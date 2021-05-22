BOSS直聘提交上市IPO招股书：营收为19.4亿元 同比增长94.7%

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日消息:当地时间5月21日，BOSS直聘正式向美国证券交易委员会提交IPO申请，拟于纳斯达克挂牌上市。

文件显示，2020年，BOSS直聘营收为19.4亿元，同比增长94.7%。根据灼识咨询报告，按2020年MAU计量，BOSS直聘已成为中国最大的在线招聘平台。此外，BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。

“我们坚信行业归根到底服务于人:通过帮助人的发展，促进人力资源更为合理地配置，为社会创造更大价值。”BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏在给投资人的信中表示，受益于移动互联网普及、创新创业迸发的时代红利，公司创立七年随着国家经济发展持续增长。

他还在信中强调，“我们在职业服务基础设施、人工智能等领域的投入，不过刚刚发轫”，“ 未来，作为一家上市公司，我们将肩负更大的责任，更有动力将尖端技术应用到我们认为‘世界上最重要的工作’中。”

招股书中，BOSS直聘将自己定位为一款招聘行业变革性产品，促进求职者与企业端用户双向互动交流、注重智能匹配。提交至SEC的公开信息显示，截至2021年3月，作为企业端服务，BOSS直聘服务630万家认证企业，其中82.6%为中小企业，也包括《财富》中国500强的所有公司。