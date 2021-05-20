腾讯Q1净利稳增22% 发力社会价值创新驱动核心业务增长

人文学科是人类理解当前困境的基础，也是掌握未来走势的基础。为了更好地推进人文学科的发展，5月5日，欧洲人文大会在葡萄牙里斯本开幕。这是新冠疫情以来，欧洲举办的规模最大的线上线下结合的国际人文学术会议。腾讯是唯一受邀参会的中国企业，腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官程武应邀出席大会，向全场表达了腾讯愿与全社会共同助力科技与人文融合的决心。腾讯新文创的探索和实践，也获得了与会专家学者