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热点：手机淘宝APP改名淘宝 此前淘宝特价版改名淘特

2021-05-27 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，手机淘宝APP发布了618版本，在开启618预售活动的同时，“手机淘宝”APP也改名为“淘宝”。

新功能包括了：天猫榜单权威发布、搜索结果页升级、店铺直播全新升级等。

据悉，这是手机淘宝推出以来首次改名。

QQ截图20210527113803.jpg

不久前，阿里旗下另一款产品淘宝特价版也宣布改名。

5月20日，淘宝特价版发布了最新618版本，宣布改名为“淘特”APP，并优化部分功能。

QQ截图20210521094153.jpg

据了解，天猫618将于5月24日晚8点开始618预售，本次天猫618折扣持续20天，从6.1-6.20。

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