陌陌商标被驳回 与陌陌交友构成近似

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陌陌商标被驳回 与陌陌交友构成近似

2021-06-16 11:38 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，北京陌陌科技有限公司曾因商标行政管理（商标）起诉国家知识产权局，6月9日相关裁判文书公布，陌陌被驳回上诉，维持原判(与陌陌交友已构成近似)。

据悉，本次案件所涉及商标为陌陌第45类商标，目前商标状态为行政诉讼中。

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