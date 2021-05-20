王者荣耀音乐扭蛋机活动详情 音乐扭蛋机活动奖励汇总

王者荣耀音乐扭蛋机活动在5月20日正式的上校了，其中还为大家带来了周瑜小乔的专属皮肤特效，下面就拉为大家详细的介绍一下王者荣耀音乐扭蛋机活动。

520周瑜小乔“音你心动”皮肤如期上线，5点20分乐队首秀来啦~音乐扭蛋机活动也将限时营业，营业商品为:永久击败特效-音你心动（限周瑜&小乔使用）、永久拖尾特效-音你心动(限周瑜&小乔使用)、周瑜移动动作(周瑜-音你心动皮肤专属)、小乔移动动作(小乔-音你心动皮肤专属)、小乔动态表情-比芯、小乔限时语音包、周瑜限时语音包

*周瑜语音包&小乔语音包道具有效期:5月20日0点~6月20日23点59分59秒，过期后无法使用;

*本次活动结束后，以上商品将通过抽奖的形式不定期限时返场;

活动时间:

5月20日~5月26日

*具体开启时间将以逐步开放大区的形式开启，请未开放的玩家耐心等待;

参与方式:

活动面板-音乐扭蛋机;

（活动将采取逐步开放大区的形式上线，请还没有开放大区的玩家耐心等待）

活动简述:

玩家获取扭蛋币后可进行扭蛋，扭蛋可开出游戏内道具和珍贵的黄金扭蛋。打开黄金扭蛋可以获得随机一种魔盒，里面包含 永久击败特效-音你心动（限周瑜&小乔使用）、永久拖尾特效-音你心动(限周瑜&小乔使用)、周瑜移动动作(周瑜-音你心动皮肤专属)、小乔移动动作(小乔-音你心动皮肤专属)、小乔动态表情-比芯、小乔限时语音包、周瑜限时语音包等专属奖励;

获取扭蛋币方式:

1、拥有周瑜/小乔-音你心动皮肤任一款可获赠扭蛋币*5，拥有两款皮肤最多可获赠扭蛋币*10;

2、活动面板花费20点券购买红蓝对决1日*1可获赠扭蛋币*1，100点券购买红蓝对决1日*5可获赠扭蛋币*5;

活动细则:

1、召唤师们拥有周瑜/小乔（音你心动）任一皮肤，即可获赠扭蛋机次数*5(购买两款皮肤获赠10次)，在活动界面购买红蓝对决*1日也可获赠扭蛋次数;

* 非游戏内购买皮肤，需在邮箱领取后，才可获赠扭蛋次数;

赠送皮肤给好友，好友将获赠扭蛋次数（获赠扭蛋次数是由是否拥有皮肤判断）

2、扭蛋机中随机掉落奖励，参与即有机会掉落黄金扭蛋，黄金扭蛋中可随机开出以下三种魔盒:

特效魔盒-可任选一下奖励之一:永久击败特效-音你心动（限周瑜&小乔使用）、永久拖尾特效-音你心动(限周瑜&小乔使用)

甜蜜魔盒-可任选一下奖励之一:周瑜移动动作（周瑜-音你心动皮肤专属）、小乔移动动作(小乔-音你心动皮肤专属)

炫彩魔盒-可任选一下奖励之一:内含小乔动态表情-比芯、小乔限时语音包、周瑜限时语音包

3、首次扭蛋满10次（含皮肤所赠免费次数）赠送黄金扭蛋一个，在此之后每扭蛋满30次即第40次、第70次、第100次、第130次、第160次、第190次赠送黄金扭蛋一个;(活动期间获得黄金扭蛋的上限是7个)

4、奖励均通过邮箱发放，请大家注意查收;

5、转区后获赠扭蛋币不会被清空，保底次数不会被重置，但是已经获赠的扭蛋次数不会被重置;

扭蛋机每次扭蛋概率公示:

通过扭蛋机直接获得的黄金扭蛋产出每种魔盒的概率公示:

扭蛋机累计10次/40次/70次/100次/130次/160次/190次都赠送一个黄金扭蛋，扭蛋次数不同，黄金扭蛋中获取的每种魔盒概率也不同，概率公示为

*前70次扭蛋中获得的黄金扭蛋必开出至少一个特效魔盒（包含抽取及赠送的黄金扭蛋）

前160次扭蛋中获得的黄金扭蛋必开出两个特效魔盒（包含抽取及赠送的黄金扭蛋）

【炫彩魔盒获取上限为3，甜蜜魔盒获取上限为2，特效魔盒获取上限为2】

扭蛋机商品一览:

永久击败特效-音你心动

永久拖尾特效-音你心动

小乔移动动作（小乔-音你心动皮肤专属）

周瑜移动动作（周瑜-音你心动皮肤专属）

小乔动态表情-比芯