工信部：我国移动流量平均资费又降10% 5G标准必要专利声明数全球首位

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工信部：我国移动流量平均资费又降10% 5G标准必要专利声明数全球首位

2021-05-17 17:31 · 稿源：站长之家

在今日的世界电信和信息社会日大会上，工信部公布数据称，2020年下半年以来，我国移动流量平均资费又降10%。

数据显示，目前我国5G套餐用户已经超过3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元。

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同时，我国已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%，5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%。

此外，我国5G标准必要专利声明数量占比超过38%，位列全球首位。

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