陌陌商标被驳回 与陌陌交友构成近似

企查查APP显示，北京陌陌科技有限公司曾因商标行政管理（商标）起诉国家知识产权局，6月9日相关裁判文书公布，陌陌被驳回上诉，维持原判(与陌陌交友已构成近似)。
据悉，本次案件所涉及商标为陌陌第45类商标，目前商标状态为行政诉讼中。
企查查APP显示，北京陌陌科技有限公司曾因商标行政管理（商标）起诉国家知识产权局，6月9日相关裁判文书公布，陌陌被驳回上诉，维持原判(与陌陌交友已构成近似)。
据悉，本次案件所涉及商标为陌陌第45类商标，目前商标状态为行政诉讼中。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
天眼查App显示，华为技术有限公司最早于2018年8月就申请注册“华为鸿蒙”“HUAWEI HONGMENG”等商标，国际分类涉及科学仪器、网站服务，商标已于2019年5月注册成功。近三年间，华为又陆续申请了“鸿蒙”“HARMONY”“鸿蒙操作系统”“鸿蒙内核”“鸿蒙OS”等多个相关名称商标，涉及国际分类扩展了金融物管、广告销售、教育娱乐、通讯服务等多个类别。
天眼查App显示，近日，小米生态链公司北京石头世纪科技股份有限公司申请注册“石头智能汽车”商标，国际分类为运输工具，商标状态为商标申请中。
很显然，陌陌人到中年，依旧还是能挣到不少票子。财报显示，一季度陌陌净营收达34.706亿元，营收超过华尔街预期;净利润为6.337亿元，已持续25个季度盈利。
5月28日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，商标状态显示为申请中。据报道，微信“分付”和支付宝花呗类似，用户可以从“分付”借钱用于购物、消费。
近日，“躺平”一词十分火爆，其大意指无论对方做出什么反应，自己对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。表示一种佛系、满足于现状的生活方式。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“Q站”商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。
天眼查信息显示，近日，华为技术有限公司申请了鸿鹍”商标，申请日期为2021年6月3日，目前商标状态为注册申请中”。华为申请鸿鹍”商标覆盖两个国际分类，一是09类-科学仪器，申请/注册号56625588，二是42类-网站服务，申请/注册号56625590。值得一提的是，鸿鹍”目前已经是其他公司的注册商标，只是分类不同，一家是广州鸿鹍集团有限公司，国际分类07类-机械设备，二是自然人叶欢，国际分类40类-材料加工。另外还有一个国际分类14
近日，躺平一词火爆网络，其实早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。企查查APP显示，阿里巴巴目前共申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，包含躺平、躺平设计家、躺大平。
天眼查App显示，近日，小米生态链公司石头科技关联公司上海洛轲智能科技有限公司申请注册“极石汽车”商标，国际分类为运输工具、网站服务等，目前商标状态多为“等待实质审查”。
凭借先消费，后付款”的便捷支付方式，花呗受到了诸多年轻人的热衷。今日，从企查查网站了解到，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。据报道，微信用户可以从分付”借钱用于购物、消费。分付”和支付宝花呗分期类似，但两者在收取费用上也有所差别，目前，分付仍处于测试阶段。据了解，微信分付实行的是按日计息，在通过微信支付付款时，可以使用分付”先付
据天眼查App显示， 5 月 20 日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“YYDS歪歪滴艾斯”商标，目前商标状态显示申请中。据悉，yyds是“永远的神”的缩写，常被粉丝用来赞赏自己的爱豆。
近日，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司申请注册“呦可哩哩”商标，国际分类涉及38类通讯服务，32类啤酒饮料和16类办公用品等，商标状态均为“注册申请中”。
信小呆被多家公司抢注商标。2018年国庆期间，支付宝发布一条抽奖微博，奖品丰厚，抽中的人为“中国锦鲤”，吸引300多万次转发。2018年10月7日，网友信小呆成为这次寻找中国锦鲤的幸运儿。
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司曾于2017年申请注册老铁商标，目前已有38项申请通过，商标状态为已注册。
必胜客国际有限公司曾于2016、2017年申请注册高考必胜、逢考必胜商标，最后被知识产权局驳回申请。
随着华为HarmonyOS的登场，鸿蒙商标也成为了业界关注的热点。6月3日消息，企查查显示，郑州市简恩教育信息咨询有限公司控股股东井某此前注册41类鸿蒙”商标，结果被撤销。井某因不服其注册商标被撤销提起上诉，相关二审行政判决书于5月28日公开。法院认定，本案中井某未体现诉争商标的实际使用证据，无法提供指定期间进行真实、有效的商业使用，依据2013年商标法第四十九条第二款规定，驳回上诉，本判决为终审判决。知识产权业内人
最近，“躺平”一词火爆网络。所谓躺平，很多人理解为就是不奋斗了，低物欲、低消费，佛系生活。有趣的是，早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。对此，有网友表示，很有先见之明。
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。
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