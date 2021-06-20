京东618周末狂欢优惠活动攻略 2021京东618红包津贴领取

2021年6月20日，今天是周日，京东的618年中大促活动已经正式的进入到了最后一天，很多小伙伴还在找有优惠的大额红包，下面就来为大家分享一下。

今年的京东618预售其实很多商品都是跟618当天的价格是差不多的，不过618当天的价格可能因为红包可以领取的更多，所以一般来说618当天的价格都是会更划算的。

不过就怕一些热门的产品，很多都是在预售的阶段就卖光了，所以就有两种考量，如果买的不是热门产品，或许可以等到618当天去买，热门的建议大家也是可以预售阶段买，毕竟还有价保在，最终的价格应该跟618当天差距也不会太大。

京东18周年618狂促现已开启预热，全场可领大额券 + 预付定金膨胀 + 直减新低。

京东618活动会场入口 京东618优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元

京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

页面直接领券

·活动时间·

2021 年 5 月 24 日O0:00:00- 2021 年 6 月 20 日23:59:59

·活动参与对象·

1 每位自然人用户仅能使用一个京东账号参与活动，微信号、QQ、京东帐号、手机号码等任一信息一致的，视为同一个用户，则首次参与本活动的账号参与结果有效，其余账号参与结果均视为无效。

2 若发现同一位用户使用不同账号重复参与活动，京东有权取消其获奖资格。

618 百亿购物金

·活动时间·

2021 年 5 月 24 日00:00:00- 6 月 20 日23:59:59·活动形式·

活动期间，符合条件的用户进入京东 618 主会场页面，均有机会领取 1 份京东 618 百亿购物金券包，数量有限，领完即止，每位用户每天仅限领取 1 次。

·发放类型·

百亿购物金券包目前包含现金红包、红包购物金、头号京贴、限品类东券、店铺东券、支付券、白条券、小金库支付券、小金库理财券、金条券、拍拍券、回收券、寄件服务券、首购礼金等券类型。在京东App及站外场景发放的百亿购物金券包，类型以头号京贴、限品类东券为主。

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