苹果将为韩国LG智能手机用户提供以旧换新计划

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苹果将为韩国LG智能手机用户提供以旧换新计划

2021-05-28 09:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:业内人士周五表示，苹果公司韩国分公司将运行一项以旧换新计划，以吸引LG电子的智能手机用户更换为苹果的iPhone，通过这种方式，苹果希望在三星大本营可以获得更多智能手机市场份额。

苹果手机，iPhone12 pro(2)

据电信行业消息人士称，苹果公司与当地移动运营商的智能手机交换计划将支付以旧换新的价格，并向那些购买iPhone代替LG智能手机的用户支付 15 万韩元（合 856元人民币）。

该计划中，使用LG 4G和5G智能手机超过一个月的人将有资格申请计划于 9 月 25 日开启的这项计划。他们可以将LG智能手机换成苹果的iPhone12或iPhone12 mini。这种促销与基于订阅的本地移动运营商的现有以旧换新计划是分开的。

这是苹果第一次决定为其他智能手机品牌的用户推出以旧换新计划，但是目前仅在韩国展开。

市场观察家表示，在LG决定退出移动业务之后，苹果的这一措施苹果吸收部分LG智能手机用户。上个月，LG宣布在经历了多年亏损之后，它将在 7 月 31 日之前退出智能手机业务。

苹果的特殊折扣方案还希望最大程度地减少LG手机用户流向其竞争对手三星。最近的一份市场报告显示，LG V50 ThinQ智能手机用户中有80％改用了三星的Galaxy设备。为了扩大其主导地位，三星还将针对LG智能手机用户提供类似的以旧换新计划。

三星的促销活动将持续到 6 月 30 日，并将用旧的4G和5G LG智能手机交换Galaxy S21，Galaxy Z Fold2，Galaxy Flip5G和Galaxy Note20 设备。

根据市场研究公司Counterpoint Research的数据，三星去年在韩国智能手机市场上所占份额为65％，其次是苹果（21％）和LG（13％）。

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