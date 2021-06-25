windows11最低配置硬件需求 win11配置要求一览

最近，微软发布了windows11，相信很多朋友都想在第一时间去更新系统了，这次的windows11需要看一下电脑的配置要求，下面就来为大家分享一下windows11最低配置硬件需求，来测试一下你的电脑是否合适安装win11。

以下是在电脑上安装 Windows11的基本要求。如果您的设备不满足这些要求，您可能无法在设备上安装 Windows11，建议您考虑购买一台新电脑。如果您不确定您的电脑是否满足这些要求，可以咨询您的原始设备制造商 （OEM）;如果您的设备已经在运行 Windows10，您可以使用电脑健康状况检查应用来评估兼容性。

处理器: 1GHz 或更快的支持64位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC) RAM: 4GB 存储: 64GB 或更大的存储设备 注意:有关详细信息，请参见以下“关于保持 Windows11最新所需存储空间的更多信息”。 系统固件: 支持 UEFI 安全启动 TPM: 受信任的平台模块 （TPM） 版本2.0 显卡: 支持 DirectX12或更高版本，支持 WDDM2.0驱动程序 显示屏: 对角线长大于9英寸的高清 （720p） 显示屏，每个颜色通道为8位 Internet 连接和 Microsoft 帐户: Windows11家庭版需要有 Internet 连接和 Microsoft 帐户才能在首次使用时完成设备设置。 将设备切换出 Windows11家庭版 S 模式也需要有 Internet 连接。 对于所有 Windows11版本，Internet 访问对于执行更新和某些功能的下载和使用都是必需的。

随着时间推移，对于更新可能会有增加的要求，以及在操作系统内开启特定功能的要求。