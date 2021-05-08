2021年5月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于近视眼的，问题是“近视眼会遗传吗?”这个问题比较少人知道，一些朋友可能也听说过科普，所以近视眼会不会遗传答案还是有可能的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

近视眼会遗传吗 5月8日支付宝蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：近视眼会遗传吗？

A、有可能

B、肯定不会

正确答案：有可能

近视（英语:Near-sightedness， 或称 myopia， 或称 short-sightedness），系指眼睛视觉成像未能聚焦于视网膜上，而是聚焦于视网膜之前的情形。患者在目视远物会模糊，而视近物相对清楚。其他症状包含头痛跟眼睛疲劳，严重的近视会增加视网膜剥离、白内障及青光眼的风险。

目前相信潜在肇因来自遗传与环境因素，风险因子为做事时需聚焦于近物、长时间待在室内及家族病史等，近视也和高社经地位相关， 其他因素包括营养不良等。潜在的构造问题是眼球直径过长，或水晶体太缺乏弹性，但后者较少见。近视是一种眼屈光不正，确诊方式是做视力测试。

近视眼会受到遗传因素的影响，但不同奏型的近视遗传概率不同，单纯性近视一般由于后天不良用眼习惯造成，这种近遗传概荜很小，病理性近视遗传风险相对较大。