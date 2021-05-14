马斯克再次呼吁在美国征收碳税 获得2/3美国民众支持

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:马斯克（Elon Musk）最近重申了对美国碳税的支持，此前他也对碳税提出过支持的态度。2020年的一项民意调查显示，2/3的美国被访者同意马斯克提出的征收碳税的呼吁。

马斯克在一条推文中表示，现在是征收碳税的时机。这与他在今年早些时候在Joe Rogan Experience播客节目中中所表达的观点相呼应 。在与著名播客分享他的见解时，马斯克透露，他与拜登政府讨论了在美国实施碳税的可能性。

据报道，当时的拜登政府告诉马斯克，碳税的实施在政治上太困难。尽管如此，马斯克强调指出，应该征收碳税。

根据耶鲁大学气候变化通讯计划的一项民意测验，美国67%的注册选民愿意要求公司就其产生的CO2排放征税，并利用该收入减少其他税项，例如联邦所得税。

马斯克的私人太空公司SpaceX将被视为这些碳生产公司之一。马斯克已经表示，如果美国政府推行这一政策，他愿意支付SpaceX产生的碳税。

耶鲁于2020年12月进行了一项美国民意调查，并于2021年发布了调查结果。根据调查结果，91%的自由民主党人支持对化石燃料公司征税，而82%的中度/保守派民主党人对此予以支持。调查还显示，有55%的自由派/中度共和党人和36%的保守派共和党人支持碳税的想法。