腾讯Q1净利稳增22% 发力社会价值创新驱动核心业务增长

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:5月20日，腾讯发布了2021年第一季度业绩报告。财报显示，2021年Q1腾讯营收1353.03亿，同比增长25%，净利润（Non-IFRS）331.18亿，同比增长22%。
4月19日，腾讯启动第四次战略升级，将“推动可持续社会价值创新”纳入公司核心战略，也是自“产业互联网”与“消费互联网”双引擎战略之后再一次自我进化。社会价值未来将牵引腾讯所有核心业务，激发商业创新和变革。
站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:5月20日，腾讯发布了2021年第一季度业绩报告。财报显示，2021年Q1腾讯营收1353.03亿，同比增长25%，净利润（Non-IFRS）331.18亿，同比增长22%。
4月19日，腾讯启动第四次战略升级，将“推动可持续社会价值创新”纳入公司核心战略，也是自“产业互联网”与“消费互联网”双引擎战略之后再一次自我进化。社会价值未来将牵引腾讯所有核心业务，激发商业创新和变革。
今日，腾讯音乐公布了2021财年第一季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第一季度总营收为78.2亿元，同比增长24.0%。归属于公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长4%。
5月20日，腾讯发布2021年第一季度业绩报告，一季度腾讯资本开支投入达到77.34亿元，同比增长20.5%（去年同期基数61.51亿元）。
4月底，富途Q4财报季活动完美收官。自活动上线1个多月以来，共吸引了200+企业参与其中，与Q2财报季的数据相比，参与企业数目将近翻了一番。其中，100亿港元以上的头部企业参与数量达到了34家，腾讯、小米、百度、美团等知名企业都在其列。另外值得一提的是，众多企业在这次活动中的参与度得到深化，共有142家企业发布了财报一图读懂/短视频/稿件，87家企业在富途进行业绩会直播，其中更有20家开展了富途专场线上路演，与富途投资者
今天，在北京大学光华管理学院、腾讯公司战略合作发布会上，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生表示腾讯核心的能力是“连接”，因此早年不会做手机，现在也不会做整车汽车，但是会从软件方面给予行业支持。
腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“A女”、“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。
天眼查App显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“一种文档处理方法、装置、设备及存储介质”专利，公开号为CN112765648A，申请日期为2020年12月。该专利摘要显示，本申请实施例公开了一种文档处理方法、装置、设备及存储介质，该方法包括:当检测到针对第一应用程序内的文档而发起的操作请求时，获取文档的文档标识及请求用户标识;根据文档标识获取文档的权限组协作者标识，权限组协作者标识用于表征具备文档的操作权限?
4月26日消息，企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“A女”商标和“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。据悉，A女为综合评价女性的一种社会标准，参考项涉家庭背景、学历、工作、收入等。在《A女D男说》一文中，按财富和地位把人分为四等A，B，C，D。女人都想嫁有钱人，要车要房，什么都要，于是出现D女嫁C男，C女嫁B男，B女嫁A男，剩下A女。其实
昨日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”招财猫图案商标，商标状态为“注册申请中”。就在今日，该公司又申请注册了多个相关相关商标，包括了“支付猫”“微信支付猫”“WECHAT PAY CAT”“WECHAT PAY KITTEN”等。
近日，“小鹅拼拼”独立App的上线，据官方介绍，小鹅拼拼是腾讯旗下一款基于真实社交的好物推荐电商APP，Slogan为“享受每一分”。据悉，热爱分享的用户可通过小鹅拼拼进行商品种草，热爱发现的用户可基于真实社交的推荐理性购买，共同享受平台带来的低价品质好货。
天眼查数据显示，4月22日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“片多多”商标，申请注册号55476735，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“商标申请中”。
有媒体报道，今天下午罗永浩在微博转发了一篇名为《罗永浩独家撰文：我为什么要去参加一档音乐综艺|贵圈》的文章，他表示，“这文章不是我写的”，并表示“虽然内容大致属实，但细节事实出入非常多”，并且@了腾讯新闻予以更正或删除。
4月20日,第二届MEET教育科技创新峰会在北京举办。腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生在《深耕智慧教育,助力学习者“生长”》的主题演讲中表示,经过十年发展,教育信息化建设正在从“工具驱动”,转变为“数据驱动”:从单一的教学工具迈向以数据应用提升整体教学能力、助力个性化发展的新阶段。汤道生强调,腾讯教育在其中始终坚持做好“数字化助手”的角色:截至目前在全国落地了10多万所标杆院校,服务了1000多个教
企查查APP显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司获“含谣言用户生成内容识别方法和装置”专利授权，公开号为CN107797998B，申请日期为2016年8月。
企查查APP显示，5月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种社交内容处理方法、装置、计算设备及存储介质”发明专利，公开号为CN112749347A，申请日期为2020年6月。企查查专利摘要显示，本发明用于对社交平台上的社交内容进行剧透识别和屏蔽
人文学科是人类理解当前困境的基础，也是掌握未来走势的基础。为了更好地推进人文学科的发展，5月5日，欧洲人文大会在葡萄牙里斯本开幕。这是新冠疫情以来，欧洲举办的规模最大的线上线下结合的国际人文学术会议。腾讯是唯一受邀参会的中国企业，腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官程武应邀出席大会，向全场表达了腾讯愿与全社会共同助力科技与人文融合的决心。腾讯新文创的探索和实践，也获得了与会专家学者
近日，隆耀（天津）电子商务有限公司因在其“链上小镇”APP上使用“腾讯视频”相关商标被法院认定侵权，同时法院查明该平台还存在盗播腾讯视频电视剧行为。企查查显示，法院一审判决该公司停止侵害腾讯享有的“腾讯视频”相关商标及停止不正当竞争行为，赔偿腾讯5000万元人民币。
企查查APP显示，近日，深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等与隆耀（天津）电子商务有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书公布。该判决案号为（2019）津03知民初652号，审理法院为天津市第三中级人民法院。原告为腾讯科技（深圳）有限公司等3家腾讯系公司，被告为隆耀（天津）电子商务有限公司。判决书显示，原告诉称，被告未经许可，在其经营的“链上小镇”APP的在线视频播放服务中使用与原告注册商标相同或
5月16日的晚上，腾讯开启了2021腾讯游戏年度发布会，公布了非常多的游戏，很多朋友还没看过此次腾讯游戏的发布会的，下面就来为大家分享一下直播回放。
近日，中国裁判文书网公布了腾讯与隆耀（天津）电子商务有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。原告腾讯诉称，其是中国知名“腾讯视频”综合视频内容平台和客户端的合法经营者，被告是“链上小镇”APP的开发者、运营商。被告未经许可
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时性。
【TechWeb】5月22日消息，今天凌晨，在线招聘平台BOSS直聘正式向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开发行（IPO）申请，拟于纳斯达克挂牌上市，..
如今，荣耀已经完全从华为剥离出来，对于荣耀老用户来说，手里的荣耀手机后续还能否享受到软件升级、硬件维护等服务，成了他们最关心的话题。在20..
作为世界上最受欢迎的 Web 浏览器，Google Chrome 拥有庞大的用户基数。但这也意味着即使是相对较小的问题，也可能对成千上万的用户造成影响。Win..
援引外媒 MacRumors 报道，苹果计划在今年晚些时候推出新款 iPod Touch。报道中指出即将推出的 iPod 在外观上会比较接近于 iPhone 12，有望随 iPh..
智能推荐，曾经是AI对流媒体领域最大的变革之一，如今，曾经的“数字英雄”、搜狐公司董事会主席兼首席执行官张朝阳，要用AI对媒体再进行一次变..
在向港交所递交IPO申请前夕，卫龙完成了Pre-IPO轮融资，这是其首次引入外部资本，投后估值却超600亿元，比目前已上市的网红零食品牌三只松鼠、良品..
今天下午，微博管理员账号发布声明，表示微博站方发现有部分账号借有关媒体误报道有关袁隆平院士的不实信息之时，在微博内发布传播针对功勋英雄人..
自苹果推出首款自研 Apple Silicon 芯片以来，外界就对该公司的产品规划充满了好奇。随着苹果开始提供采用 M1 处理器和 Liquid Retina XDR 的新款..
据国家航天局官方消息，根据遥测数据判断，北京时间5月22日10时40分，祝融号”火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测。火星表面工..
近日，Redmi手机官方正式宣布，将于5月26日发布Note系列新成员Redmi Note10。5月21日晚间，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰通过微博表..
在入选 2021 年消化疾病周? (DDW) 的研究报告中，来自杜克大学的科研团队研发了一种可添加到常规马桶中的人工智能工具，帮助分析病人的粪便，并向..
苹果家庭与音频音效副总裁 Tim Twerdahl 最近接受了 Mobile Syrup 的访谈，期间谈论了搭配新款 Siri 遥控器的 Apple TV 4K 机顶盒产品线的幕后故事..
在今年 4 月的 iOS 系统更新中添加了对索尼 PlayStation 5 DualSense 游戏手柄的支持，而自本周开始苹果美国在线商城已经开始销售这款手柄，国内苹..
随着次世代主机的到来，玩家们也重新燃起了对游戏的热爱。回顾上一代产品，索尼 PlayStation 4 已轻而易举地击败过微软 Xbox One 。所以在 PlaySt..
2018 年，来自康奈尔大学的研究团队建造了一个高功率的探测器，通过结合“ptychography”算法驱动，创造了一个世界纪录--将最先进的电子显微镜的分..
继日前申请“Galaxy Z Roll”商标之后，近日三星又向欧盟知识产权局（EUIPO）提交了一个新商标--“Galaxy Z Slide”。该商标被归类为 Class 9，相..
据央视新闻报道，从国家航天局获悉，根据遥测数据判断，5月22日10时40分，“祝融号”火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测。..
文件显示，2020年，BOSS直聘营收为19.4亿元，同比增长94.7%。根据灼识咨询报告，按2020年MAU计量，BOSS直聘已成为中国最大的在线招聘平台。此外..
在5月21日举行的高通技术与合作峰会上，荣耀CEO赵明作为唯一手机中高端厂商代表出席，峰会中，赵明宣布荣耀正式与高通达成战略合作，未来荣耀全系..
现在车子可以说越来越智能了，车里的很多实体键已经逐渐取消，取而代之的则是液晶大屏，但最近这大半年以来，我们已经看到过很多起因为智能车机突..