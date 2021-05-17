爷青回！诺基亚推出翻盖功能机 超长待机26天

最近，HMD与电信运营商合作推出了一款诺基亚2720V Flip，约合人民币500多，满满都是青春味。
不过，配置一言难尽:主显示屏QVGA分辨率（320x240），高通205芯片，4GB+512MB存储，1500mAh可拆卸电池，200万像素摄像头+LED 闪光灯。
这款手机支持谷歌助手的语音命令。其搭载一块可拆卸的1500mAh 电池，并通过 micro-USB 充电，该公司承诺待机时间为26天。
网友表示，爷青回，这配置真就欺负现在年轻小孩没见过翻盖外显屏手机啊。
最近，HMD与电信运营商合作推出了一款诺基亚2720V Flip，约合人民币500多，满满都是青春味。
不过，配置一言难尽:主显示屏QVGA分辨率（320x240），高通205芯片，4GB+512MB存储，1500mAh可拆卸电池，200万像素摄像头+LED 闪光灯。
这款手机支持谷歌助手的语音命令。其搭载一块可拆卸的1500mAh 电池，并通过 micro-USB 充电，该公司承诺待机时间为26天。
网友表示，爷青回，这配置真就欺负现在年轻小孩没见过翻盖外显屏手机啊。
HMD Global 今天宣布在美国市场推出 Nokia2720V Flip 功能手机。该机事实上在两年前已经在国际市场上推出，而本次是和美国最大运营商 Verizon 合作推广的，主要面向老年群体。2720V Flip 支持 Verizon 的 LTE 网络，支持高清通话，手机运行 Kai OS。Kai OS 让2720V Flip 拥有部分智能手机的功能，包括 Google Assistant、Google Maps、信息和社交应用等等。国际版本的诺基亚2720Flip 拥有1500毫安时的电池，4GB 的存储空间，512MB
据国外媒体报道，诺基亚宣布推出诺基亚数据市场公司企业级基于区块链的数据市场基础设施服务。与普通公链不同，诺基亚区块链属于私链，将由诺基亚公司进行运营、维护。
去年，HMD Global发布了诺基亚智能手机的Android 11更新路线图，包括总共15款智能手机应该在2020年第四季度和2021年第二季度之间获得最新版本Android系统的情况。在这些手机中，有7款已经在运行Android 11系统，而其中有几款的更新已经被推迟了。虽然我们认为其余的手机会在承诺的时间框架内收到Android 11系统，但部分用户实际上需要等待更多时间。HMD发布了一份修订后的诺基亚智能手机Android 11更新路线图，告诉我们诺基亚6.2、
诺基亚2.2在大约两周前更新了Android11，现在是诺基亚2.4也迎来了安卓的最新版本。
诺基亚已与LG Uplus达成协议，在韩国扩大5G网络覆盖范围。LG Uplus是东亚最大的运营商服务之一，该公司将部署诺基亚基于小型蜂窝的AirScale室内无线电（ASiR）系统以满足其5G覆盖需求。诺基亚表示，ASiR是一个帮助LG Uplus等通信服务提供商(CSP)以一种简单且具有成本效益的方式从4G过渡到5G New Radio(NR)的解决方案。诺基亚的AirScale系统将有助于在室内地点和环境中提供无缝5G连接。它的成本效益、灵活性和紧凑的设计可以让运营?
据国外媒体报道，今年年初开始的全球性汽车芯片短缺，目前仍在持续，受影响的厂商在不断增多，芯片短缺也由汽车领域扩展到了智能手机、家电等领域，影响的范围也越来越大。
为帮助住宅和中小企业客户提供高质量的室内 4G / 5G 移动网络覆盖，诺基亚隆重介绍了新推出的多合一解决方案 —— 它就是所谓的“诺基亚智能节点”（Nokia Smart Node）。这套设备具有易于安装、即插即用的特点，且部署成本也尽可能降到了最低。通用型的设计，允许其轻松安装在墙壁、天花板、甚至桌面上。（来自：Nokia 官网）这家芬兰电信设备企业表示，智能节点的设计方案，使之能够轻松在各种室内环境中扩展。无论是在较小的场?
4月30日消息，据媒体报道，诺基亚CEO Pekka Lundmark表示，困扰汽车制造商、数据中心所有者和电子产品制造商的全球半导体短缺问题，已经演变成一场有可能拖到2023年的战斗”。Pekka Lundmark称有一场战斗正在进行中，全球半导体短缺状况可能会持续一年甚至两年，这种局面短期内不会消失。此前小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰透露，今年芯片太缺了，是极缺。据悉，自2020年下半年以来，芯片缺货已经成为手机行业头等问题
HMD Global宣布推出诺基亚2720V翻盖功能手机。在不到两年前向一些国际市场推出手机后，这款手机正以Verizon品牌的变体形式进入美国市场，面向老客户。2720V Flip将支持Verizon的LTE网络、高清通话，并且手机运行Kai OSKai OS让2720V Flip拥有谷歌助手、谷歌地图、信息和社交应用等智能手机功能，这些功能可以从Kai的应用程序目录下载国际版诺基亚2720 Flip拥有1500毫安时电池、4GB存储空间、512MB内存，并由Snapdragon 205芯片组提
据称，诺基亚正计划为其2021年的智能手机阵容增加一款新设备。不过，这一次，我们得到的将是一个中档设备，而不是诺基亚通常发布的更多入门级选择。我们得到的提示表明，诺基亚X50将是一款五摄像头智能手机，并将作为该公司去年发布的诺基亚8.3 5G的继任者而发布。该提示来自Nokiapoweruser，他们声称诺基亚X50将搭载骁龙775处理器，虽然该处理器还没有正式亮相。不过，它将是骁龙765G的继任者，并将大幅提高性能。诺基亚X50还将配
诺基亚公司（NYSE:NOK）今天发布了2021财年第一季度财报。财报显示，按照国际财务报告准则(IFRS)计算，诺基亚第一季度净销售额为50.76亿欧元(约合61.59亿美元)，较上年同期的49.13亿欧元增长3%;归属于诺基亚母公司股东的净利润为2.61亿欧元(约合3.17亿美元)，上年同期净亏损1.17亿欧元
中国手机用户数量已经超过108680万，其中千元机型用户占绝大多数。但是，受技术和原材料等因素制约，国内千元机手机产品质量一言难尽，使用体验更无从谈起。但是，随着realme真我Q3 Pro手机的问世，消费者对千元机的印象发生翻天覆地的变化，今天我们拿到了这款号称“千元机皇”的真我Q3 Pro手机后真实感受到了千元级别手机带给我们的震撼。下面我们来和大家看一下，这款起售价1599元的手机能够带给我们怎样的惊喜。在外观方面，re
今天是全国助残日，小米手机登上央视频道《朝闻天下》栏目。在节目中，一位视障人士表示，手机的无障碍功能改善了视障人士的生活，提高了残疾人的生活质量。小米官方介绍，小米无障碍工作起源于2013年，经过了8年的努力，我们让障碍人士们的生活得到了一些改善。视频据悉，在MIUI 12系统上，小米定制了无障碍功能菜单，为用户提供包括小爱同学、电源开关、音量调节、通知管理等一系列便捷的功能直达。它支持对视障用户日常使用场景
三星作为折叠屏手机的开创者，是业内唯一拥有折叠屏双产品线的厂商，不仅推出了主打商务风格的Galaxy Z Fold，还在去年推出了主打便携、时尚的Galaxy Z Flip系列，采用翻盖”设计，深受消费者青睐。按照三星以往的命名规律，三星将在今年下半年推出Galaxy Z Flip 2机型，不过为了与Z Fold命名追平，消息称三星将直接为新机命名为Galaxy Z Flip 3。近日，知名海外媒体曝光了三星Galaxy Z Flip 3的高清渲染图，展示了该机的外观设计?
苹果于今日凌晨推送了最新的iOS14.5和watchOS 7.4软件更新，支持了通过Apple Watch解锁iPhone的功能，同时新增了对即将开售的AirTag的支持等。
去年2月份，三星正式发布了首款翻盖式的折叠屏Galaxy Z Flip，该机以时尚、便携的外观设计，赢得无数用户的青睐，尤其是深受女性的用户的欢迎，也推进了折叠屏手机的普及。根据相关媒体报道，三星可能会在今年7月份带来该机的最新迭代版本Galaxy Z Flip 2。近日，知名爆料博主@i冰宇宙曝光了一张三星Galaxy Z Flip 2的最新渲染图，展示了该机的外观设计方案。从图片上来看，三星Galaxy Z Flip 2的整体架构依然延续了前代的方案，将
手机更新换代越来越快，实用性不再是考验手机的唯一标准，用户对于外观、流畅度、内存、摄影功能等等要求，表示着兼具综合性能才更可能被更多的消费者所喜爱。近日，鲁大师 2021 年Q1 季度报告公布了手机流畅榜的排名情况，由下图可看，OPPO Find X3 Pro夺冠，以199. 80 跑分稳坐冠军之位。在OPPO Find X2 Pro问世一年后，Find X3 Pro再一次让消费者眼前一亮，“5G旗舰手机”的号角声更加响亮，进一步的迭代升级让我们见证了国产品
在新的一年里又迎来了鲁大师2021 年Q1 季度报告，在本次Q1 季度报告中，ROG游戏手机5 幻影夺得了【鲁大师2021 年Q1 季度报告】手机综合性能榜的冠军。黑鲨4Pro和努比亚红魔6Pro紧随其后，位列第二、三名。究竟是什么样的黑科技配置竟能让这三部手机综合性能跑分都超过90 万的高分呢，排名第一的ROG游戏手机5 幻影又是如何取得93 万分的历史成绩？下面让小编带您一探究竟！
今日，抖音上线“抖一抖”功能，只需在抖音APP内直接摇晃手机即可通过上方的提示条进入，功能类似微信“摇一摇”，可发现附近的新朋友。
科技发展日新月异，智能产品层出不穷，不管是生活用品还是办公产品都逐渐趋向智能化、简单化。而在多元化的社会环境影响下，消费者对办公用品产品的需求也逐渐呈现出个性化、时尚化的特点，为了丰富Fellowes品牌在办公领域的全新解决方案，近日，由美国Fellowes公司研发、生产的LX个人碎纸机即将与大家相见啦。为满足小型办公需求，Fellowes推出全新LX系列个人碎纸机产品，高速碎纸，德国四级/五级保密等级，安全触停技术、实为小?
最近微信更新了iOS的8.0.6版本，其中有非常多有趣的更新内容，比如拍一拍也可以实现炸弹效果了，很多朋友还不会设置，下面就来为大家详细的介绍一..
日前美的威灵汽车部件公司宣布针对新能源汽车的三大产品线正式投产，产品包括电动压缩机、共用平台电子水泵、驱动电机、电子油泵、EPS（电动助力转..
去年10月12日，中国广电网络股份有限公司正式在京成立，成为继中国移动、中国联通、中国电信之外的第四大运营商。近日，中国广电正在申请新商标，..
最近微信的动作，着实有点多。前段时间宣布“将停止小程序跳转 app 的技术服务”，引起 App 们的一片哀嚎后，很快又发布了新版本。在这次改版中，..
凤凰网科技讯 《福布斯》今天刊文称，特斯拉原以为可以在德国复刻上海超级工厂快速投产的模式，没承想遭遇诸多“官僚主义”问题，导致柏林超级工厂..
5 月 14 日，零信任发展趋势论坛在上海圆满落幕。会上，腾讯安全发布了包含KA版、轻量版和SaaS版三款腾讯iOA零信任安全解决方案。其中，作为一款基..
福布斯中国今天发布声明称，近日网传一份以福布斯中国名义发布的“ 2021 中国大陆家庭平均年收入榜”是假的，福布斯从未制作或发布过该榜单。..
去年5月，前美国宇航局和苹果工程师 Mark Rober 创建了“Ninja Warrior”，目的是为了防止松鼠偷吃鸟类食物。虽然 Rober 使用了迷宫、索桥和弹弓等..
近日，厦门市集美区双善食品（厦门）有限公司因销售假冒星巴克被判赔2172万。据裁判文书显示，被告单位双善公司成立于2016年8月，主要从事食品生产..
5月17日，微信发布了iOS8.0.6正式版。新版在“拍一拍”基础上新增了“炸一炸”功能。用户升级至微信最新版本后，只要在“朋友拍了拍我______”加入..
5月18日晚，乐视举办智能生态发布会，一口气发布了近六十款智能生态新品，除了量子点电视和全新GS系列电视新品外，还带来了一款30000mAh的移动电源..
尽管谷歌并不生产和销售汽车，但它在仪表盘上的探索更加广泛更加深入。在今天召开的谷歌 I/O 开发者大会上，Android Auto 和 Android Automotive ..
为了在即使没有互联网连接的情况下，也能够帮助受伤或滞留的 iPhone 用户脱困，苹果此前已经申请了一项名叫“用于发送紧急信标的位置选择”的新专..
，据国外媒体报道，在上周多次大跳水之后，比特币的价格在本周依旧不甚理想，目前已跌破40000美元，市值也缩水到了7400亿美元，离最高时的1万亿美..
微信炸一炸怎么弄？日前微信发布了iOS8.0.6正式版，在原来微信「拍一拍」的基础上新增了「炸一炸」功能。当用户升级至微信最新版本后，只要在「朋..
英雄联盟的云顶之弈11.10版本中屠龙铁男这个阵容还是比较不错的，一些小伙伴还不清楚这个屠龙铁男的阵容怎么玩，下面就来为大家分享一下 攻略。..
2021 年5 月全球领先网络安全解决方案提供商 Check Point ? 软件技术有限公司 （纳斯达克股票代码：CHKP）的威胁情报部门 Check Point Research ..
从模具到图案，从乳胶浸泡到干燥，从脱模到质检，一枚安全套，在走上货架前，需要经历多道工序。其成型工艺受到了从材质到模具清洁度、模具运行速..
这几年，国内手机市场发展迅速，智能机的销量逐年增加，在一定程度上也增加了手机闲置率。与此同时，部分人考虑到数据安全和隐私泄露等问题，宁愿..
5月19日，数字货币市场再次大跳水。以太坊跌至3200美元/枚下方， 刷新日低，日内跌超5%，比特币跌破40000美元/枚。目前价格已回归至今年2月初马斯..