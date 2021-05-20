腾讯Q1净利稳增22% 发力社会价值创新驱动核心业务增长

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腾讯Q1净利稳增22% 发力社会价值创新驱动核心业务增长

2021-05-20 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:5月20日，腾讯发布了2021年第一季度业绩报告。财报显示，2021年Q1腾讯营收1353.03亿，同比增长25%，净利润（Non-IFRS）331.18亿，同比增长22%。

4月19日，腾讯启动第四次战略升级，将“推动可持续社会价值创新”纳入公司核心战略，也是自“产业互联网”与“消费互联网”双引擎战略之后再一次自我进化。社会价值未来将牵引腾讯所有核心业务，激发商业创新和变革。

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