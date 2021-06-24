数码博主因提前泄露小米10至尊版 赔了100万元

6月24日，数码博主“Beautiful科技”在微博发布道歉信，称自己因2020年8月11日将小米10至尊纪念版开箱视频提前发出，违反了与小米公司的保密协议。经由中国国际经济贸易仲裁委仲裁，被判赔偿小米公司100万元人民币。
Beautiful科技在道歉信中表示:"我认可该仲裁结果，并愿意承当相应责任。同时，因我的违约行为给小米公司造成的伤害，我在这里向小米公司、雷军先生、以及曾经给予我莫大信任的小米员工和所有的米粉致以最真挚的道歉，对不起。"
6月24日，数码博主“Beautiful科技”在微博发布道歉信，称自己因2020年8月11日将小米10至尊纪念版开箱视频提前发出，违反了与小米公司的保密协议。经由中国国际经济贸易仲裁委仲裁，被判赔偿小米公司100万元人民币。
Beautiful科技在道歉信中表示:"我认可该仲裁结果，并愿意承当相应责任。同时，因我的违约行为给小米公司造成的伤害，我在这里向小米公司、雷军先生、以及曾经给予我莫大信任的小米员工和所有的米粉致以最真挚的道歉，对不起。"
凤凰网科技讯 6月24日消息，数码博主“Beautiful科技”在微博发布道歉信，称自己因2020年8月11日将小米10至尊纪念版开箱视频提前发出，违反了与小米公司的保密协议。经由中国国际经济贸易仲裁委仲裁，被判赔偿小米公司100万元人民币。原文如下我是Beautiful科技负责人谷旭阳。因2020年8月11日本人将小米10至尊纪念版开箱视频提前发出，造成在互联网上造成了广泛传播的后果，给小米公司带来了十分恶劣的影响，严重违反了我与小米公?
消费者有权对其购买的商品发表评价，但如果主观恶意，那就另当别论了。日前，南京雨花台区人民法院做出民事判决，案由是小米诉张某侵犯名誉权。公开的判决书显示，张某去年8月11日在京东购买了两台小米10至尊纪念版手机，8月17日发表两条商品评价， 其一写道用了一个礼拜了，死机了七八次，玩手机发烫起码 50℃，充电速度虽然很快，但是耗费的电量也很快，两个小时就没有电了”，另一条为手机质感一般般，续航不太好，用了一个礼拜
2020年8月16日，小米10至尊纪念版手机在京东平台正式发售。然而，就在发售的第二日，出现了两条差评，其中一条评论称“用了一个礼拜了，死机了七八次，玩手机发烫起码50℃，充电速度虽然很快，但是耗费的电量也很快，两个小时就没有电了”;
6月22日上午消息，小米公布了6月28日新款电视见面会的主角，分别是一刀未砍的数字旗舰小米电视6至尊版和年度真香画质轻旗舰小米电视ES 2022款。按照之前小米电视的定位划分，从高到低分别是大师系列、数字系列、ES系列和EA系列。关于产品细节，渠道流出的材料显示，小米电视6至尊版采用高端百级分区，采用100个硬件级背光分区起步，每个分区都有4096级明暗变化，画质跃升新境界。尺寸方面包括55英寸、65英寸、75英寸，价格或触及万
6月22日上午，小米揭晓了6月28日电视画质双旗舰的两大主角，并非之前猜测的所谓小米电视6和小米电视6 Pro，而是小米电视6至尊版和小米电视ES 2022款。在个人微博，认证为小米电视总经理的@MiTV潘俊同学 自曝是电视行业20年老兵，他说从业以来做高端电视并非新命题，但在小米，他这次更有做成高端的决心。潘俊介绍，小米电视6至尊版这次一刀未砍，挑战LCD画质巅峰，尝试打破以索尼为代表万元进口电视画质迷信，摘掉对国产电视果汁羸
今天凌晨，一位米粉换上了小米10S，同时晒出了用了将近4年的小米5X。小米集团副总裁常程转发了该米粉的微博，祝贺这位米粉换上了小米10S。资料显示，小米5X是小米于2017年7月26日在北京国家会议中心发布的手机产品，起售价格1499元。小米5X采用5.5英寸FHD全面屏，使用一体式全金属机身，配置双色温闪光灯和双摄组合，后置指纹识别，采用U型隐藏式天线设计，共有黑色、金色、玫瑰金、红色四种配色。它搭载高通骁龙625处理器，最低配
5月25日消息，小米商城官方宣布，小米10S直降300元，到手价2999元（8GB+128GB）。小米10S是小米3月10日推出的新旗舰，和上一代小米10对比，小米10S升级了音频、处理器性能。具体来说，小米10使用的是骁龙865处理器，而小米10S使用的是比骁龙865更强悍的骁龙870处理器。此外，小米10S采用对称式双1216超线性扬声单元，等效1.2cc超大音腔，振幅达到业界最高0.7mm，同时由哈曼卡顿金耳朵调校。经过DxOMark评测，小米10S的音频综合成绩
6月5日消息，一位米粉发文点赞小米售后客服。这位米粉表示，重庆市小米授权店沙坪坝店的工作人员服务好，6月服务周可以79块钱换块电池，本来是来换手机屏幕的，顺带换一下老手机的电池，再战3年。如图所示，这位米粉使用的机型是小米10，这是小米2020年春节后第一款旗舰，也是国内首款上市的骁龙865手机。它采用6.67英寸90Hz全面屏，配备LPDDR5内存及UFS 3.0闪存，前置2000万像素，后置一亿主摄（108MP）+1300万超广角+景深+微距四
京东618期间小米手机也将有多款参与促销，其中在今年3月份推出的小米10S更是在618期间降价500元，8GB+128GB版本从原来的3299元预售立减300，领劵再减200，到手价2799元。
去年8月份，Redmi品牌正式发布了Redmi K30至尊纪念版新机，该机搭载了升降式的前摄摄像头，是一款真正的全面屏手机，同时也是整个小米集团旗下最后一代升降全面屏手机。根据部分网友反馈，Redmi K30至尊纪念版近日已正式推送MIUI12.5稳定版系统，更新包体积约3.0GB，版本号为MIUI V12.5.3.0.RJNCNXM。据了解，全新的MIUI 12.5聚焦安全隐私、超级壁纸、动效设计、触感设计、系统优化等等，体验媲美甚至赶超iOS。流畅性方面，MIUI 12
5月29日消息，一位网友晒出了刚入手的realme X7 Pro至尊版。这位网友表示，中了realme的毒，用了这么多品牌的手机，感觉这个牌子的真可以，继续真我。据悉，realme X7 Pro至尊版是2000元以内首款采用三星曲面屏的手机，618到手价只要1999元（8GB+128GB）。realme率先将三星柔性曲面屏带到了2K价位，这是市面上最便宜的三星柔性屏手机，官方称让更多消费者实现了曲面屏自由”。核心配置方面，X7 Pro至尊版搭载了联发科旗舰级芯片天?
一年一度的618活动开启，除了手机降价，旧机回收也有高额补贴福利。6月2日消息，小米商城宣布即刻起至6月20日，凭任意品牌、任意型号旧机，只要估价高于1500元，即可享受1000元小米618官方补贴。以华为Mate 30 5G为例，回收估价2420元，官方补贴1000元，购买小米11 Ultra只要再花2579元即可。iPhone 12只要花354元就能换购小米11 Ultra，iPhone 11只要花2109元就能换购小米11 Ultra。此外，小米11 Ultra还支持24期免息分期，下单用
近期，小米公布了一款魔改版的小米11 Pro机型，搭载200W有线快充+120W无线快充，直接打破了亮相快充的世界纪录，官方称最快仅需8分钟即可充满，令人惊叹。据相关博主爆料，这项顶级的快充技术有望在明见适配在量产机型上，而能搭载这项技术的必然是顶级旗舰，这就不免让人更加期待明年的小米12系列了。近日，就有网友曝光了一张小米12的概念渲染图。这张图片展示的小米12整体设计语言与小米11十分相符，一眼就能看出二者的关联，这
在 3 月 29 日的春季新品发布会上，小米正式发布顶级旗舰--号称“影像新物种”的小米 11 Ultra，售价 5999 元起。在今年 5 月份登陆欧洲市场之后，这款小米旗舰即将登陆印度市场。近日型号为 M2102K1G 的国际版小米 11 Ultra 现身 GeekBench 5.4.1 基准测试平台，采用 Android 12 系统。这款手机很可能运行的是 Android 12 的测试版，因为稳定版还没有推出来。小米宣布，小米11 Ultra、小米11、小米11i和小米11X Pro都可以参加 And
今天，小米展示了魔改版小米11 Pro的充电功力，200瓦有线+120瓦无线，分别实现8分钟和15分钟满电的创举，号称打破两项手机充电纪录。有老外爆料称，明年初发布的小米12有望首发亮相充电技术。实际上，今年小米11在快充技术上并不激进，相较小米10至尊纪念版的120瓦，倒退”回到了50瓦、67瓦等。据介绍，魔改版小米11 Pro电池容量从5000mAh减少到了4000mAh，它通过两块电池串联的方式极大降低电池内阻，提升充电速度，降低充电温升?
今天下午，Redmi Note 10、Redmi Note 10 Pro正式发布，前者起售价999元，后者起售价1499元。在Redmi Note 10系列发布会上，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰公布了小米618特惠信息。这次618小米及Redmi的旗舰产品均有降价促销，其中小米11最高直降300元，起售价3799元（8GB+128GB），小米10S最高直降300元，起售价2999元（8GB+128GB），Redmi K40顶配版降价200元，12GB+256GB到手价2499元。值得注意的是，这次618活动Re
今年三星可能不会发布Galaxy Note系列新品，下半年的重磅旗舰将会是Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip新品。不过这并未浇灭粉丝对于Galaxy Note系列的期待，一位博主自行绘制了Galaxy Note 21系列渲染图，表达他对Galaxy Note系列新品的期许。6月15日消息，@BenGeskin绘制了三星Galaxy Note 21 Ultra渲染图。如图所示，Galaxy Note 21 Ultra采用了和小米11 Ultra相似的方案设计：多摄+副屏，副屏可显示时间日期、通知等等重要信息。尽
手机拍照、视频功能越来越强大，在专业领域也能干大事了，今天小米公司宣布成立Xiaomi Studios首个面向全球的电影工作室品牌，致力于探索手机影像内容创作。同时还公布了父亲节短片《合拍儿》，由DXO排名第一的小米11 Ultra手机拍摄完成。小米表示，Xiaomi Studios以让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”为起点，通过汇集众多国内外优秀电影创作者、影像内容爱好者，探索手机影像创作的独特视听语言和全新电影叙事形式。致力?
今天，小米11青春版在小米京东自营旗舰店首次降价，8GB+256GB版到手价2569元。和小米11一样，小米11青春版提供了环保版和套装版，前者不包含充电器，后者则包含充电器。这次小米11青春版首发高通骁龙780G处理器，据悉，高通骁龙780G被称之为小888”，这颗芯片沿袭了旗舰产品骁龙888芯片组的特点。具体来说，高通骁龙780G也采用了5nm工艺制程，包括一个主频2.4GHz的Cortex-A78核心，三个主频2.2GHz的Cortex-A78核心，以及四个主频1.
【TechWeb】在正激烈进行中的一年一度618大促活动中，小米手机一如既往的斩获了多平台多价位段的销量和销售额冠军，而目前最高端的小米11系列的火爆销售也进一步显示小米已完全站稳了高端市场的脚跟。现在有最新消息，近日业内已开始传来全新的小米12系列的相关爆料。据数码博主最新发布的渲染图显示，全新的小米12系列将有望采用与小米11类似的设计思路，同样采用了双曲面的设计，但前置摄像头开孔消失了，疑似将采用屏下摄像头技
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，看好比特币的推特首席执行官杰克多尔西（Jack Dorsey）和特斯拉首席执行官埃隆马斯克（E..
【TechWeb】6月26日消息，距离签约仅100天，天鹏锂能产业化项目今日正式开工。淮安市委书记陈之常、蔚蓝锂芯（002245）董事长陈锴等出席了本次开工..
日前，有微博数码博主发文称，国内某芯片厂商已攻克28nm芯片技术，并且14nm芯片也有重大进展，能通过特定手段将14nm双芯叠加，性能可直接比肩7nm芯..
对于想要尝鲜 Windows 11 操作系统的朋友，微软带来的最大“惊吓”，莫过于对“可信平台模块”（TPM）的强制性要求。近年销售商用商品，普遍在主板..
屏下摄像头设计是一个比较完美的全面屏解决方案，可以去掉水滴、刘海、挖孔等异形区域，带来真全面屏效果。同时它也不会像升降式结构那样增加机身..
6月26日消息，博主@数码闲聊站爆料，OPPO ColorOS 12正在内测中，项目代号为fluorite。我们知道，从ColorOS 11开始，OPPO ColorOS操作系统的版本号..
为庆祝中国共产党成立100周年，由人民日报社新媒体中心精心打造的“复兴大道100号”创意体验馆于6月22日至7月1日落地北京三里屯。该馆以“百年风华..
为进一步加强与前端母乳科研的交流合作，夯实佳贝艾特羊奶母乳化研究理论基础，6月25日，澳优·佳贝艾特首届“GOAT-MRH”专家交流会在长沙召开，中..
上周末，一群可爱的小朋友出现在北京侨福芳草地高合体验店HiPhi Hub，据了解这是高合汽车为用户专门量身定制的亲子训练营，众多精英家庭来到这里开..
如今最火的智能家居产品是什么?估计很多人都会不约而同地说:“扫地机器人!”没错，扫地机器人由于完全解放了人们的双手，自从自发进行地板卫生清..
6月25日，荣耀50系列新品正式在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店全面开售，荣耀502699元起，荣耀50Pro3699元起。首销1分钟销售额..
6月25日，2021花椒（沈阳）餐博大会暨第七届东北新餐饮博览会在辽宁沈阳新世界博览馆盛大启幕。本届餐饮盛会以“生态协同、进化升级”为主题，由沈..
6月25日，南宁会展航洋广场，中国领先的汽车消费者服务平台和后市场行业解决方案提供商途虎养车，正式开启了夏季专属的“趣玩一夏”线下活动。据悉..
健全网络支付四方模式，加快推进移动便民工程建设6 月 25 日，中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布银联统一收银台..
6月24日下午，国家工业信息安全发展研究中心（以下简称“国家工信安全中心”）领导一行莅临三六零安全科技股份有限公司（以下简称:360集团，股票代..
多燕瘦品牌源于亚洲瘦身女王郑多燕。这位郑多燕女士是全球减肥的祖师级网红，她的瘦身操风靡全球。多燕瘦是一家以健康形体管理为主要服务的知名企..
6月25日，中国电信天翼云正式发布“天翼云国际云网平台”，旨在为不同行业客户按需提供便捷云服务。同时，天翼云还重磅发布了“天翼云工业互联网专..
面对新一轮工业革命，究竟该如何找寻正确的发展方向，走上属于自身的创新道路?相信有许多研发型企业，都在脑海当中，反复思考过这一现实问题。机..
2021年6月25日，深圳市珍爱网信息技术有限公司（以下简称“珍爱网”）与华为技术有限公司(以下简称“华为”)在深圳正式签署全面合作协议，双方将在..
辞掉军火巨头旱涝保收的工作，0基础开始学编程，单人全栈开发的第一款游戏就走红，不但解决自己的财务问题，连老婆都不用再去上班了…这还不是最神..