2021RNG冠军纪念图标头像领取地址 MSI季中赛RNG夺冠庆典图标在哪领

2021年英雄联盟的MSI季中邀请赛RNG夺冠了，所以按照惯例每年都是有冠军的皮肤和图标头像的，下面就来为大家分享一下2021RNG冠军纪念图标头像领取地址。

【2021季中冠军赛冠军纪念图标】及【季中冠军赛召唤师峡谷队标纪念塔】正在设计中，将会尽快与各位召唤师见面

领取地址:

https://lpl.qq.com/act/a20210521champion/index.html

为庆祝RNG勇夺2021季中冠军赛冠军将在后续推出RNG冠军纪念图标，预计在2021年5月28日推出。

RNG电子竞技俱乐部成立于2012年5月，现拥有英雄联盟、Dota2、王者荣耀、和平精英、QQ飞车手游、PUBG、炉石传说、守望先锋和火箭联盟等个游戏分部。英雄联盟分部，在2018年夺得LPL春季赛冠军、MSI季中邀请赛冠军，德玛西亚杯夏季赛冠军及2018年LPL夏季赛冠军 。在2019年取得LPL夏季赛亚军，2019年德玛西亚杯冠军，在2021年取得LPL春季赛冠军、MSI季中邀请赛冠军。

RNG英雄联盟战队在2021LPL春季赛以常规赛第一的身份晋级季后赛，在季后赛首轮不敌FPX战队掉入败者组，在败者组接连战胜TES战队及EDG战队于2021年4月18日与FPX战队会师决赛，在决赛上再先失一分的情况下连追三局，以3:1战胜FPX战队获得春季赛的冠军。

RNG英雄联盟战队在冰岛举行的2021年英雄联盟季中冠军赛，以3:2的比分击败韩国LCK赛区的世界冠军DK战队，时隔三年再次捧起冠军杯，中国选手陈伟（GALA）获得FMVP。