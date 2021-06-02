魔兽世界怀旧服6月最新人口普查 2021怀旧服阵营比例人口普查

魔兽世界在6月2日正式的开启燃烧的远征TBC的版本，很多玩家相信都很关注魔兽怀旧服目前人口的普查的数据，所以今天就来为大家分享一下6月最新的人口普查数据。

目前魔兽世界的TBC的人口普查数据就是以下这些截图了，可以看的出来很多服务器都变鬼了，新玩家还是好好选择一下服务器，看看自己的需求是什么，人多固然好玩，但是如果你是不喜欢社交，只想偏安一隅的性格的，可以往后再选择一下。

以上是最大的几个服务器，都还算是比较平衡的，不过也是需要做好心理准备，没有绝对平衡的服务器，如果你不想在野外被蹲，那就选择一个PVE服务器，例如碧玉矿洞什么的，就算你是部落也是没有什么差距。

如果你是魔兽新手玩家，请先决定了以下几点再来看魔兽世界人口普查数据，才能最好决定。

1、确定自己的阵营选择，是联盟还是部落。

2、确定自己是否喜欢在做任务的时候被打扰，是否能接受被蹲被杀小号所承受的愤怒和时间，确定自己是否只玩PVE或者是PVP，如果自己不喜欢被打扰又爱PVE，请选择自己阵营的优势服或者是选择PVE服务器。

如果你喜欢PVP，那请选择平衡服的PVP服务器。

还有几十组的服务器人口普查数据没放出来，不过人口的数量算是比较少的，如果是老玩家就无所谓了，新手玩家还是别去人口较少的服务器，这样的话鬼服了打个本都叫不到人，毕竟不比正式服可以跨服打本什么的。

以上就是6月最新的魔兽世界怀旧服的人口普查数据了，希望对大家有所帮助。