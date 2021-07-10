国家网信办：用户信息超百万公司国外上市拟需审查

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国家网信办：用户信息超百万公司国外上市拟需审查

2021-07-10 12:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:就在刚刚，国家互联网信息办公室发布了关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知，意见反馈截止日期为2021年7月25日。

征求意见稿提出，运营者采购网络产品和服务的，应当预判该产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险。影响或者可能影响国家安全的，应当向网络安全审查办公室申报网络安全审查。掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

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同时，对于申报网络安全审查的采购活动，运营者应通过采购文件、协议等要求产品和服务提供者配合网络安全审查，包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

运营者申报网络安全审查，应当提交以下材料:

（一）申报书;

（二）关于影响或可能影响国家安全的分析报告;

（三）采购文件、协议、拟签订的合同或拟提交的IPO材料等;

（四）网络安全审查工作需要的其他材料。

此外，网络安全审查办公室应当自收到审查申报材料起，10个工作日内确定是否需要审查并书面通知运营者。

网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险，主要考虑以下因素:

（一）产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或破坏的风险;

（二）产品和服务供应中断对关键信息基础设施业务连续性的危害;

（三）产品和服务的安全性、开放性、透明性、来源的多样性，供应渠道的可靠性以及因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险;

（四）产品和服务提供者遵守中国法律、行政法规、部门规章情况;

（五）核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用或出境的风险;

（六）国外上市后关键信息基础设施，核心数据、重要数据或大量个人信息被国外政府影响、控制、恶意利用的风险;

（七）其他可能危害关键信息基础设施安全和国家数据安全的因素。

据悉，在此之前，BOSS直聘、运满满、货车帮、以及滴滴出行均被网络安全审查。

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