新iPhone有望加入指纹解锁：同时支持Face ID

新iPhone有望加入指纹解锁。此前有报道称，按照惯例，新系列将会被命名为“iPhone13”，但是在一些海外文化中比较忌讳“13”这个数字，iPhone13的命名被许多人排斥，因此有消息称苹果将会为今年的新机命名为iPhone12s。

新iPhone有望加入指纹解锁

现在据letsgodigital报道，苹果下一代iPhone手机即将在9月份发布，或命名为iPhone13或者iPhone12s。iPhone13Pro屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。在过去几个月里，关于下一代iPhone系列的很多细节已经曝光，除了更好的相机外，新iPhone可能会配备更好的屏幕和更小的刘海。此外，指纹传感器（Touch ID）将首次被置于屏幕下方。总的来说，下一代iPhone设计保持不变，因为去年iPhone12系列已经进行了重大的设计更新。

另外，此前据据 TrendForce 集邦咨询最新研究显示，由于新机外观造型变化不大，因此认为苹果极有可能延续2020年的积极定价策略，以提升消费者购买意愿，进一步维系高端机型的市场点有率。新款 iPhone 将拥有与 iPhone12相同的存储容量选项。iPhone12mini 和 iPhone12型号有64GB、128GB 或256GB 存储空间，而12Pro 型号有512GB 选项。