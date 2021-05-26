保护升级！抖音14岁以下实名用户直接进入青少年模式

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:一直以来，各大互联网平台都在不断加强对未成年的保护措施。今天，抖音宣布升级成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法退出。
而14-18岁实名用户，抖音将禁止对陌生人显示除头像和昵称以外的个人公开信息，并在内容推荐、社交、搜索等方面提供更严格安全保护。抖音方面透露，该项措施将于6月陆续实施。
站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:一直以来，各大互联网平台都在不断加强对未成年的保护措施。今天，抖音宣布升级成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法退出。
而14-18岁实名用户，抖音将禁止对陌生人显示除头像和昵称以外的个人公开信息，并在内容推荐、社交、搜索等方面提供更严格安全保护。抖音方面透露，该项措施将于6月陆续实施。
多数商家都已经意识到，抖音流量越来越贵，出价成本也越来越高，当大批量淘系玩家入局以后，他们并没有走“兴趣电商”的新套路，而是继续沿用淘系老玩法，仅仅是把淘系平面电商进化成了抖音立体电商。
近日，针对短视频平台用户发布炫富视频换流量的行为，网信办方面回应称，目前网上很多炫富的内容信息都是有问题的。第一个特点是内容的表现比较庸俗。经常会展示自己的大额消费，拿个账单给大家看，一个东西花了多少钱，都是天价。
今年25岁的王琦是一名短视频的深度用户，按照他的话来说是一名“重度患者。”每天打开手机的第一件事从看朋友圈到打开抖音或快手，平均每天在短视频平台中消耗3-4个小时。
粉丝近3000万，几乎所有视频都是爆款视频，点赞量少则几十万，多则700万+，所有视频平均点赞量超过100万，更是多次登上热点榜，这是赵露思在抖音平台上的数据。<br/> <br/>
近五年来，受公众号、短视频、电子书等影响，实体书籍的销售多少还是受到了一些冲击的，对于一些图书作者来说，能卖一两千本就已经算得上是畅销书了。
今日，国家电影局表示将加强电影版权保护，依法打击短视频侵权盗版行为。国家电影局称，近年来会同公安、版权等部门，持续打击电影盗录、盗播等违法犯罪行为，将电影作品纳入版权保护预警名单，推动各类网络服务商采取有效措施，提前防范、及时处理侵权盗版行为。
根据《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年12月，我国短视频用户规模为8.73亿，占网民整体的88.3%。短视频在中国如火如荼发展的同时，在海外也呈现火热竞争态势。以TikTok为代表的中国出海产品，以及全球的社交和传媒巨头，都在参与短视频大蛋糕的瓜分。
盛夏将至，影迷心寒。被无数人奉为殿堂级神作的《指环王》系列，在国内重映后，口碑和票房双双滑铁卢。
据央视新闻报道，今日由中央广播电视总台与浙江省人民政府共同打造的国家（杭州）短视频基地项目正式开工。
国家电影局日前通报，针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，国家电影局将配合国家版权局加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度。
剧本杀行业在飞速发展。2021年，继提名“年轻人社交娱乐新潮流”后，“剧本杀”再次迎来新的一轮高潮——IP化。
不久前，15家影视行业协会与爱优腾讯等5家视频平台以及53家影视公司发布了关于保护影视版权的《联合声明》。共同呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。随后，以腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果tv、咪咕视频为首的五大长视频平台携超500位艺人、54家影视公司及17家影视行业协会又发布联合倡议书，抵制网络短视频侵权现象。
近日，山东菏泽曹县的短视频作者孙硕用一段口号“山东菏泽曹县 牛逼666我的宝贝”使曹县走红网络。据紧急呼叫消息，对此，孙硕回应称，自己制作短视频是为了能让全国网友知道曹县。
当百万级粉丝的短视频播主开始直播带货，巨大的粉丝量就一定意味着高流量和高转化率吗?这或许要打个问号。粉丝的关注度只能证明内容具有吸引力，然而当涉及到销售和购买时，就还要考量商品性价比、消费者需求、主播带货能力等多种因素，极少有观众会仅因为粉丝的身份，产生冲动型消费行为。
近日，针对部分影视行业协会、影视公司和演员等倡议的抵制短视频侵权问题，国家电影局相关负责人表示，国家电影局将认真贯彻落实中央关于全面加强知识产权保护的安排部署。针对当前比较突出的XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度，坚决整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为，积极保护广大电影版权权利人的合法权
“我们（影视区UP主）内部讨论结果是，还是照常做视频，直到不能做为止，正所谓‘爱到不能爱，聚到终须散’。”当聊起近期长视频平台联合发起的“影视版权倡议”对影视类短视频创作的影响时，B站知名影视UP主@王知无颇感无奈的向数娱君坦言。
王兴的危机感不无道理，在主流市场的视线盲区之内还隐藏着太多具有开创性的商业点子。更何况，变量已经出现。
为了博眼球，部分短视频作者无所不用其极，甚至恶意抹黑滴滴司机，遭到滴滴出行副总裁李敏发文斥责。5月3日，李敏发文称，短视频作者为了流量随意编造故事抹黑滴滴司机，念的脸不红心不跳。根据一些司机师傅的反馈，前两个人骗子的视频还在，后两个因为被网友评论揭穿已经偷偷删除，但被师傅们截图留证。决定一并起诉，要求无良作者给广大滴滴司机师傅道歉。”当晚，抖音官方微博账号转发@liminx 的微博并表示：根据平台规则，相关
5月3日，对于近日网络上出现抹黑滴滴司机的短视频创作者，滴滴方面表示，将起诉他们，要求无良作者给广大滴滴司机师傅道歉。
“柴米油盐的平淡，总是使人乏味，可这就是日子。”、“爱改变不了什么”、“从来没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨”......这些情感金句，是曾经的情感节目主持人涂磊，在短视频平台上所发布的内容。
2020 年是“十三五”规划的收官之年，当年幼儿园在园幼儿数超过 4800 万人，“十三五”以来，学前教育阶段，截至 2020 年底，学前教育毛入学率85...
快节奏的生活，让大部分上班族没有时间在家烹饪，再想想烹饪后凌乱的厨房更是让大家望而生畏，宁愿点外卖。但是经常吃外卖会导致高血脂、高血压等..
今日，@微博管理员发布2021微博粉圈健康生态专项行动系列公告（二），表示将继续清查平台粉圈违规行为，并自今日起，账号注册昵称不得含有“爆料”..
近几年来，随着互联网的飞速发展，在线教育的发展日趋火爆，在线教育的模式也逐渐丰富起来，既有还原线下教师与全班学生互动教学场景的中小学在线..
5 月 8 日，新加坡大华银行发布通告称，一名职员误入网络骗局，导致一千多名客户的资料泄露，包括姓名、身份证明、手机号码和户头余额等。这起事件..
5 月 28 日，京东物流正式登陆港交所，开盘大涨14.1%，最新市值超 2800 亿港元。富途作为唯一登上京东物流招股书的互联网券商，与美银、高盛等共同..
在碳中和按下“加速键”、ESG投资成为新投资策略之下，直接排放温室气体量不高，但价值链排放量较高的科技行业也越来越受到资本市场的关注。除了腾..
特斯拉回应车主高速刹车失灵指控。近日河南温先生在网络上声称特斯拉“高速刹车失灵”、“险出事故”。5月28日@特斯拉客户支持在微博发文称，感谢..
近日，OPPO新一代人像视频旗舰Reno6 Pro正式发布，不仅延续Reno系列的设计语言，并且在多维度上突破创新，可谓让人一饱眼福。OPPO Reno6 Pro采用旗..
5 月 27 日，上海有孚网络股份有限公司（以下简称“有孚网络”）与中通服供应链管理有限公司（以下简称“中通服供应链”）在上海签署战略合作协议..
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孩子一旦近视了，度数往往一年比一年高，如何有效控制度数成了家长的一块心病。近年来，网上频频曝出“低浓度阿托品可防治近视”的消息让人着实心..
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现在很多打算装修的业主都会去选择一家高档装修公司，而不是去选择便宜的装修公司。这是为什么？拿高端装修公司东易日盛来说，东易日盛是第一家中..
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5月28日，京东物流正式在香港联交所主板上市，股票代码为2618。成为继京东、达达集团、京东健康后，京东系的第4个IPO。去年6月份，达达集团在纳斯..
据国外媒体报道，芯片制造商AMD已向欧盟委员会提交了收购半导体公司赛灵思（Xilinx）的计划，以接受审查，审查的截止日期暂定在今年6月份。去年10..