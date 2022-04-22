英雄联盟MSI季中赛LPL将远程参赛 2022MSI季中赛比赛更新

英雄联盟的赛事官方在最近公布了2022年MSI季中冠军赛的相关更新，其中LPL队伍即将远程参加MSI，下面就来为大家分享一下消息。

过去的两年里，全球范围内的新冠疫情对线下活动产生了前所未有的影响。我们在此期间一直希望能够尽可能少的影响粉丝和职业选手的体验，呈现安全且公平的赛事。直至今日，因为疫情所带来的旅行限制依旧在不间断地影响着我们整个生态。

最近，LPL赛区的队伍面临着由于疫情带来的挑战。LPL赛区的季中冠军赛参赛队伍将无法前往韩国釜山现场参加本次赛事。在我们的技术，活动，赛事运营团队的努力推动下，我们能够让LPL赛区的参赛队伍在中国远程参加2022季中冠军赛。LPL赛区的参赛队伍将依照本地健康防疫要求，在训练基地或LPL上海主场远程参加比赛。

我们在考虑了包括安全、基础设施、场地和竞技公平性等诸多因素后，最终做出了这个决定。与此同时，LPL赛区也拥有进行线上比赛所需的必要基础设施，以及中国和韩国的延迟也在可以接受的范围之内。为了保证竞技公平性，我们将会使用网络延迟工具将比赛期间所有队伍的延迟尽量控制在35ms左右。2020季中杯期间，LPL和LCK赛区曾经使用过此工具进行比赛。为了保证比赛公正性，所有参加季中冠军赛的队伍均可以在这个延迟下进行练习和训练赛。在整个季中冠军赛期间，我们也将会在韩国和中国同时提供裁判保障和比赛监测。

过去的两年非常艰难，但是我们对《英雄联盟》的热情从未改变。感谢我们的所有粉丝，队伍，选手和合作伙伴，能够在各种突发情况下，依旧和我们站在一起，支持我们。我们非常期待在5月10日欢迎全球各个顶尖队伍汇聚季中冠军赛。其他相关赛事以及售票信息将在后续公布。

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