2021英雄联盟MSI季中赛5月18日RNG比赛赛程安排 再次对阵DK战队

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2021英雄联盟MSI季中赛5月18日RNG比赛赛程安排 再次对阵DK战队

2021-05-18 10:43 · 稿源：站长之家

2021年5月18日，英雄联盟的MSI季中邀请赛的对抗赛进入到了最后一天，这对于一些战队来说也是最为关键的一天，RNG虽然锁定了晋级的淘汰赛的名额，但是今天是找回状态最好的一天，所以下面就来为大家分享一下2021英雄联盟MSI季中赛5月18日RNG比赛赛程安排。

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2021英雄联盟MSI季中赛5月18日RNG比赛赛程安排 再次对阵DK战队

21:00  RNG vs DK

22:00  PGG vs PSG

23:00  MAD  vs  RNG

00:00  C9  vs  PSG

01:00  DK vs  PGG

02:00  MAD vs C9

关于季中赛对抗赛:

经过六天的小组赛角逐，RNG、PGG、MAD、PSG、DK、C9脱颖而出晋级对抗赛。这六支队伍将再次进行一场双循环制的单局胜负BO1对局，前四名晋级淘汰赛!

关于2021季中冠军赛:

2021英雄联盟季中冠军赛是由拳头游戏组织，由来自全球的11个赛区冠军代表队伍参加的巅峰对决赛事。参赛队伍包括RNG、DK、MAD、C9、PSG、UOL、INF、IW、PNG、DFM、PGG。比赛共分为小组赛、对抗赛、淘汰赛三个阶段，所有11支队伍将从小组赛阶段开始比赛。所有队伍被分为三个小组，A组有三支队伍而其他其他两组有四支队伍。A组的三支队伍将进行四循环制的BO1对局，其他两组队伍将进行一场双循环制的单局胜负BO1对局。每个小组的前两名队伍会晋级到下一阶段。在对抗赛阶段，剩下的六支队伍再次进行一场双循环制的单局胜负BO1对局。前四名的队伍将晋级淘汰赛。在淘汰赛阶段，前四名的队伍将晋级五局三胜（BO5）的淘汰赛，包括半决赛和决赛。

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