运满满、货车帮、以及滴滴出行均被网络安全审查。