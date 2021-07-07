网易云音乐公开“音乐作品自动生成”相关专利

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:企查查APP显示，近日，杭州网易云音乐科技有限公司公开“音乐作品的自动生成方法及装置、存储介质、电子设备”专利，公开号为CN113035163A。
根据专利摘要显示，本公开涉及机器学习技术领域，该方法包括:将音乐作品所需生成参数输入预设的音乐生成模型中，得到多个待预测音乐数据。通过计算生成的第一数据集以及第二数据集的交集，得到所述音乐作品。本公开提高了音乐作品的生成效率。
站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:企查查APP显示，近日，杭州网易云音乐科技有限公司公开“音乐作品的自动生成方法及装置、存储介质、电子设备”专利，公开号为CN113035163A。
根据专利摘要显示，本公开涉及机器学习技术领域，该方法包括:将音乐作品所需生成参数输入预设的音乐生成模型中，得到多个待预测音乐数据。通过计算生成的第一数据集以及第二数据集的交集，得到所述音乐作品。本公开提高了音乐作品的生成效率。
日前，网易云音乐正式向香港联交所递交招股书，迈出IPO关键一步，向“全球音乐社区第一股”冲刺。与招股书同时曝光的还有网易云音乐大量核心运营数据；其中， 2020 年网易云音乐平台营收 49 亿元，在线音乐服务MAU（月活）1. 81 亿，在线音乐付费用户 1600 万；相关数据的增速均为行业第一。在盈利能力方面， 2020 年网易云音乐付费率为8.8%，而腾讯音乐同一时期付费率为7.7%，网易云音乐略胜一筹。目前，国内在线音乐平台有酷狗、
前段时间，网易云音乐向港交所递交招股书之后引发了业内的热议，对于网易上市之后的股价走势，业内探讨的并不多，因为对于网易来说，在腾讯音乐版权壁垒如此强势的当下，如何不成为下一个虾米，活下去，才是第一要务。
昨日，网易云音乐宣布开展打击“饭圈”乱象专项行动。网易云音乐称，将重点整治诱导未成年人无底线追星行为，全面清理有害信息，净化网络环境。
当啤酒遇上音乐，即刻奏响夏日激情，逛京东超市618，一瓶啤酒开启你的潮玩派对！珠江啤酒&网易云音乐联名心声罐特制纯生啤酒、97纯生，8°P珠江inb啤酒，三大新品京东超市618首发，你有故事我有啤酒，打开麦克风，让大家听听你的心声！音乐承载情绪，啤酒开启心灵，白酒太烈，红酒太慢，啤酒不浓不淡刚刚好，就是生活的味道！心声罐特制纯生啤酒，采用优质原料，口感鲜爽清新，最适合夏天聚会，伴着音乐激情畅饮！心声罐97纯生，则
2021年6月18日消息:爱奇艺会员开启618限时大促，京东福禄视频会员专营店18日0点店铺售价148元，京东平台补贴30元券，到手价118元，限8万张（点击获取），售完即止!购黄金年卡（价值￥248）送京东 PLUS 会员年卡(价值￥198)+10元话费(价值￥10)+ 爱奇艺 FUN 会员月卡(价值￥19.8)+ 网易云音乐黑胶会员月卡(价值￥18)。活动时间:6月18日，补贴券分0点、10点、14点、20点四波发放。【下单前 请先看说明】爱奇艺黄金年卡+京东PLUS年卡+
快手宣布推出双击音乐计划，音乐人在电脑端登陆“快手音乐人”开放平台，上传15秒以上原创/翻唱/翻奏音乐作品，就有机会加入该计划，享受快手音乐提供的歌曲宣发、短视频与直播运营、歌曲版权结算以及线下演出机会的相关扶持。快手方面介绍，该计划并未设置版权结算上限，且不要求音乐人独家授权。
深夜 12 点代表着什么，有人会说这是“网抑云”的时刻。 说来也是神奇，有一帮从早 10 点到晚 10 点都一直精力充沛的年轻人到了晚上 11 点之后，会集体进入伤感的状态，而这个让众多年轻人集体感伤的地方就是网易云音乐的评论区。 在网易云音乐里，充满诗意的评论随处可见，可能短短几个字就让上一秒还在大口干饭的年轻人瞬间就深沉起来。 甚至于这种深沉感还衍生出了一个新词汇“网抑云”，不过很多人并没有觉得有什么不适，还?
在游戏投资这个赛道里，基本看不到 VC 的身影。出手敏捷又阔绰的大公司们这几年不断通过战略投资和收购对游戏市场进行地盘的划定和争抢。
本周，书旗小说与看见音乐正式签订合作，双方将共同探索，用音乐助力书旗小说旗下优质 IP 扩大曝光与影响，在为小说粉丝扩宽听觉享受，也为小说获取更多圈层的读者与用户，开拓 IP 音乐跨界价值。首批合作，看见音乐的制作服务为书旗签约小说、“都市爱情小说掌门人”张小娴作品《爱过你》媒合优质音乐人推出专属OST，深刻表达小说中的情感，通过歌曲的传播，助力 IP 扩大声量，为音乐人创造优质 IP 合作机会，开拓知名文学作品与?
小伙伴们看过来，别在为买什么样的蓝牙耳机纠结了，音质好，价格亲民的有线耳机它不香吗?音乐发烧党的小伙伴、学生党的朋友们、上班族的伙伴们，挑选一个自己喜欢，用着舒服的耳机真的很重要。下面要介绍的几款有线耳机音质很棒的同时，价格也亲民，戴着也很舒服。快艾特你身边还在为买哪一款耳机而纠结的朋友们一起来看看吧!第一款:HIK S1高音质有线发烧耳机这款耳机简直就是发烧爱好者的福音，内外都很优秀。外观比较个性，暗蓝?
在 2015 年推出的 Mac OS X Tiger 系统中，苹果通过 Dashboard 软件在 Mac 上实现了初代的小部件。其中一个小部件是现在已经不存在的 iTunes 媒体播放器。在程序员 Mario Guzman 努力下，这款经典的音乐小部件重新回归 Mac，让你再次以复古的OS X风格享受你的音乐。Guzman 开发的小部件实际上并不是一个小部件，而是一个独立的应用程序，模仿2005年的原始iTunes小部件的外观。该应用功能齐全，提供与原版相同的控制。不过，音乐小?
白天在熏鸡店里忙活，晚上回到工作室写歌……这是生活在齐齐哈尔的熏鸡店老板刘志鹏普通又真实的一天。为了实现自己的音乐梦想，他在坚持了整整14年后终于迎来了转机。当音乐逐梦者遇见短视频时代，一个普通人的逆袭故事也不再是电视剧里的剧情。“如果不是快手平台，像我这样的人做音乐，可能永远没有什么机会。“回想起以前的苦日子，他还是会庆幸地说到。在他看来，自己只是个热爱音乐的普通人，因为有了短视频，自己才有机会将
7月1日，字节跳动被曝已将音乐升级为P1优先级业务，与游戏、教育业务平级。字节跳动产品与战略副总裁、原TikTok负责人朱骏（Alex）已在近期接手该业务，主导字节跳动海外音乐产品Resso。在其接手后，音乐业务将朝着内容社区的方向发展。
随着iPhone和HomePod在全球的迅速普及，用万能的Siri发送信息、计划日程、获取问题答案……成为越来越多苹果用户的日常。近日，HomePod开始支持酷狗音乐，更让广大果粉和酷狗用户的音乐娱乐生活更加轻松便捷。想用Siri唤醒酷狗音乐，操作的方法其实只需两步。第一步，在HomePod配置酷狗音乐帐号。将HomePod添加到iOS系统的家庭App——打开酷狗音乐App侧边栏设置——点击“设置”并进入“HomePod设置页”——登录“同意授权”配置—
“给我一百万，我也能把一首歌推到榜单前十，这并不难。”李欣拍着胸脯告诉「深响」。他是一家音乐版权、制作公司的高层，有着多年操盘“短视频神曲”的经验，制造出不少洗脑的爆款。而这句话，也在不经意间道出了所谓“神曲”爆红的逻辑。
在持续了一年多的疫情冲击下，全球音乐产业仍然在艰难地尝试复活，但资本市场却已经用它自己的方式证明了音乐价值的坚挺。
虽然AI在艺术领域一直有不少争议，但它一直也没停下各种尝试的步伐:写歌、画画、写诗……这不，刚又学会了填词。
刷到喜欢的抖音爆款歌曲，你的第一反应会是什么?会去哪个音乐App中搜索这首歌?网易云音乐、QQ音乐可能是大多数人的第一选择，而这两个选择背后，则是中国的两大音乐巨头——网易云音乐和腾讯音乐娱乐集团。在当下，国内的音乐市场已经形成了两强相争的稳定局面。
五一成都战国迷笛音乐节让无数摇滚粉丝意犹未尽，太湖迷笛音乐节又趁着盛夏将在端午燃情上演！ 2021 溧阳·太湖迷笛音乐节将于 6 月 12 日- 6 月 14 日在江苏溧阳焦尾琴公园南开唱。铂德将继续配合主办方在现场设立吸烟区，帮助广大乐迷朋友，在现场能够收获更好的体验。相比成都战国迷笛音乐节的战国、西蜀两大舞台，太湖迷笛音乐节有唐、战国、明、清、孩迷五大舞台，是近年来舞台数量最多的一次迷笛音乐节！其中“唐”是众多实?
6月10日晚，腾讯公司官方微博发文称，最近，听歌时发现QQ音乐有了新伙伴：微信翻译（就是你们用的那个微信翻译）。它让很多小众的英文歌曲，有了高品质的歌词翻译，以后听歌再也不用担心不懂歌词了。据了解，微信翻译和QQ音乐合作后，具备高标准的AI歌词翻译能力，基于QQ音乐海量歌词语料及特点，携手通过多轮机器翻译的定制化训练和效果验证，为乐迷提供了不脱离歌词完整语境，同时符合歌曲感情色彩、保留原文风格的AI翻译。目前?
作为人工智能领域影响力最大、最高级别的盛会， 7 月 8 日， 2021 世界人工智能大会（以下简称WAIC）在上海正式开幕，达达集团作为上海互联网企业..
抖音巨量千川是电商广告平台，为抖音商家和创作者们提供电商营销解决方案，支持百应达人角色通过百应跳转千川进行直播推广，含直播、短视频多种带..
翻开的书本，不露脸、不说话的主播，快速记笔记的手，构成一幅学习的画面;再配上白噪音或者舒缓的音乐，这样的自习室直播，会有人看吗?..
米兰茵女装18年6月成立，当年就做到了7000万销售额，到现在基本年发货100万件，在库存问题严重的服装行业，20年剩余库存仅2300件。同时，在整个直..
7 月 7 日- 10 日， 2021 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博展览馆和上海世博中心正式开幕。行深智能应邀携“绝地”、“布衣”、“超影”系列无人..
你是Alt+Tab组合键刚需用户吗？这一多窗口/多应用切换功能，相信拥有一批稳定忠实的拥趸。不过，抢先升级Windows 11后，大家发现，功能虽然没取消..
企查查APP显示，近日，科大讯飞（002230）获得“喷雾手环”外观专利授权，公告号CN306660543S，申请日期为2020年11月。..
日前，2021世界人工智能大会在上海世博中心正式开幕，此次大会以智联世界 众智成城”为主题，开幕式现场，百度创始人李彦宏、格力电器董事长兼总裁..
2021 年 7 月 9 日，中国上海——日前， 2021 世界人工智能大会在上海世博展览馆盛大开幕。近年来AI技术为代表的新一轮科技革命，以前所未有的速度..
众所周知，小米MIUI为用户提供稳定版和开发版两种系统。一般来说，MIUI稳定版的升级周期约为一个月一次，经过了严格的产品内部测试才会发布。而开..
微信正式下线“微信圈子”入口。在“微信圈子”静待停运之际，抖音却在近日悄然内测了一个“同城圈子”功能，进击社交的决心一往无前。..
CoinBene满币——供给充足，价格平稳。国家统计局 9 日发布的数据显示， 6 月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.1%，涨幅比 5 月回落0. 2..
7月8日，西山居携旗下精品端游《剑网3》与《剑网3缘起》在上海柏悦酒店召开剑网3端游系列直面会。创投、财经、科技、游戏等多领域业内大咖云集现场..
7 月 9 日， 2021 年世界人工智能大会上，腾讯论坛重点聚焦“AI与可持续发展”的话题。AI能力在各行各业的应用中不仅要服务于人，更要助力社会可持..
问题先留在这，后面我再讲讲我的一些逻辑和观点。现在很多人都刷抖音，作为一款日活跃用户7亿的产品，它已经成了继 QQ、微信之后的又一流量阵地。..
谁曾想，一张小小的芯片，竟成为目前最抢手”的产品。去年底，汽车行业与游戏机行业因芯片短缺而导致产能不足，今年年初PC市场处理器、显卡、内存..
近段时间，各大平台的热搜榜单都频频出现iPhone 13的相关信息，这也表明了大家对新iPhone的关注程度颇高，而各种新机爆料也勾起了大家的好奇心。今..
小米已经在近期收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技）。DeepMotion 最多将有20余人的团队加入小米。这将帮助小米初步补齐自动驾驶技术各个..
伯明翰大学心理学院的一个研究小组开发并测试了新的交互式排队软件，该软件使目击者能够旋转并从不同角度观看排队者的脸。当目击者能够旋转图像以..
据国外媒体报道， Twitter和数字支付公司Square CEO周四发推表示，公司已决定为比特币打造一个硬件钱包。..