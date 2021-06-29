奈雪的茶明日上市 暗盘开盘涨超11%

近日，奈雪IPO一事毋庸置疑仍是近期媒体关注的重点。据媒体报道，得到众多机构关注的奈雪的估值预计将达 350 至 400 亿元人民币。在近期举办的Foodaily FBIC2021 全球食品饮料创新大会上，奈雪的茶创始人彭心接受了中国证券报记者采访，回应了市场关于奈雪上市一事的诸多疑问。门店现金流运转良好 奈雪谋稳健发展“上市是我们更长久地去经营公司的一个里程碑，”奈雪的茶创始人彭心在接受中国证券报记者专访时表示：“公司其实早期