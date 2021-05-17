工信部：我国移动流量平均资费又降10% 5G标准必要专利声明数全球首位

2019年11月份，国内5G正式商用的时候，三大运营商的5G套餐最低129元起，被不少人认为价格偏贵。不仅套餐门槛高，129元的5G套餐流量通常也就是10-20GB左右，单价也要比4G套餐要贵，特别是4G有很多大王卡、小王卡，1元1GB流量任意用。好在5G套餐现在的价格要便宜了，在今天的新闻发布会上，信息通信管理局局长赵志国也介绍了国内的通信行业发展情况，其中就提到了套餐降价问题。赵志国表示，随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网?