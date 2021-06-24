数码博主因提前泄露小米10至尊版 赔了100万元

【TechWeb】在正激烈进行中的一年一度618大促活动中，小米手机一如既往的斩获了多平台多价位段的销量和销售额冠军，而目前最高端的小米11系列的火爆销售也进一步显示小米已完全站稳了高端市场的脚跟。现在有最新消息，近日业内已开始传来全新的小米12系列的相关爆料。据数码博主最新发布的渲染图显示，全新的小米12系列将有望采用与小米11类似的设计思路，同样采用了双曲面的设计，但前置摄像头开孔消失了，疑似将采用屏下摄像头技