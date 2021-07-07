中消协：六成以上教培机构证照不齐

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中消协：六成以上教培机构证照不齐

2021-07-07 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:今日，中国消费者协会发布消费提示称，面对“琳琅满目”的培训机构及不菲的培训费应理性看待、慎重选择。目前，由于校外培训机构数量众多、办学资质不一、质量良莠不齐，校外培训领域暴露出诸多问题，主要集中在合同纠纷、财产安全、价格欺诈、虚假宣传、缺乏资质、焦虑营销等方面。

中消协表示，合同纠纷是消费者反映最为集中的问题，主要表现为服务缩水、不按合同约定开课、合同中含有霸王条款、培训机构单方变更服务协议、不与消费者签订正式合同等。

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同时，校外培训课程一般周期长、费用高，虽然教育部门已经作出只能提前收取3个月费用的规定，但一些培训机构常常采取“买三赠三”等方式，忽悠家长一次性缴纳较高的费用;有的还诱导家长采取分期付款或者贷款等方式来支付，对贷款利率、风险提示等却刻意隐瞒，家长稍不留神就会落入“套路贷”陷阱。若培训机构关门停业或者负责人跑路，消费者将面临既上不了课，又拿不回钱的处境，有的甚至还要继续还贷款。

此外，中消协还称，虚假宣传也是备受消费者诟病、引发投诉较多的问题之一，主要表现在夸大宣传培训效果或成绩、夸大宣传师资力量、夸大培训机构资质或者实力、虚假用户好评等方面。教育部等4部门2018年开展的校外培训机构专项治理行动有关通报显示，截至5月在摸排到的近13万所校外培训机构中，证照不齐的占到六成以上。

对此，中消协提醒广大家长不能盲目跟风为孩子报班，要主动了解国家或者当地教育部门出台的有关政策，结合孩子学习成绩、兴趣爱好等具体情况，发现培训机构存在违法违规行为的，可通过“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”进行投诉举报，或是直接向教育部门、市场监管部门等有关行政部门反映。

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