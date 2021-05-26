保护升级！抖音14岁以下实名用户直接进入青少年模式

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保护升级！抖音14岁以下实名用户直接进入青少年模式

2021-05-26 14:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:一直以来，各大互联网平台都在不断加强对未成年的保护措施。今天，抖音宣布升级成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法退出。

而14-18岁实名用户，抖音将禁止对陌生人显示除头像和昵称以外的个人公开信息，并在内容推荐、社交、搜索等方面提供更严格安全保护。抖音方面透露，该项措施将于6月陆续实施。

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