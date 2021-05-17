爷青回！诺基亚推出翻盖功能机 超长待机26天

诺基亚已与LG Uplus达成协议，在韩国扩大5G网络覆盖范围。LG Uplus是东亚最大的运营商服务之一，该公司将部署诺基亚基于小型蜂窝的AirScale室内无线电（ASiR）系统以满足其5G覆盖需求。诺基亚表示，ASiR是一个帮助LG Uplus等通信服务提供商(CSP)以一种简单且具有成本效益的方式从4G过渡到5G New Radio(NR)的解决方案。诺基亚的AirScale系统将有助于在室内地点和环境中提供无缝5G连接。它的成本效益、灵活性和紧凑的设计可以让运营?