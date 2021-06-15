小米新款折叠屏手机预计今年四季度推出：采用内折方式

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息:此前小米已经发布了旗下首个量产折叠屏手机——小米MIX FOLD。现在据微博数码博主 @数码闲聊站 爆料，小米新款折叠屏手机，预计将于今年第四季度发布。

图片来自 MI

爆料称，小米新款折叠屏手机将采用屏下前摄技术，折叠方案为内折，内外屏均支持高刷新率，搭载骁龙888 芯片（代号 sm8350），拥有5000mAh 电池以及108mp 像素的摄像头。根据此前的爆料，该折叠屏手机代号为 J18s，其外屏将采用维信诺方案，支持90Hz 刷新率，内屏采用三星方案，支持120Hz 刷新率，拍照方面，小米新款折叠屏新机的后置相机采用三摄方案，108mp 的主摄 +3x 液态镜头 + 超广的影像组合，前置相机则采用屏下摄像头方案。

另外今天还有消息称，三星电子将于8月初举行线上新品发布会，公开新款折叠屏手机Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3，两款新品将于同月月底正式上市。据报道三星Galaxy Z Fold3的主显示屏将首次搭载屏下相机（UDC），并配备S Pen手写笔，带给用户全屏手写体验。Galaxy Z Flip3外部的副屏尺寸较上代增加一倍，用户无需展开手机也可查看信息。据悉，两款产品的重量和厚度均较前作有所减少，价格将便宜20%。