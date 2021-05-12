报告称：三星Galaxy Watch4与Active4将不支持无创血糖测量

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:三星有望在八月份的Galaxy Z系列的Galaxy Unpacked活动中发布被Galaxy Watch4和Galaxy Watch Active4的新智能手表。有关这两款智能手表的一些详细信息已经通过Galaxy Wearable应用程序进行了披露。最近，有关该手表的更多信息被曝光。

（三星Galaxy Watch3，图源：三星官网）

根据韩国一家媒体的报道，三星确实会在即将推出的智能手表上放弃TizenOS系统。即将推出的Galaxy Watch4和Galaxy Watch Active4将改运行Wear OS。

这意味着三星在7年之后重新使用谷歌的WearOS系统。据说背后的原因是Tizen平台上缺少主流应用程序。即使经过了这么多年，韩国流行的即时通讯应用程序KakaoTalk仍然没有适配Galaxy Watch。

此外，该报告指出，即将推出的三星智能手表将不支持无创血糖测量，尽管该监测已于1月份提出。

最后这份报告还提到了两款三星Galaxy智能手表的尺寸，三星Galaxy Watch4提供42毫米和46毫米；三星Galaxy Watch Active4将提供40毫米和42毫米。